МИД Великобритании призвал Россию возобновить зерновую сделку
В МИД Великобритании призвали Россию возобновить зерновую сделку и полностью ее исполнять
© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Представитель МИД Великобритании призвал Россию возобновить действие черноморской зерновой инициативы и придерживаться ее "полного исполнения", передает агентство Reuters.
Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля.
"Великобритания осуждает откровенную попытку России навредить самым уязвимым... Россия должна возобновить черноморскую зерновую инициативу и стремиться к ее полному исполнению", - говорится в заявлении представителя.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.