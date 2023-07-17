Рейтинг@Mail.ru
На Купянском направлении Киев за сутки потерял до 35 военнослужащих - РИА Новости, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 17.07.2023 (обновлено: 14:19 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/spetsoperatsiya-1884650513.html
На Купянском направлении Киев за сутки потерял до 35 военнослужащих
На Купянском направлении Киев за сутки потерял до 35 военнослужащих - РИА Новости, 17.07.2023
На Купянском направлении Киев за сутки потерял до 35 военнослужащих
На Купянском направлении российские войска за сутки уничтожили до 35-ти украинских военнослужащих, четыре бронемашины, два автомобиля, гаубицу "Д-20" и... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:09
2023-07-17T14:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7b79d385ce825c1ab222210fed95c157.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. На Купянском направлении российские войска за сутки уничтожили до 35-ти украинских военнослужащих, четыре бронемашины, два автомобиля, гаубицу "Д-20" и самоходку "Гвоздика", сообщили в сводке Минобороны РФ.По данным ведомства, на Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены подразделения украинских войск в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка ЛНР, Синьковка и Ивановка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 35-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица "Д-20", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_d192ece02f29091070b9554911ca9d70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
На Купянском направлении Киев за сутки потерял до 35 военнослужащих

Минобороны России: ВСУ на Купянском направлении за сутки потеряли до 35 военных

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. На Купянском направлении российские войска за сутки уничтожили до 35-ти украинских военнослужащих, четыре бронемашины, два автомобиля, гаубицу "Д-20" и самоходку "Гвоздика", сообщили в сводке Минобороны РФ.
По данным ведомства, на Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены подразделения украинских войск в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка ЛНР, Синьковка и Ивановка Харьковской области.
«
"Потери ВСУ составили до 35-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица "Д-20", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:53
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала