https://ria.ru/20230717/serov-1884651034.html
В Белоруссии прокомментировали инцидент, связанный с Серовым и Украиной
В Белоруссии прокомментировали инцидент, связанный с Серовым и Украиной - РИА Новости, 17.07.2023
В Белоруссии прокомментировали инцидент, связанный с Серовым и Украиной
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Дирекция белорусского музыкального фестиваля "Славянский базар" в интервью "Абзацу" опровергла слухи об инциденте с певцом... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T17:02
2023-07-17T17:02
2023-07-17T17:02
шоубиз
александр серов
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Дирекция белорусского музыкального фестиваля "Славянский базар" в интервью "Абзацу" опровергла слухи об инциденте с певцом Александром Серовым. Ранее СМИ сообщили, что когда музыкант прибыл в Витебск на поезде, то якобы услышал приветствие на украинском языке. Это возмутило артиста и он поспешил покинуть вокзал на автомобиле. "Александр был в прекрасном расположении духа, он прекрасно выступил, а зрители его чудесно встречали. Никаких инцидентов на площадке, в городе Витебске или за его пределами у нас не было. Все прошло очень дружественно, легко и с любовью. Ни с чем подобным мы не сталкивались здесь", – рассказала пресс-секретарь дирекции "Славянского базара" Мария Войтиховская.В Сети предположили, что исполнитель мог не расслышать слова и перепутал белорусский и украинский языки. После начала спецоперации музыкант публично поддержал российских военных. Он подчеркнул, что бойцы "делают святое дело". Музыкальный фестиваль "Славянский базар" проходит в Витебске с 1992 года. В международном конкурсе исполнителей эстрадной песни и международном детском конкурсе участвуют артисты из разных стран. В разные годы финалистами становились Таисия Повалий, Алексей Гоман, Наталья Подольская, Теона Дольникова и многие другие.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр серов, витебск, россия, знаменитости, музыка, белоруссия
Шоубиз, Александр Серов, Витебск, Россия, Знаменитости, Музыка, Белоруссия
В Белоруссии прокомментировали инцидент, связанный с Серовым и Украиной
Представители "Славянского базара" опровергли слухи об обращении к Серову на украинском
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости.
Дирекция белорусского музыкального фестиваля "Славянский базар" в интервью "Абзацу" опровергла слухи
об инциденте с певцом Александром Серовым.
Ранее СМИ сообщили, что когда музыкант прибыл в Витебск на поезде, то якобы услышал приветствие на украинском языке. Это возмутило артиста и он поспешил покинуть вокзал на автомобиле.
«
"Александр был в прекрасном расположении духа, он прекрасно выступил, а зрители его чудесно встречали. Никаких инцидентов на площадке, в городе Витебске или за его пределами у нас не было. Все прошло очень дружественно, легко и с любовью. Ни с чем подобным мы не сталкивались здесь", – рассказала пресс-секретарь дирекции "Славянского базара" Мария Войтиховская.
В Сети предположили, что исполнитель мог не расслышать слова и перепутал белорусский и украинский языки.
После начала спецоперации музыкант публично поддержал российских военных. Он подчеркнул, что бойцы "делают святое дело".
Музыкальный фестиваль "Славянский базар" проходит в Витебске с 1992 года. В международном конкурсе исполнителей эстрадной песни и международном детском конкурсе участвуют артисты из разных стран. В разные годы финалистами становились Таисия Повалий, Алексей Гоман, Наталья Подольская, Теона Дольникова и многие другие.
В Витебске открылся фестиваль "Славянский базар"