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"Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 17.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:17 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/spetsoperatsiya-1884517914.html
"Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
"Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 17.07.2023
"Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил опорный пункт и склад с боеприпасами ВСУ, сообщили РИА Новости РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T05:17
2023-07-17T05:17
специальная военная операция на украине
россия
центральный военный округ
вооруженные силы украины
тос-1а "солнцепек"
безопасность
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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил опорный пункт и склад с боеприпасами ВСУ, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Взаимодействие с комплексом БПЛА позволило оперативно и точно нанести огневое поражение противнику. "Нам дали координаты, мы выехали на точку, сложность представляли разницы в высотах (в высотах рельефа местности - ред.), но мы справились - попали", - рассказал командир машины с позывным "Майями". Данный вид техники является приоритетной целью для украинских военных, так как представляет огромную опасность. "При попадании снаряда создается газовое облако (с последующим подрывом - ред.), и противнику невозможно выжить, даже если он находится в окопе. Если есть любые лазейки - газ туда проникает…" - уточнил командир. Как сообщили в ведомстве, командование ЦВО отмечают высокую огневую мощь боевой машины и ее маневренность. Система отлично зарекомендовала себя в ходе специальной военной операции.
https://ria.ru/20230717/spetsoperatsiya-1884517308.html
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россия, центральный военный округ, вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек", безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральный военный округ, Вооруженные силы Украины, ТОС-1А "Солнцепек", Безопасность
"Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: "Солнцепек" уничтожил опорный пункт и склад ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТяжелая огнемётная система залпового огня ТОС-1а "Солнцепек"
Тяжелая огнемётная система залпового огня ТОС-1а Солнцепек - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Тяжелая огнемётная система залпового огня ТОС-1а "Солнцепек". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил опорный пункт и склад с боеприпасами ВСУ, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
Взаимодействие с комплексом БПЛА позволило оперативно и точно нанести огневое поражение противнику.
"Нам дали координаты, мы выехали на точку, сложность представляли разницы в высотах (в высотах рельефа местности - ред.), но мы справились - попали", - рассказал командир машины с позывным "Майями".
Данный вид техники является приоритетной целью для украинских военных, так как представляет огромную опасность.
"При попадании снаряда создается газовое облако (с последующим подрывом - ред.), и противнику невозможно выжить, даже если он находится в окопе. Если есть любые лазейки - газ туда проникает…" - уточнил командир.
Как сообщили в ведомстве, командование ЦВО отмечают высокую огневую мощь боевой машины и ее маневренность. Система отлично зарекомендовала себя в ходе специальной военной операции.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЦентральный военный округВооруженные силы УкраиныТОС-1А "Солнцепек"Безопасность
 
 
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