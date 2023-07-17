https://ria.ru/20230717/sdelka-1884702501.html

Миссия России в ООН назвала решение по зерновой сделке окончательным

Миссия России в ООН назвала решение по зерновой сделке окончательным - РИА Новости, 17.07.2023

Миссия России в ООН назвала решение по зерновой сделке окончательным

Решение по черноморской зерновой инициативе является окончательным, переговоров больше нет, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T17:04

2023-07-17T17:04

2023-07-17T17:15

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зерновая сделка

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ООН, 17 июл - РИА Новости. Решение по черноморской зерновой инициативе является окончательным, переговоров больше нет, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Отвечая на вопрос, "окончательно ли это", Полянский сказал: "Да, конечно".В ответ на вопрос о том, не будет ли больше переговоров по черноморской инициативе, он ответил: "Нет, мне об этом неизвестно".

https://ria.ru/20230717/sdelka-1884481342.html

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россия, оон, в мире, зерновая сделка