https://ria.ru/20230717/shkolnaya_forma-1884726236.html

Детям из многодетных семей Тверской области начали выдавать школьную форму

Детям из многодетных семей Тверской области начали выдавать школьную форму - РИА Новости, 17.07.2023

Детям из многодетных семей Тверской области начали выдавать школьную форму

В Тверской области стартовала выдача бесплатной школьной формы для детей из многодетных, опекунских и приемных семей, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T18:52

2023-07-17T18:52

2023-07-17T18:52

тверская область

игорь руденя

дети

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ТВЕРЬ, 17 июл – РИА Новости. В Тверской области стартовала выдача бесплатной школьной формы для детей из многодетных, опекунских и приемных семей, сообщает пресс-служба регионального правительства. В настоящее время школы уже получили около 6 тысяч комплектов. В среднем в сутки отгружается порядка одной тысячи комплектов. Региональная мера поддержки – бесплатная форма для школьников из многодетных семей – реализуется в Верхневолжье по инициативе губернатора Игоря Рудени. "Решением губернатора значительно расширена категория получателей формы – комплекты школьной формы предоставляют всем учащимся из многодетных семей с 1 по 11 классы (ранее с 1 по 5 классы). При этом, если старший ребенок окончил школу и учится на дневном отделении в колледже или вузе, то семья не теряет права на данную меру поддержки, пока старшему ребенку не исполнится 21 год", – отметили в пресс-службе. По поручению губернатора в перечень также включены опекунские и приемные семьи с тремя и более детьми. Кроме того, будет обеспечена помощь в подготовке к школе детям, прибывшим в Тверскую область из Донецкой и Луганской народных республик – ученикам 1 - 11 классов. В комплект школьной формы, предназначенный для мальчиков, учащихся 3-11 классов, входит галстук, три сорочки – белая и две голубые, пиджак и брюки. Для школьников 1-3 классов выдаются еще одни брюки. В школьный комплект для девочек 3-11 классов входит жакет, юбка и три блузки – две белые и одна розовая. При этом в комплект для девочек-учащихся 1-3 классов добавлены жабо и сарафан, а для учениц 4-5 классов вместо сарафана включен жилет. Данная мера поддержки – бесплатная форма для школьников из многодетных семей – реализуется в Верхневолжье с 2020 года. Уровень дохода семьи при выдаче комплектов не учитывается. В 2022 году школьной формой обеспечены 23,9 тысячи тверских учеников, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230708/tver-1882994122.html

https://ria.ru/20230629/mattekhbaza-1881202726.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, дети