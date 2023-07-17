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"Теперь все наоборот". В Европе не хотят рисковать ради Украины - РИА Новости, 17.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 17.07.2023 (обновлено: 08:01 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/snaryady-1884265678.html
"Теперь все наоборот". В Европе не хотят рисковать ради Украины
"Теперь все наоборот". В Европе не хотят рисковать ради Украины - РИА Новости, 17.07.2023
"Теперь все наоборот". В Европе не хотят рисковать ради Украины
У ВСУ кончаются боеприпасы, жалуются в Киеве. Без них контрнаступление обречено на провал. На Западе пытаются помочь, но сталкиваются с проблемами. Не хватает... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T08:00
2023-07-17T08:01
специальная военная операция на украине
украина
евросоюз
сша
европарламент
жозеп боррель
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Давид Нармания. У ВСУ кончаются боеприпасы, жалуются в Киеве. Без них контрнаступление обречено на провал. На Западе пытаются помочь, но сталкиваются с проблемами. Не хватает то денег, то времени. Но куда сильнее мешают родовые травмы европейского ВПК.Снарядный голодС дефицитом снарядов для Киева западные партнеры справляются по-разному. Например, Вашингтон уже передал кластерные боеприпасы. Американские власти назвали это временной мерой — обычные закончились, а быстро нарастить производство нельзя.Соотношение между чаяниями Киева и реальностью примерно следующее. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, даже в обороне ВСУ ежемесячно тратили около 110 тысяч снарядов 155-миллиметрового калибра, а нужно было минимум 350 тысяч. При этом оборонка США способна выдавать всего до 24 тысяч таких боеприпасов в месяц. К 2025-му планируют довести этот показатель до 70-80 тысяч. А пока выиграть для Киева время должны американские кассеты.В отличие от заокеанского партнера, Европа на это пойти не может — почти все в ЕС подписали конвенцию, запрещающую производство, использование и передачу этого типа вооружений третьим странам.В европейских столицах ищут другие варианты. Один из них — план верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Цель — отправить Киеву миллион снарядов в течение года. Сейчас весь ЕС способен выпустить 650 тысяч боеприпасов, из них калибра 155 миллиметров — 300 тысяч.Амбициозный проектПлан Борреля предполагает три этапа:Последний пункт юридически оформлен как Акт о производстве боеприпасов (Act in Support of Ammunition Production, ASAP). Как отмечается на сайте Европейского Совета, это позволит "экстренно мобилизовать" 500 миллионов евро из общего бюджета.Помимо финансовой поддержки, документ предусматривает создание механизма мониторинга, чтобы точнее прогнозировать доступные объемы боеприпасов и быстрее находить узкие места в цепочках поставок. Также ASAP станет основой нормативно-правовой базы для решения проблемы.Полмиллиарда евро пойдут не только на снаряды, но и на ракеты класса "земля — земля". Деньги поступят в виде грантов до 30 июня 2025-го. Их потратят на создание новых мощностей и модернизацию и перепрофилирование имеющихся.Однако, как предупреждает американский портал Defense News, реализовать все это непросто.Серьезные трудностиПроблема в том, что 260 миллионов евро выделили из бюджета Европейского оборонного фонда (EDF) на 2024-й. Эта организация финансирует совместные исследования и разработку нового оружия. То есть ради Киева жертвуют собственными перспективными проектами в военной сфере."Мы ждем публикации итогового текста, но полагаем, что источники финансирования не изменятся", — приводит портал слова Буркарда Шмитта, директора по обороне и безопасности в Европейской ассоциации авиационно-космической и оборонной промышленности. Там убеждены, что это решение не принесет пользы.Весь бюджет Европейского оборонного фонда на 2021-2027-й — около восьми миллиардов, по миллиарду в год. Значит, на расширение производства незапланированно уйдет четверть средств, выделенных на 2024-й.Этим вопросы к принятому документу не исчерпываются. Defense News отмечает: национальные правительства сомневаются в разумности той части акта, которая наделяет ЕС правом регулировать рынок боеприпасов. В частности, в европейских столицах опасаются, что Брюссель получит возможность принуждать компании продавать избыток сырья конкурентам, столкнувшимся с дефицитом."Вы должны рисковать!"Но главный вопрос, волнующий европейский ВПК, — окупятся ли траты."Раньше у нас было время, но не было денег, — цитирует Bloomberg главу компании BAE Systems Hägglunds Томми Густафссона-Раска. — А сегодня наоборот: деньги есть, а времени нет".Спрос на вооружения подскочил на порядок, производство не справляется. Но наращивать мощности опасаются, поскольку по завершении конфликта столько оружия и боеприпасов не понадобится. Заводы окажутся убыточными."Компании думают, как выживать, когда спрос упадет, — сказала заместитель министра обороны Литвы Грета Моника Тучкуте. — Но я полагаю, что бизнес обязан идти на риск".Причем порой производство не удается нарастить не из-за прихотей бизнеса, а из-за того, что нет физических возможностей."Мы и так уже увеличили все до максимума, — утверждает один из руководителей SAAB Dynamics Йорген Юханссон. — Потребуется еще пара лет, чтобы выйти на уровень, необходимый клиентам".Европейский ВПК однажды уже обжегся: после окончания холодной войны спрос на боеприпасы резко упал. В результате многие заводы закрылись. И теперь амбициозные планы евробюрократов не вызывают у бизнеса доверия — вдруг ситуация повторится? Поэтому стратегии Борреля предстоит долгий путь. Есть серьезные сомнения, что Европа успеет его пройти до завершения конфликта.
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Нармания Давид
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РИА Новости
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украина, евросоюз, сша, европарламент, жозеп боррель
Специальная военная операция на Украине, Украина, Евросоюз, США, Европарламент, Жозеп Боррель

