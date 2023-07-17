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Российские системы ПВО перехватили три ракеты Storm Shadow и снаряды HIMARS - РИА Новости, 17.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:12 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/spetsoperatsiya-1884651374.html
Российские системы ПВО перехватили три ракеты Storm Shadow и снаряды HIMARS
Российские системы ПВО перехватили три ракеты Storm Shadow и снаряды HIMARS - РИА Новости, 17.07.2023
Российские системы ПВО перехватили три ракеты Storm Shadow и снаряды HIMARS
Российская противовоздушная оборона перехватила за сутки три крылатые ракеты Storm Shadow и три снаряда HIMARS, также уничтожены 19 украинских беспилотников,... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:12
2023-07-17T14:12
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Российская противовоздушная оборона перехватила за сутки три крылатые ракеты Storm Shadow и три снаряда HIMARS, также уничтожены 19 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, уничтожено девятнадцать украинских беспилотников в различных районах ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, уточнили в МО РФ.
россия
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безопасность, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Российские системы ПВО перехватили три ракеты Storm Shadow и снаряды HIMARS

Минобороны: российская ПВО перехватили три ракеты Storm Shadow и три снаряда HIMARS

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Российская противовоздушная оборона перехватила за сутки три крылатые ракеты Storm Shadow и три снаряда HIMARS, также уничтожены 19 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, уничтожено девятнадцать украинских беспилотников в различных районах ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, уточнили в МО РФ.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.07.2023Посмотреть
 
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