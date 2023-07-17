https://ria.ru/20230717/sdelka-1884750731.html

Вашингтон призвал продлить зерновую сделку как можно скорее

Вашингтон призвал продлить зерновую сделку как можно скорее - РИА Новости, 17.07.2023

Вашингтон призвал продлить зерновую сделку как можно скорее

США настаивают, чтобы зерновая сделка была продлена как можно скорее, заявил в понедельник госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T21:23

2023-07-17T21:23

2023-07-17T21:35

зерновая сделка

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сша

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ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. США настаивают, чтобы зерновая сделка была продлена как можно скорее, заявил в понедельник госсекретарь Энтони Блинкен.В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действие зерновой сделки в понедельник прекращается, как только ее российская часть будет выполнена, Россия незамедлительно вернется к ее реализации."Этого не должно было произойти, и (сделка) должна быть восстановлена как можно скорее. Я надеюсь, что все страны очень пристально следят за этим процессом", - сказал Блинкен, отвечая на вопросы журналистов в госдепартаменте.Он также выразил уверенность, что у РФ не было ни единого аргумента в пользу решения не соглашаться на продление данной договоренности.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20230717/zerno-1884724703.html

https://ria.ru/20230717/sdelka-1884481342.html

вашингтон (штат)

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