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Генсек ООН выразил сожаление из-за прекращения действия зерновой сделки - РИА Новости, 17.07.2023
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17:34 17.07.2023 (обновлено: 17:46 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884710956.html
Генсек ООН выразил сожаление из-за прекращения действия зерновой сделки
Генсек ООН выразил сожаление из-за прекращения действия зерновой сделки - РИА Новости, 17.07.2023
Генсек ООН выразил сожаление из-за прекращения действия зерновой сделки
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что глубоко сожалеет в связи с решением России прекратить действие черноморской инициативы и отозвать гарантии безопасности... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T17:34
2023-07-17T17:46
оон
экономика
россия
антониу гутерреш
зерновая сделка
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ООН, 17 июл. РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что глубоко сожалеет в связи с решением России прекратить действие черноморской инициативы и отозвать гарантии безопасности судоходства в Черном море.Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Там восстанавливается режим временно опасного для судоходства района. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля."Я глубоко сожалею о решении Российской Федерации прекратить реализацию черноморской инициативы, включая отзыв российских гарантий безопасности судоходства в северо-западной части Черного моря", - сказал Гутерреш журналистам. Ранее агентство Рейтер сообщило, что РФ направила письмо в Международную морскую организацию (ИМО), которая является учреждением ООН, проинформировав ее об отзыве гарантий безопасности судоходства в Черном море.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://ria.ru/20230717/zerno-1884674656.html
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оон, экономика, россия, антониу гутерреш, зерновая сделка
ООН, Экономика, Россия, Антониу Гутерреш, Зерновая сделка
Генсек ООН выразил сожаление из-за прекращения действия зерновой сделки

Гутерреш выразил сожаление из-за отзыва гарантий безопасности судоходства в Черном море

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 17 июл. РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что глубоко сожалеет в связи с решением России прекратить действие черноморской инициативы и отозвать гарантии безопасности судоходства в Черном море.
Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Там восстанавливается режим временно опасного для судоходства района. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля.
"Я глубоко сожалею о решении Российской Федерации прекратить реализацию черноморской инициативы, включая отзыв российских гарантий безопасности судоходства в северо-западной части Черного моря", - сказал Гутерреш журналистам. Ранее агентство Рейтер сообщило, что РФ направила письмо в Международную морскую организацию (ИМО), которая является учреждением ООН, проинформировав ее об отзыве гарантий безопасности судоходства в Черном море.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
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ООНЭкономикаРоссияАнтониу ГутеррешЗерновая сделка
 
 
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