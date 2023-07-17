Евросовет выступил за продление зерновой сделки под эгидой ООН
Глава Евросовета Мишель выступил за продление зерновой сделки под эгидой ООН
© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна в порту Измаил
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что надеется, что генсек ООН добьется продолжения черноморской зерновой инициативы.
Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Россия незамедлительно вернется к его реализации, как только российская часть соглашения будет выполнена.
"Черноморская зерновая сделка, которая была достигнута при посредничестве генсека ООН Антониу Гуттереша, очень важна, особенно для самых незащищенных государств. Вместе с маршрутами солидарности Евросоюза, эта сделка помогает обеспечивать зерном, удобрениями самые нуждающиеся государства… Поэтому мы поддерживаем все усилия Гуттереша, чтобы обеспечить продолжение действия этого соглашения", - сказал Мишель в Брюсселе.
Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполняется.