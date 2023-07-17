https://ria.ru/20230717/sdelka-1884711353.html

МИД Великобритании призвал Россию возобновить зерновую сделку

МИД Великобритании призвал Россию возобновить зерновую сделку - РИА Новости, 17.07.2023

МИД Великобритании призвал Россию возобновить зерновую сделку

Представитель МИД Великобритании призвал Россию возобновить действие черноморской зерновой инициативы и придерживаться ее "полного исполнения", передает... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T17:37

2023-07-17T17:37

2023-07-17T17:45

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Представитель МИД Великобритании призвал Россию возобновить действие черноморской зерновой инициативы и придерживаться ее "полного исполнения", передает агентство Reuters. Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля. "Великобритания осуждает откровенную попытку России навредить самым уязвимым... Россия должна возобновить черноморскую зерновую инициативу и стремиться к ее полному исполнению", - говорится в заявлении представителя. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20230717/sdelka-1884707830.html

https://ria.ru/20230717/sdelka-1884481342.html

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экономика, россия, турция, в мире, великобритания