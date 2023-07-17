https://ria.ru/20230717/spetsoperatsiya-1884517308.html
Группировка "Восток" уничтожила пытавшиеся атаковать пехотные группы ВСУ
Группировка "Восток" уничтожила пытавшиеся атаковать пехотные группы ВСУ - РИА Новости, 17.07.2023
Группировка "Восток" уничтожила пытавшиеся атаковать пехотные группы ВСУ
Военнослужащие группировки "Восток" уничтожили все украинские пехотные группы, которые пытались атаковать на запорожском направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T05:07
2023-07-17T05:07
2023-07-17T05:07
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Восток" уничтожили все украинские пехотные группы, которые пытались атаковать на запорожском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "На запорожском направлении противник проводил попытки атаковать наши позиции малыми группами пехоты в районах южнее Малых Щербаков и Степового. Все группы уничтожены", - сказал Чехов. Он добавил, что огнем артиллерии было нанесено огневое поражение живой силе украинских военных в районе Приютного. Кроме того, по словам Чехова, уничтожены буксируемая гаубица в районе Черивного, а также пикап с националистами в районе Новоданиловки. "Штурмовой и армейской авиацией нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Пятихатки и Работино", - отметил начальник пресс-центра. Зенитчики при помощи комплексов "Тор" и "Стрела-10" сбили два украинских беспилотника "Фурия" и "Лелека", рассказал он.
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пятихатки, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Пятихатки, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Группировка "Восток" уничтожила пытавшиеся атаковать пехотные группы ВСУ
Минобороны: группировка "Восток" уничтожила все пытавшиеся атаковать пехотные группы ВСУ
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Восток" уничтожили все украинские пехотные группы, которые пытались атаковать на запорожском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"На запорожском направлении противник проводил попытки атаковать наши позиции малыми группами пехоты в районах южнее Малых Щербаков и Степового. Все группы уничтожены", - сказал Чехов.
Он добавил, что огнем артиллерии было нанесено огневое поражение живой силе украинских военных в районе Приютного. Кроме того, по словам Чехова, уничтожены буксируемая гаубица в районе Черивного, а также пикап с националистами в районе Новоданиловки.
"Штурмовой и армейской авиацией нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ
в районах Пятихатки
и Работино", - отметил начальник пресс-центра.
Зенитчики при помощи комплексов "Тор" и "Стрела-10" сбили два украинских беспилотника "Фурия" и "Лелека", рассказал он.
Группировка "Восток" оказывает на ВСУ систематическое огневое воздействие