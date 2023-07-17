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"Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
"Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 17.07.2023
"Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил опорный пункт и склад с боеприпасами ВСУ, сообщили РИА Новости РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T05:17
2023-07-17T05:17
2023-07-17T05:17
специальная военная операция на украине
россия
центральный военный округ
вооруженные силы украины
тос-1а "солнцепек"
безопасность
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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил опорный пункт и склад с боеприпасами ВСУ, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Взаимодействие с комплексом БПЛА позволило оперативно и точно нанести огневое поражение противнику. "Нам дали координаты, мы выехали на точку, сложность представляли разницы в высотах (в высотах рельефа местности - ред.), но мы справились - попали", - рассказал командир машины с позывным "Майями". Данный вид техники является приоритетной целью для украинских военных, так как представляет огромную опасность. "При попадании снаряда создается газовое облако (с последующим подрывом - ред.), и противнику невозможно выжить, даже если он находится в окопе. Если есть любые лазейки - газ туда проникает…" - уточнил командир. Как сообщили в ведомстве, командование ЦВО отмечают высокую огневую мощь боевой машины и ее маневренность. Система отлично зарекомендовала себя в ходе специальной военной операции.
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россия, центральный военный округ, вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек", безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральный военный округ, Вооруженные силы Украины, ТОС-1А "Солнцепек", Безопасность
"Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: "Солнцепек" уничтожил опорный пункт и склад ВСУ на Краснолиманском направлении
ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил опорный пункт и склад с боеприпасами ВСУ, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
Взаимодействие с комплексом БПЛА позволило оперативно и точно нанести огневое поражение противнику.
"Нам дали координаты, мы выехали на точку, сложность представляли разницы в высотах (в высотах рельефа местности - ред.), но мы справились - попали", - рассказал командир машины с позывным "Майями".
Данный вид техники является приоритетной целью для украинских военных, так как представляет огромную опасность.
"При попадании снаряда создается газовое облако (с последующим подрывом - ред.), и противнику невозможно выжить, даже если он находится в окопе. Если есть любые лазейки - газ туда проникает…" - уточнил командир.
Как сообщили в ведомстве, командование ЦВО отмечают высокую огневую мощь боевой машины и ее маневренность. Система отлично зарекомендовала себя в ходе специальной военной операции.
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