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Источник раскрыл мотивы Киева в попытках найти альтернативу зерновой сделке - РИА Новости, 17.07.2023
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19:39 17.07.2023 (обновлено: 19:50 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884733366.html
Источник раскрыл мотивы Киева в попытках найти альтернативу зерновой сделке
Источник раскрыл мотивы Киева в попытках найти альтернативу зерновой сделке - РИА Новости, 17.07.2023
Источник раскрыл мотивы Киева в попытках найти альтернативу зерновой сделке
Попытки Киева найти альтернативу черноморской инициативе продиктованы коммерческими интересами элиты Украины и западных корпораций, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T19:39
2023-07-17T19:50
экономика
украина
киев
россия
владимир зеленский
россельхозбанк
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Попытки Киева найти альтернативу черноморской инициативе продиктованы коммерческими интересами элиты Украины и западных корпораций, сообщил РИА Новости источник в Москве."Попытки Киева найти альтернативу черноморской инициативе продиктованы коммерческими интересами украинской элиты и западных транснациональных корпораций", - указал собеседник агентства. Он добавил, что "они не имеют ничего общего с нуждами беднейших стран мира".Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России, Киев ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html
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экономика, украина, киев, россия, владимир зеленский, россельхозбанк, оон, swift, владимир путин, зерновая сделка
Экономика, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Россельхозбанк, ООН, SWIFT, Владимир Путин, Зерновая сделка
Источник раскрыл мотивы Киева в попытках найти альтернативу зерновой сделке

Попытки Киева найти альтернативу зерновой сделке продиктованы коммерческими интересами

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Попытки Киева найти альтернативу черноморской инициативе продиктованы коммерческими интересами элиты Украины и западных корпораций, сообщил РИА Новости источник в Москве.
"Попытки Киева найти альтернативу черноморской инициативе продиктованы коммерческими интересами украинской элиты и западных транснациональных корпораций", - указал собеседник агентства. Он добавил, что "они не имеют ничего общего с нуждами беднейших стран мира".
Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России, Киев ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
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