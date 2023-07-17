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Миссия России в ООН назвала решение по зерновой сделке окончательным - РИА Новости, 17.07.2023
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17:04 17.07.2023 (обновлено: 17:15 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884702501.html
Миссия России в ООН назвала решение по зерновой сделке окончательным
Миссия России в ООН назвала решение по зерновой сделке окончательным - РИА Новости, 17.07.2023
Миссия России в ООН назвала решение по зерновой сделке окончательным
Решение по черноморской зерновой инициативе является окончательным, переговоров больше нет, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T17:04
2023-07-17T17:15
россия
оон
в мире
зерновая сделка
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Решение по черноморской зерновой инициативе является окончательным, переговоров больше нет, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Отвечая на вопрос, "окончательно ли это", Полянский сказал: "Да, конечно".В ответ на вопрос о том, не будет ли больше переговоров по черноморской инициативе, он ответил: "Нет, мне об этом неизвестно".
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884481342.html
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россия, оон, в мире, зерновая сделка
Россия, ООН, В мире, Зерновая сделка
Миссия России в ООН назвала решение по зерновой сделке окончательным

Зампостпреда России Полянский назвал решение о прекращении зерновой сделки окончательным

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила
Погрузка зерна в порту Измаила - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 17 июл - РИА Новости. Решение по черноморской зерновой инициативе является окончательным, переговоров больше нет, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Отвечая на вопрос, "окончательно ли это", Полянский сказал: "Да, конечно".
В ответ на вопрос о том, не будет ли больше переговоров по черноморской инициативе, он ответил: "Нет, мне об этом неизвестно".
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Зерновая сделка: сегодня решится все
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