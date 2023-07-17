https://ria.ru/20230717/sdelka-1884672509.html

В ООН подтвердили, что получили от России уведомление по зерновой сделке

В ООН подтвердили, что получили от России уведомление по зерновой сделке - РИА Новости, 17.07.2023

В ООН подтвердили, что получили от России уведомление по зерновой сделке

Представитель ООН в СКЦ получил от России уведомление об отказе продлевать действие черноморской инициативы, сообщили РИА Новости в организации. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T15:23

2023-07-17T15:23

2023-07-17T15:37

россия

оон

зерновая сделка

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ООН, 17 июл - РИА Новости. Представитель ООН в СКЦ получил от России уведомление об отказе продлевать действие черноморской инициативы, сообщили РИА Новости в организации."Мы получили ноту в Стамбуле", - сказал представитель ООН.

https://ria.ru/20230717/sdelka-1884671401.html

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россия, оон, зерновая сделка