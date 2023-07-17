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На Купянском направлении Киев за сутки потерял до 35 военнослужащих
На Купянском направлении Киев за сутки потерял до 35 военнослужащих - РИА Новости, 17.07.2023
На Купянском направлении Киев за сутки потерял до 35 военнослужащих
На Купянском направлении российские войска за сутки уничтожили до 35-ти украинских военнослужащих, четыре бронемашины, два автомобиля, гаубицу "Д-20" и... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:09
2023-07-17T14:09
2023-07-17T14:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. На Купянском направлении российские войска за сутки уничтожили до 35-ти украинских военнослужащих, четыре бронемашины, два автомобиля, гаубицу "Д-20" и самоходку "Гвоздика", сообщили в сводке Минобороны РФ.По данным ведомства, на Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены подразделения украинских войск в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка ЛНР, Синьковка и Ивановка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 35-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица "Д-20", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
На Купянском направлении Киев за сутки потерял до 35 военнослужащих
Минобороны России: ВСУ на Купянском направлении за сутки потеряли до 35 военных