"Теперь все наоборот". В Европе не хотят рисковать ради Украины

© Roman ChopСолдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12
Солдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12
© Roman Chop
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Давид Нармания. У ВСУ кончаются боеприпасы, жалуются в Киеве. Без них контрнаступление обречено на провал. На Западе пытаются помочь, но сталкиваются с проблемами. Не хватает то денег, то времени. Но куда сильнее мешают родовые травмы европейского ВПК.

Снарядный голод

С дефицитом снарядов для Киева западные партнеры справляются по-разному. Например, Вашингтон уже передал кластерные боеприпасы. Американские власти назвали это временной мерой — обычные закончились, а быстро нарастить производство нельзя.
Соотношение между чаяниями Киева и реальностью примерно следующее. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, даже в обороне ВСУ ежемесячно тратили около 110 тысяч снарядов 155-миллиметрового калибра, а нужно было минимум 350 тысяч. При этом оборонка США способна выдавать всего до 24 тысяч таких боеприпасов в месяц. К 2025-му планируют довести этот показатель до 70-80 тысяч. А пока выиграть для Киева время должны американские кассеты.
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Benjamin RaughtonАмериканские военные грузят кассетную бомбу во время учений
Американские военные грузят кассетную бомбу во время учений - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Benjamin Raughton
Американские военные грузят кассетную бомбу во время учений
В отличие от заокеанского партнера, Европа на это пойти не может — почти все в ЕС подписали конвенцию, запрещающую производство, использование и передачу этого типа вооружений третьим странам.
В европейских столицах ищут другие варианты. Один из них — план верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Цель — отправить Киеву миллион снарядов в течение года. Сейчас весь ЕС способен выпустить 650 тысяч боеприпасов, из них калибра 155 миллиметров — 300 тысяч.

