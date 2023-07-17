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Вашингтон призвал продлить зерновую сделку как можно скорее - РИА Новости, 17.07.2023
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21:23 17.07.2023 (обновлено: 21:35 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884750731.html
Вашингтон призвал продлить зерновую сделку как можно скорее
Вашингтон призвал продлить зерновую сделку как можно скорее - РИА Новости, 17.07.2023
Вашингтон призвал продлить зерновую сделку как можно скорее
США настаивают, чтобы зерновая сделка была продлена как можно скорее, заявил в понедельник госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T21:23
2023-07-17T21:35
зерновая сделка
вашингтон (штат)
сша
в мире
россия
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. США настаивают, чтобы зерновая сделка была продлена как можно скорее, заявил в понедельник госсекретарь Энтони Блинкен.В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действие зерновой сделки в понедельник прекращается, как только ее российская часть будет выполнена, Россия незамедлительно вернется к ее реализации."Этого не должно было произойти, и (сделка) должна быть восстановлена как можно скорее. Я надеюсь, что все страны очень пристально следят за этим процессом", - сказал Блинкен, отвечая на вопросы журналистов в госдепартаменте.Он также выразил уверенность, что у РФ не было ни единого аргумента в пользу решения не соглашаться на продление данной договоренности.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://ria.ru/20230717/zerno-1884724703.html
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зерновая сделка, вашингтон (штат), сша, в мире, россия, энтони блинкен, оон, swift, дмитрий песков, владимир путин
Зерновая сделка, Вашингтон (штат), США, В мире, Россия, Энтони Блинкен, ООН, SWIFT, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Вашингтон призвал продлить зерновую сделку как можно скорее

Блинкен: США призывают продлить зерновую сделку как можно скорее

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила
Погрузка зерна в порту Измаила - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. США настаивают, чтобы зерновая сделка была продлена как можно скорее, заявил в понедельник госсекретарь Энтони Блинкен.
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действие зерновой сделки в понедельник прекращается, как только ее российская часть будет выполнена, Россия незамедлительно вернется к ее реализации.
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"Этого не должно было произойти, и (сделка) должна быть восстановлена как можно скорее. Я надеюсь, что все страны очень пристально следят за этим процессом", - сказал Блинкен, отвечая на вопросы журналистов в госдепартаменте.
Он также выразил уверенность, что у РФ не было ни единого аргумента в пользу решения не соглашаться на продление данной договоренности.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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Зерновая сделкаВашингтон (штат)СШАВ миреРоссияЭнтони БлинкенООНSWIFTДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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