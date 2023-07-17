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В Тихом океане спасли австралийского яхтсмена с собакой - РИА Новости, 17.07.2023
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Хорошие новости
 
16:00 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/spasenie-1884684943.html
В Тихом океане спасли австралийского яхтсмена с собакой
В Тихом океане спасли австралийского яхтсмена с собакой - РИА Новости, 17.07.2023
В Тихом океане спасли австралийского яхтсмена с собакой
Австралийский яхтсмен, житель Сиднея Тим Шэддок, отправившийся в плавание на небольшом катамаране из Мексики во Французскую Полинезию вместе со своей собакой... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T16:00
2023-07-17T16:00
хорошие новости
тихий океан
в мире
сидней
мексика
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БАНГКОК, 17 июл – РИА Новости. Австралийский яхтсмен, житель Сиднея Тим Шэддок, отправившийся в плавание на небольшом катамаране из Мексики во Французскую Полинезию вместе со своей собакой Беллой, попал в шторм и потерял все устройства связи, запасы пищи и пресной воды, после чего более трех месяцев выживал в Тихом Океане вместе с домашним питомцем на сырой рыбе и дождевой воде, сообщает австралийский телеканал 9 News. Терпящего бедствие моряка случайно обнаружил экипаж рыболовного траулера: пилот вертолета, вылетевший с траулера на поиски косяков тунца, наткнулся на потрепанный штормами одномачтовый парусный катамаран в точке океана, далекой как от обычных маршрутов судов торгового флота, так и от рекомендованных маршрутов для малых судов, сообщает телеканал. "Это было буквально как найти иголку в стоге сена, с таким маленьким суденышком в огромном Тихом океане", - сказал телеканалу профессор одного из австралийских университетов Майк Типтон, специалист по выживанию в океане. "То, что Шэддок выжил – это сочетание везения и морских навыков. Например, он знал, что при ограниченном запасе пресной воды в тропическом климате нужно стараться не находиться на солнце и не перегреваться, чтобы не терять воду из организма с потом, а повезло ему с сезоном", - сказал ученый, отметив, что бушующие в это время года в тропической части Тихого океана штормы – это не только источник опасности для малого судна, но и источник пресной дождевой воды. Огромную роль в том, что Шэддок дожил до спасения и сохранил хорошее физическое состояние, сыграло присутствие на борту его собаки, уверен профессор Типтон. "Думаю, что присутствие на борту собаки очень помогло. Для выживания нужно много положительных эмоций, и эти эмоции ему давало присутствие собаки Беллы на борту и чувство ответственности, которое он испытывал и за свою жизнь, и за жизнь собаки", - сказал он телеканалу. В настоящее время Шэддок и его собака Белла находятся на борту спасшего их траулера, который идет к мексиканским берегам. "У Шэддока нормальные жизненно важные признаки", - заявил телеканалу мексиканский врач, с берега дистанционно помогающий экипажу траулера наладить для спасенного моряка и его домашнего питомца наиболее благоприятный режим для быстрого восстановления. После трех месяцев на сырой рыбе и дождевой воде Шэддоку нужен особый режим питания.
https://ria.ru/20230218/yakhta-1852848567.html
https://ria.ru/20230619/spasenie-1879070922.html
https://ria.ru/20230630/spasenie-1881393211.html
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РИА Новости
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тихий океан, в мире, сидней, мексика
Хорошие новости, Тихий океан, В мире, Сидней, Мексика
В Тихом океане спасли австралийского яхтсмена с собакой

9 News: австралийский яхтсмен с собакой провели в море без воды и пищи более трех месяцев

© РИА Новости / Анна ПриказчиковаТихий океан
Тихий океан - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Анна Приказчикова
Тихий океан. Архивное фото
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БАНГКОК, 17 июл – РИА Новости. Австралийский яхтсмен, житель Сиднея Тим Шэддок, отправившийся в плавание на небольшом катамаране из Мексики во Французскую Полинезию вместе со своей собакой Беллой, попал в шторм и потерял все устройства связи, запасы пищи и пресной воды, после чего более трех месяцев выживал в Тихом Океане вместе с домашним питомцем на сырой рыбе и дождевой воде, сообщает австралийский телеканал 9 News.
Терпящего бедствие моряка случайно обнаружил экипаж рыболовного траулера: пилот вертолета, вылетевший с траулера на поиски косяков тунца, наткнулся на потрепанный штормами одномачтовый парусный катамаран в точке океана, далекой как от обычных маршрутов судов торгового флота, так и от рекомендованных маршрутов для малых судов, сообщает телеканал.
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"Это было буквально как найти иголку в стоге сена, с таким маленьким суденышком в огромном Тихом океане", - сказал телеканалу профессор одного из австралийских университетов Майк Типтон, специалист по выживанию в океане.
"То, что Шэддок выжил – это сочетание везения и морских навыков. Например, он знал, что при ограниченном запасе пресной воды в тропическом климате нужно стараться не находиться на солнце и не перегреваться, чтобы не терять воду из организма с потом, а повезло ему с сезоном", - сказал ученый, отметив, что бушующие в это время года в тропической части Тихого океана штормы – это не только источник опасности для малого судна, но и источник пресной дождевой воды.
Огромную роль в том, что Шэддок дожил до спасения и сохранил хорошее физическое состояние, сыграло присутствие на борту его собаки, уверен профессор Типтон.
"Думаю, что присутствие на борту собаки очень помогло. Для выживания нужно много положительных эмоций, и эти эмоции ему давало присутствие собаки Беллы на борту и чувство ответственности, которое он испытывал и за свою жизнь, и за жизнь собаки", - сказал он телеканалу.
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В настоящее время Шэддок и его собака Белла находятся на борту спасшего их траулера, который идет к мексиканским берегам.
"У Шэддока нормальные жизненно важные признаки", - заявил телеканалу мексиканский врач, с берега дистанционно помогающий экипажу траулера наладить для спасенного моряка и его домашнего питомца наиболее благоприятный режим для быстрого восстановления. После трех месяцев на сырой рыбе и дождевой воде Шэддоку нужен особый режим питания.
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