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Британия ввела санкции против губернатора Камчатки Солодова - РИА Новости, 17.07.2023
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14:26 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/solodov-1884656354.html
Британия ввела санкции против губернатора Камчатки Солодова
Британия ввела санкции против губернатора Камчатки Солодова - РИА Новости, 17.07.2023
Британия ввела санкции против губернатора Камчатки Солодова
Великобритания внесла в обновленный санкционный список губернатора Камчатского края Владимира Солодова, следует из документа, опубликованного в понедельник на... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:26
2023-07-17T14:26
экономика
россия
великобритания
владимир солодов
камчатский край
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Великобритания внесла в обновленный санкционный список губернатора Камчатского края Владимира Солодова, следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте правительства Великобритании. "Добавления (к санкциям - ред.). Лица: Солодов, Владимир Викторович", - говорится в документе. Помимо этого, страна также ввела санкции против министра семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленары Ивановой. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230717/dukhin-1884624803.html
россия
великобритания
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экономика, россия, великобритания, владимир солодов, камчатский край, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Великобритания, Владимир Солодов, Камчатский край, Санкции в отношении России
Британия ввела санкции против губернатора Камчатки Солодова

Британия внесла в санкционный список губернатора Камчатского края Владимира Солодова

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Великобритания внесла в обновленный санкционный список губернатора Камчатского края Владимира Солодова, следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте правительства Великобритании.
"Добавления (к санкциям - ред.). Лица: Солодов, Владимир Викторович", - говорится в документе. Помимо этого, страна также ввела санкции против министра семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленары Ивановой.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Вячеслав Духин - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Британия ввела санкции против зампреда правительства Подмосковья Духина
13:14
 
ЭкономикаРоссияВеликобританияВладимир СолодовКамчатский крайСанкции в отношении России
 
 
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