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В Казани собака покусала ребенка на детской площадке
В Казани собака покусала ребенка на детской площадке - РИА Новости, 17.07.2023
В Казани собака покусала ребенка на детской площадке
Домашняя собака, гулявшая без намордника на детской площадке в Казани, покусала шестилетнего ребенка, ведется проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T12:34
2023-07-17T12:34
2023-07-17T12:34
происшествия
казань
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УФА, 17 июл – РИА Новости. Домашняя собака, гулявшая без намордника на детской площадке в Казани, покусала шестилетнего ребенка, ведется проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по городу. По данным ведомства, инцидент произошел на детской площадке по улице Дементьева. "На место происшествия выехали сотрудники полиции. Установлено, что на детской площадке собака без намордника укусила 6-летнего ребенка. От родителей мальчика поступило заявление о привлечении к ответственности хозяина собаки. Ребенку была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что хозяин собаки установлен, по факту нападения животного на ребенка проводится проверка. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе УМВД по Казани.
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казань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань
В Казани собака покусала ребенка на детской площадке
В Казани начали проверку после того, как собака покусала мальчика на детской площадке
УФА, 17 июл – РИА Новости. Домашняя собака, гулявшая без намордника на детской площадке в Казани, покусала шестилетнего ребенка, ведется проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по городу.
По данным ведомства, инцидент произошел на детской площадке по улице Дементьева.
«
"На место происшествия выехали сотрудники полиции. Установлено, что на детской площадке собака без намордника укусила 6-летнего ребенка. От родителей мальчика поступило заявление о привлечении к ответственности хозяина собаки. Ребенку была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что хозяин собаки установлен, по факту нападения животного на ребенка проводится проверка. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе УМВД по Казани.
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