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В ООН подтвердили, что получили от России уведомление по зерновой сделке - РИА Новости, 17.07.2023
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15:23 17.07.2023 (обновлено: 15:37 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884672509.html
В ООН подтвердили, что получили от России уведомление по зерновой сделке
В ООН подтвердили, что получили от России уведомление по зерновой сделке - РИА Новости, 17.07.2023
В ООН подтвердили, что получили от России уведомление по зерновой сделке
Представитель ООН в СКЦ получил от России уведомление об отказе продлевать действие черноморской инициативы, сообщили РИА Новости в организации. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:23
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россия
оон
зерновая сделка
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Представитель ООН в СКЦ получил от России уведомление об отказе продлевать действие черноморской инициативы, сообщили РИА Новости в организации."Мы получили ноту в Стамбуле", - сказал представитель ООН.
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россия, оон, зерновая сделка
Россия, ООН, Зерновая сделка
В ООН подтвердили, что получили от России уведомление по зерновой сделке

Представитель ООН подтвердил получение от России ноты об отказе продлевать зерновую сделку

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна
Выгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 17 июл - РИА Новости. Представитель ООН в СКЦ получил от России уведомление об отказе продлевать действие черноморской инициативы, сообщили РИА Новости в организации.
"Мы получили ноту в Стамбуле", - сказал представитель ООН.
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Евросовет выступил за продление зерновой сделки под эгидой ООН
15:23
 
РоссияООНЗерновая сделка
 
 
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