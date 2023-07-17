https://ria.ru/20230717/spasenie-1884660885.html

Уфимские врачи спасли жизнь подростку с ножевым ранением сердца

Уфимские врачи спасли жизнь подростку с ножевым ранением сердца - РИА Новости, 17.07.2023

Уфимские врачи спасли жизнь подростку с ножевым ранением сердца

Хирурги детской больницы Уфы спасли жизнь 17-летнему подростку с ножевым ранением сердца, сделав операцию на работающем органе, сообщил в своем телеграм-канале... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T14:41

2023-07-17T14:41

2023-07-17T14:41

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УФА, 17 июл – РИА Новости. Хирурги детской больницы Уфы спасли жизнь 17-летнему подростку с ножевым ранением сердца, сделав операцию на работающем органе, сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Министр рассказал, что 17-летний пациент поступил в городскую детскую клиническую больницу №17 в экстренном порядке. Врачи оценивали его состояние как критическое. "Жизнь ребёнка буквально висела на волоске, а счет шел на минуты. Врачи скорой помощи предупредили больницу о тяжелом пациенте. Поэтому на месте в операционной его уже ждала мультидисциплинарная хирургическая бригада, возглавляемая заведующим травматологическим отделением Иреком Шариповым", - сообщил Рахматуллин. По его словам, врачи ушили рану на работающем сердце, ликвидировали риск кровотечения. "Гемодинамика восстановилась. Операция длилась 1 час 15 минут", - добавил глава башкирского минздрава.

https://ria.ru/20230703/operatsiya-1881904816.html

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Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, уфа, республика башкортостан