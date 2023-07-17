https://ria.ru/20230717/spetsoperatsiya-1884517914.html

"Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

"Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 17.07.2023

"Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил опорный пункт и склад с боеприпасами ВСУ, сообщили РИА Новости РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T05:17

2023-07-17T05:17

2023-07-17T05:17

специальная военная операция на украине

россия

центральный военный округ

вооруженные силы украины

тос-1а "солнцепек"

безопасность

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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил опорный пункт и склад с боеприпасами ВСУ, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Взаимодействие с комплексом БПЛА позволило оперативно и точно нанести огневое поражение противнику. "Нам дали координаты, мы выехали на точку, сложность представляли разницы в высотах (в высотах рельефа местности - ред.), но мы справились - попали", - рассказал командир машины с позывным "Майями". Данный вид техники является приоритетной целью для украинских военных, так как представляет огромную опасность. "При попадании снаряда создается газовое облако (с последующим подрывом - ред.), и противнику невозможно выжить, даже если он находится в окопе. Если есть любые лазейки - газ туда проникает…" - уточнил командир. Как сообщили в ведомстве, командование ЦВО отмечают высокую огневую мощь боевой машины и ее маневренность. Система отлично зарекомендовала себя в ходе специальной военной операции.

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россия, центральный военный округ, вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек", безопасность