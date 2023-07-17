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Уфимские врачи спасли жизнь подростку с ножевым ранением сердца - РИА Новости, 17.07.2023
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14:41 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/spasenie-1884660885.html
Уфимские врачи спасли жизнь подростку с ножевым ранением сердца
Уфимские врачи спасли жизнь подростку с ножевым ранением сердца - РИА Новости, 17.07.2023
Уфимские врачи спасли жизнь подростку с ножевым ранением сердца
Хирурги детской больницы Уфы спасли жизнь 17-летнему подростку с ножевым ранением сердца, сделав операцию на работающем органе, сообщил в своем телеграм-канале... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:41
2023-07-17T14:41
хорошие новости
происшествия
здоровье - общество
уфа
республика башкортостан
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УФА, 17 июл – РИА Новости. Хирурги детской больницы Уфы спасли жизнь 17-летнему подростку с ножевым ранением сердца, сделав операцию на работающем органе, сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Министр рассказал, что 17-летний пациент поступил в городскую детскую клиническую больницу №17 в экстренном порядке. Врачи оценивали его состояние как критическое. "Жизнь ребёнка буквально висела на волоске, а счет шел на минуты. Врачи скорой помощи предупредили больницу о тяжелом пациенте. Поэтому на месте в операционной его уже ждала мультидисциплинарная хирургическая бригада, возглавляемая заведующим травматологическим отделением Иреком Шариповым", - сообщил Рахматуллин. По его словам, врачи ушили рану на работающем сердце, ликвидировали риск кровотечения. "Гемодинамика восстановилась. Операция длилась 1 час 15 минут", - добавил глава башкирского минздрава.
https://ria.ru/20230703/operatsiya-1881904816.html
уфа
республика башкортостан
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происшествия, здоровье - общество, уфа, республика башкортостан
Хорошие новости, Происшествия, Здоровье - Общество, Уфа, Республика Башкортостан
Уфимские врачи спасли жизнь подростку с ножевым ранением сердца

В Уфе хирурги спасли подростка с ножевым ранением, сделав операцию на работающем сердце

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкХирурги во время операции
Хирурги во время операции - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Хирурги во время операции. Архивное фото
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УФА, 17 июл – РИА Новости. Хирурги детской больницы Уфы спасли жизнь 17-летнему подростку с ножевым ранением сердца, сделав операцию на работающем органе, сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Министр рассказал, что 17-летний пациент поступил в городскую детскую клиническую больницу №17 в экстренном порядке. Врачи оценивали его состояние как критическое.
"Жизнь ребёнка буквально висела на волоске, а счет шел на минуты. Врачи скорой помощи предупредили больницу о тяжелом пациенте. Поэтому на месте в операционной его уже ждала мультидисциплинарная хирургическая бригада, возглавляемая заведующим травматологическим отделением Иреком Шариповым", - сообщил Рахматуллин.
По его словам, врачи ушили рану на работающем сердце, ликвидировали риск кровотечения. "Гемодинамика восстановилась. Операция длилась 1 час 15 минут", - добавил глава башкирского минздрава.
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