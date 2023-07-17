https://ria.ru/20230717/shuvalova-1884707702.html
В больнице рассказали о состоянии актрисы из "Все умрут, а я останусь"
В больнице рассказали о состоянии актрисы из "Все умрут, а я останусь" - РИА Новости, 17.07.2023
В больнице рассказали о состоянии актрисы из "Все умрут, а я останусь"
Актриса Ольга Шувалова госпитализирована в Москве, она находится в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T17:24
2023-07-17T17:24
2023-07-17T17:26
происшествия
москва
культура
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Актриса Ольга Шувалова госпитализирована в Москве, она находится в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении. Ранее в телеграм-каналах и СМИ появились сообщения о том, что Шувалова была госпитализирована в одну из московских больниц. Сообщалось, что она якобы пыталась покончить с собой. "Состояние средней тяжести", - сказал собеседник агентства. Шувалова известна по работам в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Cпецназ". Также она сыграла одну из главных ролей в фильме Валерии Гай Германики "Все умрут, а я останусь".
https://ria.ru/20230630/efremov-1881460580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Происшествия, Москва, Культура
В больнице рассказали о состоянии актрисы из "Все умрут, а я останусь"
Состояние актрисы Ольги Шуваловой из "Все умрут, а я останусь" оценили как средней тяжести
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Актриса Ольга Шувалова госпитализирована в Москве, она находится в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении.
Ранее в телеграм-каналах и СМИ появились сообщения о том, что Шувалова была госпитализирована в одну из московских больниц. Сообщалось, что она якобы пыталась покончить с собой.
"Состояние средней тяжести", - сказал собеседник агентства.
Шувалова известна по работам в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Cпецназ". Также она сыграла одну из главных ролей в фильме Валерии Гай Германики
"Все умрут, а я останусь".
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