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В Минобороны оценили потери украинских войск на Краснолиманском направлении

В Минобороны оценили потери украинских войск на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 17.07.2023

В Минобороны оценили потери украинских войск на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки в ходе безуспешных атак на Краснолиманском направлении до 60 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в сводке. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T14:11

2023-07-17T14:11

2023-07-17T14:26

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки в ходе безуспешных атак на Краснолиманском направлении до 60 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в сводке."За сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица "Д-30", - заявили в министерстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено огневое поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Червонопоповка ЛНР, Терны, Ямполовка и Горовка ДНР. Отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кармазиновка ЛНР. Кроме того, в районах населенных пунктов Новомихайловка ДНР и Червоная Диброва ЛНР пресечена деятельность двух украинских ДРГ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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