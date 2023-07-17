https://ria.ru/20230717/sdelka-1884733366.html

Источник раскрыл мотивы Киева в попытках найти альтернативу зерновой сделке

Источник раскрыл мотивы Киева в попытках найти альтернативу зерновой сделке - РИА Новости, 17.07.2023

Источник раскрыл мотивы Киева в попытках найти альтернативу зерновой сделке

Попытки Киева найти альтернативу черноморской инициативе продиктованы коммерческими интересами элиты Украины и западных корпораций, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T19:39

2023-07-17T19:39

2023-07-17T19:50

экономика

украина

киев

россия

владимир зеленский

россельхозбанк

оон

swift

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413615_202:488:2297:1667_1920x0_80_0_0_266a2ad51b1295b0d4d4ebf8d907ab71.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Попытки Киева найти альтернативу черноморской инициативе продиктованы коммерческими интересами элиты Украины и западных корпораций, сообщил РИА Новости источник в Москве."Попытки Киева найти альтернативу черноморской инициативе продиктованы коммерческими интересами украинской элиты и западных транснациональных корпораций", - указал собеседник агентства. Он добавил, что "они не имеют ничего общего с нуждами беднейших стран мира".Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России, Киев ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, украина, киев, россия, владимир зеленский, россельхозбанк, оон, swift, владимир путин, зерновая сделка