https://ria.ru/20230717/serov-1884651034.html

В Белоруссии прокомментировали инцидент, связанный с Серовым и Украиной

В Белоруссии прокомментировали инцидент, связанный с Серовым и Украиной - РИА Новости, 17.07.2023

В Белоруссии прокомментировали инцидент, связанный с Серовым и Украиной

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Дирекция белорусского музыкального фестиваля "Славянский базар" в интервью "Абзацу" опровергла слухи об инциденте с певцом... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T17:02

2023-07-17T17:02

2023-07-17T17:02

шоубиз

александр серов

витебск

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музыка

белоруссия

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Дирекция белорусского музыкального фестиваля "Славянский базар" в интервью "Абзацу" опровергла слухи об инциденте с певцом Александром Серовым. Ранее СМИ сообщили, что когда музыкант прибыл в Витебск на поезде, то якобы услышал приветствие на украинском языке. Это возмутило артиста и он поспешил покинуть вокзал на автомобиле. "Александр был в прекрасном расположении духа, он прекрасно выступил, а зрители его чудесно встречали. Никаких инцидентов на площадке, в городе Витебске или за его пределами у нас не было. Все прошло очень дружественно, легко и с любовью. Ни с чем подобным мы не сталкивались здесь", – рассказала пресс-секретарь дирекции "Славянского базара" Мария Войтиховская.В Сети предположили, что исполнитель мог не расслышать слова и перепутал белорусский и украинский языки. После начала спецоперации музыкант публично поддержал российских военных. Он подчеркнул, что бойцы "делают святое дело". Музыкальный фестиваль "Славянский базар" проходит в Витебске с 1992 года. В международном конкурсе исполнителей эстрадной песни и международном детском конкурсе участвуют артисты из разных стран. В разные годы финалистами становились Таисия Повалий, Алексей Гоман, Наталья Подольская, Теона Дольникова и многие другие.

https://ria.ru/20230713/zvezdy-1883768945.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

александр серов, витебск, россия, знаменитости, музыка, белоруссия