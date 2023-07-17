https://ria.ru/20230717/spetsoperatsiya-1884650513.html

На Купянском направлении Киев за сутки потерял до 35 военнослужащих

На Купянском направлении Киев за сутки потерял до 35 военнослужащих - РИА Новости, 17.07.2023

На Купянском направлении Киев за сутки потерял до 35 военнослужащих

На Купянском направлении российские войска за сутки уничтожили до 35-ти украинских военнослужащих, четыре бронемашины, два автомобиля, гаубицу "Д-20" и... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T14:09

2023-07-17T14:09

2023-07-17T14:19

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. На Купянском направлении российские войска за сутки уничтожили до 35-ти украинских военнослужащих, четыре бронемашины, два автомобиля, гаубицу "Д-20" и самоходку "Гвоздика", сообщили в сводке Минобороны РФ.По данным ведомства, на Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены подразделения украинских войск в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка ЛНР, Синьковка и Ивановка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 35-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица "Д-20", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф