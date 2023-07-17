https://ria.ru/20230717/solodov-1884656354.html
Британия ввела санкции против губернатора Камчатки Солодова
Британия ввела санкции против губернатора Камчатки Солодова - РИА Новости, 17.07.2023
Британия ввела санкции против губернатора Камчатки Солодова
Великобритания внесла в обновленный санкционный список губернатора Камчатского края Владимира Солодова, следует из документа, опубликованного в понедельник на... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:26
2023-07-17T14:26
2023-07-17T14:26
экономика
россия
великобритания
владимир солодов
камчатский край
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Великобритания внесла в обновленный санкционный список губернатора Камчатского края Владимира Солодова, следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте правительства Великобритании. "Добавления (к санкциям - ред.). Лица: Солодов, Владимир Викторович", - говорится в документе. Помимо этого, страна также ввела санкции против министра семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленары Ивановой. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230717/dukhin-1884624803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, великобритания, владимир солодов, камчатский край, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Великобритания, Владимир Солодов, Камчатский край, Санкции в отношении России
Британия ввела санкции против губернатора Камчатки Солодова
Британия внесла в санкционный список губернатора Камчатского края Владимира Солодова