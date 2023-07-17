https://ria.ru/20230717/shkolnaya_forma-1884726236.html
Детям из многодетных семей Тверской области начали выдавать школьную форму
Детям из многодетных семей Тверской области начали выдавать школьную форму - РИА Новости, 17.07.2023
Детям из многодетных семей Тверской области начали выдавать школьную форму
В Тверской области стартовала выдача бесплатной школьной формы для детей из многодетных, опекунских и приемных семей, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T18:52
2023-07-17T18:52
2023-07-17T18:52
тверская область
игорь руденя
дети
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ТВЕРЬ, 17 июл – РИА Новости. В Тверской области стартовала выдача бесплатной школьной формы для детей из многодетных, опекунских и приемных семей, сообщает пресс-служба регионального правительства. В настоящее время школы уже получили около 6 тысяч комплектов. В среднем в сутки отгружается порядка одной тысячи комплектов. Региональная мера поддержки – бесплатная форма для школьников из многодетных семей – реализуется в Верхневолжье по инициативе губернатора Игоря Рудени. "Решением губернатора значительно расширена категория получателей формы – комплекты школьной формы предоставляют всем учащимся из многодетных семей с 1 по 11 классы (ранее с 1 по 5 классы). При этом, если старший ребенок окончил школу и учится на дневном отделении в колледже или вузе, то семья не теряет права на данную меру поддержки, пока старшему ребенку не исполнится 21 год", – отметили в пресс-службе. По поручению губернатора в перечень также включены опекунские и приемные семьи с тремя и более детьми. Кроме того, будет обеспечена помощь в подготовке к школе детям, прибывшим в Тверскую область из Донецкой и Луганской народных республик – ученикам 1 - 11 классов. В комплект школьной формы, предназначенный для мальчиков, учащихся 3-11 классов, входит галстук, три сорочки – белая и две голубые, пиджак и брюки. Для школьников 1-3 классов выдаются еще одни брюки. В школьный комплект для девочек 3-11 классов входит жакет, юбка и три блузки – две белые и одна розовая. При этом в комплект для девочек-учащихся 1-3 классов добавлены жабо и сарафан, а для учениц 4-5 классов вместо сарафана включен жилет. Данная мера поддержки – бесплатная форма для школьников из многодетных семей – реализуется в Верхневолжье с 2020 года. Уровень дохода семьи при выдаче комплектов не учитывается. В 2022 году школьной формой обеспечены 23,9 тысячи тверских учеников, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230708/tver-1882994122.html
https://ria.ru/20230629/mattekhbaza-1881202726.html
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7 495 645-6601
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игорь руденя, дети
Тверская область, Игорь Руденя, Дети
ТВЕРЬ, 17 июл – РИА Новости. В Тверской области стартовала выдача бесплатной школьной формы для детей из многодетных, опекунских и приемных семей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В настоящее время школы уже получили около 6 тысяч комплектов. В среднем в сутки отгружается порядка одной тысячи комплектов.
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Региональная мера поддержки – бесплатная форма для школьников из многодетных семей – реализуется в Верхневолжье по инициативе губернатора Игоря Рудени
.
"Решением губернатора значительно расширена категория получателей формы – комплекты школьной формы предоставляют всем учащимся из многодетных семей с 1 по 11 классы (ранее с 1 по 5 классы). При этом, если старший ребенок окончил школу и учится на дневном отделении в колледже или вузе, то семья не теряет права на данную меру поддержки, пока старшему ребенку не исполнится 21 год", – отметили в пресс-службе.
По поручению губернатора в перечень также включены опекунские и приемные семьи с тремя и более детьми. Кроме того, будет обеспечена помощь в подготовке к школе детям, прибывшим в Тверскую область
из Донецкой и Луганской народных республик
– ученикам 1 - 11 классов.
В комплект школьной формы, предназначенный для мальчиков, учащихся 3-11 классов, входит галстук, три сорочки – белая и две голубые, пиджак и брюки. Для школьников 1-3 классов выдаются еще одни брюки.
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В школьный комплект для девочек 3-11 классов входит жакет, юбка и три блузки – две белые и одна розовая. При этом в комплект для девочек-учащихся 1-3 классов добавлены жабо и сарафан, а для учениц 4-5 классов вместо сарафана включен жилет.
Данная мера поддержки – бесплатная форма для школьников из многодетных семей – реализуется в Верхневолжье с 2020 года. Уровень дохода семьи при выдаче комплектов не учитывается. В 2022 году школьной формой обеспечены 23,9 тысячи тверских учеников, пояснили в пресс-службе.