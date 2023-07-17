Источник раскрыл мотивы Киева в попытках найти альтернативу зерновой сделке
Попытки Киева найти альтернативу зерновой сделке продиктованы коммерческими интересами
© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Попытки Киева найти альтернативу черноморской инициативе продиктованы коммерческими интересами элиты Украины и западных корпораций, сообщил РИА Новости источник в Москве.
"Попытки Киева найти альтернативу черноморской инициативе продиктованы коммерческими интересами украинской элиты и западных транснациональных корпораций", - указал собеседник агентства. Он добавил, что "они не имеют ничего общего с нуждами беднейших стран мира".
Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России, Киев ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.