https://ria.ru/20230717/sdelka-1884671401.html

Евросовет выступил за продление зерновой сделки под эгидой ООН

Евросовет выступил за продление зерновой сделки под эгидой ООН - РИА Новости, 17.07.2023

Евросовет выступил за продление зерновой сделки под эгидой ООН

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что надеется, что генсек ООН добьется продолжения черноморской зерновой инициативы. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T15:23

2023-07-17T15:23

2023-07-17T15:23

россия

брюссель

юар

шарль мишель

владимир путин

евросовет

оон

зерновая сделка

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БРЮССЕЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что надеется, что генсек ООН добьется продолжения черноморской зерновой инициативы. Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Россия незамедлительно вернется к его реализации, как только российская часть соглашения будет выполнена. "Черноморская зерновая сделка, которая была достигнута при посредничестве генсека ООН Антониу Гуттереша, очень важна, особенно для самых незащищенных государств. Вместе с маршрутами солидарности Евросоюза, эта сделка помогает обеспечивать зерном, удобрениями самые нуждающиеся государства… Поэтому мы поддерживаем все усилия Гуттереша, чтобы обеспечить продолжение действия этого соглашения", - сказал Мишель в Брюсселе. Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполняется.

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

https://ria.ru/20230717/sdelka-1884481342.html

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