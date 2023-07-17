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В Белоруссии прокомментировали инцидент, связанный с Серовым и Украиной - РИА Новости, 17.07.2023
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Шоубиз
 
17:02 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/serov-1884651034.html
В Белоруссии прокомментировали инцидент, связанный с Серовым и Украиной
В Белоруссии прокомментировали инцидент, связанный с Серовым и Украиной - РИА Новости, 17.07.2023
В Белоруссии прокомментировали инцидент, связанный с Серовым и Украиной
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Дирекция белорусского музыкального фестиваля "Славянский базар" в интервью "Абзацу" опровергла слухи об инциденте с певцом... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T17:02
2023-07-17T17:02
шоубиз
александр серов
витебск
россия
знаменитости
музыка
белоруссия
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Дирекция белорусского музыкального фестиваля "Славянский базар" в интервью "Абзацу" опровергла слухи об инциденте с певцом Александром Серовым. Ранее СМИ сообщили, что когда музыкант прибыл в Витебск на поезде, то якобы услышал приветствие на украинском языке. Это возмутило артиста и он поспешил покинуть вокзал на автомобиле. &quot;Александр был в прекрасном расположении духа, он прекрасно выступил, а зрители его чудесно встречали. Никаких инцидентов на площадке, в городе Витебске или за его пределами у нас не было. Все прошло очень дружественно, легко и с любовью. Ни с чем подобным мы не сталкивались здесь&quot;, – рассказала пресс-секретарь дирекции &quot;Славянского базара&quot; Мария Войтиховская.В Сети предположили, что исполнитель мог не расслышать слова и перепутал белорусский и украинский языки. После начала спецоперации музыкант публично поддержал российских военных. Он подчеркнул, что бойцы "делают святое дело". Музыкальный фестиваль "Славянский базар" проходит в Витебске с 1992 года. В международном конкурсе исполнителей эстрадной песни и международном детском конкурсе участвуют артисты из разных стран. В разные годы финалистами становились Таисия Повалий, Алексей Гоман, Наталья Подольская, Теона Дольникова и многие другие.
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александр серов, витебск, россия, знаменитости, музыка, белоруссия
Шоубиз, Александр Серов, Витебск, Россия, Знаменитости, Музыка, Белоруссия
В Белоруссии прокомментировали инцидент, связанный с Серовым и Украиной

Представители "Славянского базара" опровергли слухи об обращении к Серову на украинском

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкПевец Александр Серов
Певец Александр Серов - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Дирекция белорусского музыкального фестиваля "Славянский базар" в интервью "Абзацу" опровергла слухи об инциденте с певцом Александром Серовым.
Ранее СМИ сообщили, что когда музыкант прибыл в Витебск на поезде, то якобы услышал приветствие на украинском языке. Это возмутило артиста и он поспешил покинуть вокзал на автомобиле.
«

"Александр был в прекрасном расположении духа, он прекрасно выступил, а зрители его чудесно встречали. Никаких инцидентов на площадке, в городе Витебске или за его пределами у нас не было. Все прошло очень дружественно, легко и с любовью. Ни с чем подобным мы не сталкивались здесь", – рассказала пресс-секретарь дирекции "Славянского базара" Мария Войтиховская.

В Сети предположили, что исполнитель мог не расслышать слова и перепутал белорусский и украинский языки.
После начала спецоперации музыкант публично поддержал российских военных. Он подчеркнул, что бойцы "делают святое дело".
Музыкальный фестиваль "Славянский базар" проходит в Витебске с 1992 года. В международном конкурсе исполнителей эстрадной песни и международном детском конкурсе участвуют артисты из разных стран. В разные годы финалистами становились Таисия Повалий, Алексей Гоман, Наталья Подольская, Теона Дольникова и многие другие.
Афиша открытия Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
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ШоубизАлександр СеровВитебскРоссияЗнаменитостиМузыкаБелоруссия
 
 
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