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В Минкурортов Крыма развернут координационный штаб после ЧП на мосту
В Минкурортов Крыма развернут координационный штаб после ЧП на мосту - РИА Новости, 17.07.2023
В Минкурортов Крыма развернут координационный штаб после ЧП на мосту
Советник главы Крыма Олег Крючков после ЧП на Крымском мосту заявил, что в министерстве курортов республики развернут координационный штаб. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T05:25
2023-07-17T05:25
2023-07-17T07:58
олег крючков
происшествия
республика крым
крымский мост
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Советник главы Крыма Олег Крючков после ЧП на Крымском мосту заявил, что в министерстве курортов республики развернут координационный штаб. "В министерстве курортов Крыма разворачивается координационный штаб. В ближайшее время будут опубликованы телефоны прямой линии", - написал Крючков в своем телеграм-канале. Он сообщил об открытии горячей линии республиканского министерства курортов и туризма по номеру: 8-800-511-80-18.
https://ria.ru/20230717/most-1884517773.html
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олег крючков, происшествия, республика крым, крымский мост, чп на крымском мосту
Олег Крючков, Происшествия, Республика Крым, Крымский мост, ЧП на Крымском мосту
В Минкурортов Крыма развернут координационный штаб после ЧП на мосту
Крючков: в министерстве курортов Крыма развернут координационный штаб после ЧП на мосту