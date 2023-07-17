https://ria.ru/20230717/shtab-1884525659.html
В Крыму создали специальный штаб по взаимодействию с туристами
В Крыму создали специальный штаб по взаимодействию с туристами - РИА Новости, 17.07.2023
В Крыму создали специальный штаб по взаимодействию с туристами
Министерство туризма Крыма создало специальный штаб по взаимодействию с туристами, всем окажут помощь, сообщил глава ведомства Вадим Волченко. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T07:29
2023-07-17T07:29
2023-07-17T07:29
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
происшествия
республика крым
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министерство туризма Крыма создало специальный штаб по взаимодействию с туристами, всем окажут помощь, сообщил глава ведомства Вадим Волченко. "Министерством создан оперативный штаб по взаимодействию с туристами, вся необходимая помощь будет оказана. Номер телефона горячей линии: 8-(800)-511-80-18. Также будет представительство во всех социальных сетях и официальных телеграм-каналах министерства", - сказал Волченко в эфире телеканала "Россия-24". Он также просил гостей региона оставаться до дальнейшей информации по возможности в гостиницах, санаториях и пансионатах. "Учитывая сложившуюся ситуацию, мы просим гостей и жителей полуострова не отправляться к Крымскому мосту, а пользоваться альтернативными сухопутными путями перемещения, информация о которых будет постоянно обновляться", - добавил Волченко.
https://ria.ru/20230717/krym-1884524917.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), происшествия, республика крым
Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Происшествия, Республика Крым
В Крыму создали специальный штаб по взаимодействию с туристами
Минтуризма Крыма создало специальный штаб по взаимодействию с туристами
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министерство туризма Крыма создало специальный штаб по взаимодействию с туристами, всем окажут помощь, сообщил глава ведомства Вадим Волченко.
«
"Министерством создан оперативный штаб по взаимодействию с туристами, вся необходимая помощь будет оказана. Номер телефона горячей линии: 8-(800)-511-80-18. Также будет представительство во всех социальных сетях и официальных телеграм-каналах министерства", - сказал Волченко в эфире телеканала "Россия-24".
Он также просил гостей региона оставаться до дальнейшей информации по возможности в гостиницах, санаториях и пансионатах.
"Учитывая сложившуюся ситуацию, мы просим гостей и жителей полуострова не отправляться к Крымскому мосту, а пользоваться альтернативными сухопутными путями перемещения, информация о которых будет постоянно обновляться", - добавил Волченко.
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