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В больнице рассказали о состоянии актрисы из "Все умрут, а я останусь" - РИА Новости, 17.07.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:24 17.07.2023 (обновлено: 17:26 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/shuvalova-1884707702.html
В больнице рассказали о состоянии актрисы из "Все умрут, а я останусь"
В больнице рассказали о состоянии актрисы из "Все умрут, а я останусь" - РИА Новости, 17.07.2023
В больнице рассказали о состоянии актрисы из "Все умрут, а я останусь"
Актриса Ольга Шувалова госпитализирована в Москве, она находится в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T17:24
2023-07-17T17:26
происшествия
москва
культура
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Актриса Ольга Шувалова госпитализирована в Москве, она находится в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении. Ранее в телеграм-каналах и СМИ появились сообщения о том, что Шувалова была госпитализирована в одну из московских больниц. Сообщалось, что она якобы пыталась покончить с собой. "Состояние средней тяжести", - сказал собеседник агентства. Шувалова известна по работам в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Cпецназ". Также она сыграла одну из главных ролей в фильме Валерии Гай Германики "Все умрут, а я останусь".
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происшествия, москва
Происшествия, Москва, Культура
В больнице рассказали о состоянии актрисы из "Все умрут, а я останусь"

Состояние актрисы Ольги Шуваловой из "Все умрут, а я останусь" оценили как средней тяжести

© Фото : @shuvalushkaАктриса Ольга Шувалова
Актриса Ольга Шувалова - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© Фото : @shuvalushka
Актриса Ольга Шувалова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Актриса Ольга Шувалова госпитализирована в Москве, она находится в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении.
Ранее в телеграм-каналах и СМИ появились сообщения о том, что Шувалова была госпитализирована в одну из московских больниц. Сообщалось, что она якобы пыталась покончить с собой.
"Состояние средней тяжести", - сказал собеседник агентства.
Шувалова известна по работам в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Cпецназ". Также она сыграла одну из главных ролей в фильме Валерии Гай Германики "Все умрут, а я останусь".
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