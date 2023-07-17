https://ria.ru/20230717/shtab-1884518326.html

В Минкурортов Крыма развернут координационный штаб после ЧП на мосту

В Минкурортов Крыма развернут координационный штаб после ЧП на мосту - РИА Новости, 17.07.2023

В Минкурортов Крыма развернут координационный штаб после ЧП на мосту

Советник главы Крыма Олег Крючков после ЧП на Крымском мосту заявил, что в министерстве курортов республики развернут координационный штаб. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T05:25

2023-07-17T05:25

2023-07-17T07:58

олег крючков

происшествия

республика крым

крымский мост

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Советник главы Крыма Олег Крючков после ЧП на Крымском мосту заявил, что в министерстве курортов республики развернут координационный штаб. "В министерстве курортов Крыма разворачивается координационный штаб. В ближайшее время будут опубликованы телефоны прямой линии", - написал Крючков в своем телеграм-канале. Он сообщил об открытии горячей линии республиканского министерства курортов и туризма по номеру: 8-800-511-80-18.

https://ria.ru/20230717/most-1884517773.html

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