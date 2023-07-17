"Теперь все наоборот". В Европе не хотят рисковать ради Украины
© Roman ChopСолдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12
© Roman Chop
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Давид Нармания. У ВСУ кончаются боеприпасы, жалуются в Киеве. Без них контрнаступление обречено на провал. На Западе пытаются помочь, но сталкиваются с проблемами. Не хватает то денег, то времени. Но куда сильнее мешают родовые травмы европейского ВПК.
Снарядный голод
С дефицитом снарядов для Киева западные партнеры справляются по-разному. Например, Вашингтон уже передал кластерные боеприпасы. Американские власти назвали это временной мерой — обычные закончились, а быстро нарастить производство нельзя.
Соотношение между чаяниями Киева и реальностью примерно следующее. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, даже в обороне ВСУ ежемесячно тратили около 110 тысяч снарядов 155-миллиметрового калибра, а нужно было минимум 350 тысяч. При этом оборонка США способна выдавать всего до 24 тысяч таких боеприпасов в месяц. К 2025-му планируют довести этот показатель до 70-80 тысяч. А пока выиграть для Киева время должны американские кассеты.
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Benjamin RaughtonАмериканские военные грузят кассетную бомбу во время учений
Американские военные грузят кассетную бомбу во время учений
В отличие от заокеанского партнера, Европа на это пойти не может — почти все в ЕС подписали конвенцию, запрещающую производство, использование и передачу этого типа вооружений третьим странам.
В европейских столицах ищут другие варианты. Один из них — план верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Цель — отправить Киеву миллион снарядов в течение года. Сейчас весь ЕС способен выпустить 650 тысяч боеприпасов, из них калибра 155 миллиметров — 300 тысяч.
Амбициозный проект
План Борреля предполагает три этапа:
- выделить миллиард евро из Европейского фонда мира на восполнение национальных резервов тех стран ЕС, которые готовы передать Украине боеприпасы в период с 9 февраля по 31 мая (решение одобрено в марте);
- еще миллиард потратить на совместные закупки артиллерийских снарядов для восполнения запасов стран ЕС и поставок боеприпасов Украине (принято в мае);
- нарастить собственные мощности. В пятницу это утвердил Европарламент.
Последний пункт юридически оформлен как Акт о производстве боеприпасов (Act in Support of Ammunition Production, ASAP). Как отмечается на сайте Европейского Совета, это позволит "экстренно мобилизовать" 500 миллионов евро из общего бюджета.
© AP Photo / Matt RourkeНаиболее востребованные украинской стороной 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
© AP Photo / Matt Rourke
Наиболее востребованные украинской стороной 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
Помимо финансовой поддержки, документ предусматривает создание механизма мониторинга, чтобы точнее прогнозировать доступные объемы боеприпасов и быстрее находить узкие места в цепочках поставок. Также ASAP станет основой нормативно-правовой базы для решения проблемы.
Полмиллиарда евро пойдут не только на снаряды, но и на ракеты класса "земля — земля". Деньги поступят в виде грантов до 30 июня 2025-го. Их потратят на создание новых мощностей и модернизацию и перепрофилирование имеющихся.
Однако, как предупреждает американский портал Defense News, реализовать все это непросто.
Серьезные трудности
Проблема в том, что 260 миллионов евро выделили из бюджета Европейского оборонного фонда (EDF) на 2024-й. Эта организация финансирует совместные исследования и разработку нового оружия. То есть ради Киева жертвуют собственными перспективными проектами в военной сфере.
"Мы ждем публикации итогового текста, но полагаем, что источники финансирования не изменятся", — приводит портал слова Буркарда Шмитта, директора по обороне и безопасности в Европейской ассоциации авиационно-космической и оборонной промышленности. Там убеждены, что это решение не принесет пользы.
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Весь бюджет Европейского оборонного фонда на 2021-2027-й — около восьми миллиардов, по миллиарду в год. Значит, на расширение производства незапланированно уйдет четверть средств, выделенных на 2024-й.
Этим вопросы к принятому документу не исчерпываются. Defense News отмечает: национальные правительства сомневаются в разумности той части акта, которая наделяет ЕС правом регулировать рынок боеприпасов. В частности, в европейских столицах опасаются, что Брюссель получит возможность принуждать компании продавать избыток сырья конкурентам, столкнувшимся с дефицитом.
"Вы должны рисковать!"
Но главный вопрос, волнующий европейский ВПК, — окупятся ли траты.
"Раньше у нас было время, но не было денег, — цитирует Bloomberg главу компании BAE Systems Hägglunds Томми Густафссона-Раска. — А сегодня наоборот: деньги есть, а времени нет".
Спрос на вооружения подскочил на порядок, производство не справляется. Но наращивать мощности опасаются, поскольку по завершении конфликта столько оружия и боеприпасов не понадобится. Заводы окажутся убыточными.
© AP Photo / Matt RourkeПроцесс производства снарядов M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
© AP Photo / Matt Rourke
Процесс производства снарядов M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
"Компании думают, как выживать, когда спрос упадет, — сказала заместитель министра обороны Литвы Грета Моника Тучкуте. — Но я полагаю, что бизнес обязан идти на риск".
Причем порой производство не удается нарастить не из-за прихотей бизнеса, а из-за того, что нет физических возможностей.
"Мы и так уже увеличили все до максимума, — утверждает один из руководителей SAAB Dynamics Йорген Юханссон. — Потребуется еще пара лет, чтобы выйти на уровень, необходимый клиентам".
Европейский ВПК однажды уже обжегся: после окончания холодной войны спрос на боеприпасы резко упал. В результате многие заводы закрылись. И теперь амбициозные планы евробюрократов не вызывают у бизнеса доверия — вдруг ситуация повторится? Поэтому стратегии Борреля предстоит долгий путь. Есть серьезные сомнения, что Европа успеет его пройти до завершения конфликта.