https://ria.ru/20230717/snaryady-1884265678.html

"Теперь все наоборот". В Европе не хотят рисковать ради Украины

"Теперь все наоборот". В Европе не хотят рисковать ради Украины - РИА Новости, 17.07.2023

"Теперь все наоборот". В Европе не хотят рисковать ради Украины

У ВСУ кончаются боеприпасы, жалуются в Киеве. Без них контрнаступление обречено на провал. На Западе пытаются помочь, но сталкиваются с проблемами. Не хватает... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T08:00

2023-07-17T08:00

2023-07-17T08:01

специальная военная операция на украине

украина

евросоюз

сша

европарламент

жозеп боррель

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Давид Нармания. У ВСУ кончаются боеприпасы, жалуются в Киеве. Без них контрнаступление обречено на провал. На Западе пытаются помочь, но сталкиваются с проблемами. Не хватает то денег, то времени. Но куда сильнее мешают родовые травмы европейского ВПК.Снарядный голодС дефицитом снарядов для Киева западные партнеры справляются по-разному. Например, Вашингтон уже передал кластерные боеприпасы. Американские власти назвали это временной мерой — обычные закончились, а быстро нарастить производство нельзя.Соотношение между чаяниями Киева и реальностью примерно следующее. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, даже в обороне ВСУ ежемесячно тратили около 110 тысяч снарядов 155-миллиметрового калибра, а нужно было минимум 350 тысяч. При этом оборонка США способна выдавать всего до 24 тысяч таких боеприпасов в месяц. К 2025-му планируют довести этот показатель до 70-80 тысяч. А пока выиграть для Киева время должны американские кассеты.В отличие от заокеанского партнера, Европа на это пойти не может — почти все в ЕС подписали конвенцию, запрещающую производство, использование и передачу этого типа вооружений третьим странам.В европейских столицах ищут другие варианты. Один из них — план верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Цель — отправить Киеву миллион снарядов в течение года. Сейчас весь ЕС способен выпустить 650 тысяч боеприпасов, из них калибра 155 миллиметров — 300 тысяч.Амбициозный проектПлан Борреля предполагает три этапа:Последний пункт юридически оформлен как Акт о производстве боеприпасов (Act in Support of Ammunition Production, ASAP). Как отмечается на сайте Европейского Совета, это позволит "экстренно мобилизовать" 500 миллионов евро из общего бюджета.Помимо финансовой поддержки, документ предусматривает создание механизма мониторинга, чтобы точнее прогнозировать доступные объемы боеприпасов и быстрее находить узкие места в цепочках поставок. Также ASAP станет основой нормативно-правовой базы для решения проблемы.Полмиллиарда евро пойдут не только на снаряды, но и на ракеты класса "земля — земля". Деньги поступят в виде грантов до 30 июня 2025-го. Их потратят на создание новых мощностей и модернизацию и перепрофилирование имеющихся.Однако, как предупреждает американский портал Defense News, реализовать все это непросто.Серьезные трудностиПроблема в том, что 260 миллионов евро выделили из бюджета Европейского оборонного фонда (EDF) на 2024-й. Эта организация финансирует совместные исследования и разработку нового оружия. То есть ради Киева жертвуют собственными перспективными проектами в военной сфере."Мы ждем публикации итогового текста, но полагаем, что источники финансирования не изменятся", — приводит портал слова Буркарда Шмитта, директора по обороне и безопасности в Европейской ассоциации авиационно-космической и оборонной промышленности. Там убеждены, что это решение не принесет пользы.Весь бюджет Европейского оборонного фонда на 2021-2027-й — около восьми миллиардов, по миллиарду в год. Значит, на расширение производства незапланированно уйдет четверть средств, выделенных на 2024-й.Этим вопросы к принятому документу не исчерпываются. Defense News отмечает: национальные правительства сомневаются в разумности той части акта, которая наделяет ЕС правом регулировать рынок боеприпасов. В частности, в европейских столицах опасаются, что Брюссель получит возможность принуждать компании продавать избыток сырья конкурентам, столкнувшимся с дефицитом."Вы должны рисковать!"Но главный вопрос, волнующий европейский ВПК, — окупятся ли траты."Раньше у нас было время, но не было денег, — цитирует Bloomberg главу компании BAE Systems Hägglunds Томми Густафссона-Раска. — А сегодня наоборот: деньги есть, а времени нет".Спрос на вооружения подскочил на порядок, производство не справляется. Но наращивать мощности опасаются, поскольку по завершении конфликта столько оружия и боеприпасов не понадобится. Заводы окажутся убыточными."Компании думают, как выживать, когда спрос упадет, — сказала заместитель министра обороны Литвы Грета Моника Тучкуте. — Но я полагаю, что бизнес обязан идти на риск".Причем порой производство не удается нарастить не из-за прихотей бизнеса, а из-за того, что нет физических возможностей."Мы и так уже увеличили все до максимума, — утверждает один из руководителей SAAB Dynamics Йорген Юханссон. — Потребуется еще пара лет, чтобы выйти на уровень, необходимый клиентам".Европейский ВПК однажды уже обжегся: после окончания холодной войны спрос на боеприпасы резко упал. В результате многие заводы закрылись. И теперь амбициозные планы евробюрократов не вызывают у бизнеса доверия — вдруг ситуация повторится? Поэтому стратегии Борреля предстоит долгий путь. Есть серьезные сомнения, что Европа успеет его пройти до завершения конфликта.

https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

украина, евросоюз, сша, европарламент, жозеп боррель