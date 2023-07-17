https://ria.ru/20230717/sdelka-1884710956.html

Генсек ООН выразил сожаление из-за прекращения действия зерновой сделки

Генсек ООН выразил сожаление из-за прекращения действия зерновой сделки - РИА Новости, 17.07.2023

Генсек ООН выразил сожаление из-за прекращения действия зерновой сделки

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что глубоко сожалеет в связи с решением России прекратить действие черноморской инициативы и отозвать гарантии безопасности... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T17:34

2023-07-17T17:34

2023-07-17T17:46

оон

экономика

россия

антониу гутерреш

зерновая сделка

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ООН, 17 июл. РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что глубоко сожалеет в связи с решением России прекратить действие черноморской инициативы и отозвать гарантии безопасности судоходства в Черном море.Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Там восстанавливается режим временно опасного для судоходства района. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля."Я глубоко сожалею о решении Российской Федерации прекратить реализацию черноморской инициативы, включая отзыв российских гарантий безопасности судоходства в северо-западной части Черного моря", - сказал Гутерреш журналистам. Ранее агентство Рейтер сообщило, что РФ направила письмо в Международную морскую организацию (ИМО), которая является учреждением ООН, проинформировав ее об отзыве гарантий безопасности судоходства в Черном море.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20230717/zerno-1884674656.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

оон, экономика, россия, антониу гутерреш, зерновая сделка