Амбициозный проект

План Борреля предполагает три этапа:
  • выделить миллиард евро из Европейского фонда мира на восполнение национальных резервов тех стран ЕС, которые готовы передать Украине боеприпасы в период с 9 февраля по 31 мая (решение одобрено в марте);
  • еще миллиард потратить на совместные закупки артиллерийских снарядов для восполнения запасов стран ЕС и поставок боеприпасов Украине (принято в мае);
  • нарастить собственные мощности. В пятницу это утвердил Европарламент.
Последний пункт юридически оформлен как Акт о производстве боеприпасов (Act in Support of Ammunition Production, ASAP). Как отмечается на сайте Европейского Совета, это позволит "экстренно мобилизовать" 500 миллионов евро из общего бюджета.
© AP Photo / Matt RourkeНаиболее востребованные украинской стороной 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Наиболее востребованные украинской стороной 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
Помимо финансовой поддержки, документ предусматривает создание механизма мониторинга, чтобы точнее прогнозировать доступные объемы боеприпасов и быстрее находить узкие места в цепочках поставок. Также ASAP станет основой нормативно-правовой базы для решения проблемы.
Полмиллиарда евро пойдут не только на снаряды, но и на ракеты класса "земля — земля". Деньги поступят в виде грантов до 30 июня 2025-го. Их потратят на создание новых мощностей и модернизацию и перепрофилирование имеющихся.
Однако, как предупреждает американский портал Defense News, реализовать все это непросто.

Серьезные трудности

Проблема в том, что 260 миллионов евро выделили из бюджета Европейского оборонного фонда (EDF) на 2024-й. Эта организация финансирует совместные исследования и разработку нового оружия. То есть ради Киева жертвуют собственными перспективными проектами в военной сфере.
"Мы ждем публикации итогового текста, но полагаем, что источники финансирования не изменятся", — приводит портал слова Буркарда Шмитта, директора по обороне и безопасности в Европейской ассоциации авиационно-космической и оборонной промышленности. Там убеждены, что это решение не принесет пользы.
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Весь бюджет Европейского оборонного фонда на 2021-2027-й — около восьми миллиардов, по миллиарду в год. Значит, на расширение производства незапланированно уйдет четверть средств, выделенных на 2024-й.
Этим вопросы к принятому документу не исчерпываются. Defense News отмечает: национальные правительства сомневаются в разумности той части акта, которая наделяет ЕС правом регулировать рынок боеприпасов. В частности, в европейских столицах опасаются, что Брюссель получит возможность принуждать компании продавать избыток сырья конкурентам, столкнувшимся с дефицитом.

"Вы должны рисковать!"

Но главный вопрос, волнующий европейский ВПК, — окупятся ли траты.
"Раньше у нас было время, но не было денег, — цитирует Bloomberg главу компании BAE Systems Hägglunds Томми Густафссона-Раска. — А сегодня наоборот: деньги есть, а времени нет".
Спрос на вооружения подскочил на порядок, производство не справляется. Но наращивать мощности опасаются, поскольку по завершении конфликта столько оружия и боеприпасов не понадобится. Заводы окажутся убыточными.
© AP Photo / Matt RourkeПроцесс производства снарядов M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Процесс производства снарядов M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
"Компании думают, как выживать, когда спрос упадет, — сказала заместитель министра обороны Литвы Грета Моника Тучкуте. — Но я полагаю, что бизнес обязан идти на риск".
Причем порой производство не удается нарастить не из-за прихотей бизнеса, а из-за того, что нет физических возможностей.
"Мы и так уже увеличили все до максимума, — утверждает один из руководителей SAAB Dynamics Йорген Юханссон. — Потребуется еще пара лет, чтобы выйти на уровень, необходимый клиентам".
Европейский ВПК однажды уже обжегся: после окончания холодной войны спрос на боеприпасы резко упал. В результате многие заводы закрылись. И теперь амбициозные планы евробюрократов не вызывают у бизнеса доверия — вдруг ситуация повторится? Поэтому стратегии Борреля предстоит долгий путь. Есть серьезные сомнения, что Европа успеет его пройти до завершения конфликта.
Украинские военные стреляют из американской 155-миллиметровой гаубицы - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
"Украина станет выжженной землей". Киев решился на отчаянный шаг
8 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕвросоюзСШАЕвропарламентЖозеп Боррель
 
 
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