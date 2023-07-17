https://ria.ru/20230717/sdelka-1884705932.html

Эксперт рассказал о последствиях выхода России из зерновой сделки

Эксперт рассказал о последствиях выхода России из зерновой сделки - РИА Новости, 17.07.2023

Эксперт рассказал о последствиях выхода России из зерновой сделки

Выход России из зерновой сделки даст возможность дружественным РФ странам увеличить закупки российского зерна, сообщил РИА Новости зампред правления Ассоциации... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T17:17

2023-07-17T17:17

2023-07-17T17:17

экономика

россия

турция

украина

дмитрий патрушев

руспродсоюз

оон

зерновая сделка

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Выход России из зерновой сделки даст возможность дружественным РФ странам увеличить закупки российского зерна, сообщил РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов. Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля. "Выход России из зерновой сделки существенно не повлияет на наш рынок, поскольку Россия фактически от неё ничего не получала", - считает Леонов. Он также подчеркнул, что "дружественные России страны, среди которых Китай, Египет и другие, могут увеличить закупки российского зерна". "Российским аграриям ничего не мешает нарастить экспорт выпадающих украинских объемов зерна в Турцию - ведь за счёт логистики поставки российской продукции в конечном итоге окажутся дешевле, чем из других стран", - добавил Леонов. Россия в сезоне 2022-2023 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) поставила на экспорт рекордные 47 миллионов тонн пшеницы, сообщал в начале июля министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. По его словам, поставки дружественным странам занимают в структуре экспорта АПК РФ примерно 87%, в том числе ответственным партнерам направляется 96% зерновых.

https://ria.ru/20230717/sdelka-1884481342.html

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

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турция

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экономика, россия, турция, украина, дмитрий патрушев, руспродсоюз, оон, зерновая сделка