https://ria.ru/20230717/spetsoperatsiya-1884651374.html
Российские системы ПВО перехватили три ракеты Storm Shadow и снаряды HIMARS
Российские системы ПВО перехватили три ракеты Storm Shadow и снаряды HIMARS - РИА Новости, 17.07.2023
Российские системы ПВО перехватили три ракеты Storm Shadow и снаряды HIMARS
Российская противовоздушная оборона перехватила за сутки три крылатые ракеты Storm Shadow и три снаряда HIMARS, также уничтожены 19 украинских беспилотников,... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:12
2023-07-17T14:12
2023-07-17T14:12
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1883012521_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8178e668b9439793e3d7cdeb4325211.jpg
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Российская противовоздушная оборона перехватила за сутки три крылатые ракеты Storm Shadow и три снаряда HIMARS, также уничтожены 19 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, уничтожено девятнадцать украинских беспилотников в различных районах ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, уточнили в МО РФ.
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1883012521_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_da9c373657f0e69afe3b9e1b0f955c10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Российские системы ПВО перехватили три ракеты Storm Shadow и снаряды HIMARS
Минобороны: российская ПВО перехватили три ракеты Storm Shadow и три снаряда HIMARS