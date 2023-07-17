https://ria.ru/20230717/spasenie-1884684943.html

В Тихом океане спасли австралийского яхтсмена с собакой

В Тихом океане спасли австралийского яхтсмена с собакой - РИА Новости, 17.07.2023

В Тихом океане спасли австралийского яхтсмена с собакой

Австралийский яхтсмен, житель Сиднея Тим Шэддок, отправившийся в плавание на небольшом катамаране из Мексики во Французскую Полинезию вместе со своей собакой... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T16:00

2023-07-17T16:00

2023-07-17T16:00

хорошие новости

тихий океан

в мире

сидней

мексика

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БАНГКОК, 17 июл – РИА Новости. Австралийский яхтсмен, житель Сиднея Тим Шэддок, отправившийся в плавание на небольшом катамаране из Мексики во Французскую Полинезию вместе со своей собакой Беллой, попал в шторм и потерял все устройства связи, запасы пищи и пресной воды, после чего более трех месяцев выживал в Тихом Океане вместе с домашним питомцем на сырой рыбе и дождевой воде, сообщает австралийский телеканал 9 News. Терпящего бедствие моряка случайно обнаружил экипаж рыболовного траулера: пилот вертолета, вылетевший с траулера на поиски косяков тунца, наткнулся на потрепанный штормами одномачтовый парусный катамаран в точке океана, далекой как от обычных маршрутов судов торгового флота, так и от рекомендованных маршрутов для малых судов, сообщает телеканал. "Это было буквально как найти иголку в стоге сена, с таким маленьким суденышком в огромном Тихом океане", - сказал телеканалу профессор одного из австралийских университетов Майк Типтон, специалист по выживанию в океане. "То, что Шэддок выжил – это сочетание везения и морских навыков. Например, он знал, что при ограниченном запасе пресной воды в тропическом климате нужно стараться не находиться на солнце и не перегреваться, чтобы не терять воду из организма с потом, а повезло ему с сезоном", - сказал ученый, отметив, что бушующие в это время года в тропической части Тихого океана штормы – это не только источник опасности для малого судна, но и источник пресной дождевой воды. Огромную роль в том, что Шэддок дожил до спасения и сохранил хорошее физическое состояние, сыграло присутствие на борту его собаки, уверен профессор Типтон. "Думаю, что присутствие на борту собаки очень помогло. Для выживания нужно много положительных эмоций, и эти эмоции ему давало присутствие собаки Беллы на борту и чувство ответственности, которое он испытывал и за свою жизнь, и за жизнь собаки", - сказал он телеканалу. В настоящее время Шэддок и его собака Белла находятся на борту спасшего их траулера, который идет к мексиканским берегам. "У Шэддока нормальные жизненно важные признаки", - заявил телеканалу мексиканский врач, с берега дистанционно помогающий экипажу траулера наладить для спасенного моряка и его домашнего питомца наиболее благоприятный режим для быстрого восстановления. После трех месяцев на сырой рыбе и дождевой воде Шэддоку нужен особый режим питания.

https://ria.ru/20230218/yakhta-1852848567.html

https://ria.ru/20230619/spasenie-1879070922.html

https://ria.ru/20230630/spasenie-1881393211.html

тихий океан

сидней

мексика

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тихий океан, в мире, сидней, мексика