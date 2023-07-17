Рейтинг@Mail.ru
Евросовет выступил за продление зерновой сделки под эгидой ООН - РИА Новости, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884671401.html
Евросовет выступил за продление зерновой сделки под эгидой ООН
Евросовет выступил за продление зерновой сделки под эгидой ООН - РИА Новости, 17.07.2023
Евросовет выступил за продление зерновой сделки под эгидой ООН
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что надеется, что генсек ООН добьется продолжения черноморской зерновой инициативы. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:23
2023-07-17T15:23
россия
брюссель
юар
шарль мишель
владимир путин
евросовет
оон
зерновая сделка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413793_213:654:2691:2048_1920x0_80_0_0_a9c412458c533220d5a384ab47548226.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что надеется, что генсек ООН добьется продолжения черноморской зерновой инициативы. Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Россия незамедлительно вернется к его реализации, как только российская часть соглашения будет выполнена. "Черноморская зерновая сделка, которая была достигнута при посредничестве генсека ООН Антониу Гуттереша, очень важна, особенно для самых незащищенных государств. Вместе с маршрутами солидарности Евросоюза, эта сделка помогает обеспечивать зерном, удобрениями самые нуждающиеся государства… Поэтому мы поддерживаем все усилия Гуттереша, чтобы обеспечить продолжение действия этого соглашения", - сказал Мишель в Брюсселе. Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполняется.
https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884481342.html
россия
брюссель
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413793_757:661:2607:2048_1920x0_80_0_0_1ec5527d0648653e4d3406fc686a0305.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, брюссель, юар, шарль мишель, владимир путин, евросовет, оон, зерновая сделка, россельхозбанк, антониу гуттереш, в мире
Россия, Брюссель, ЮАР, Шарль Мишель, Владимир Путин, Евросовет, ООН, Зерновая сделка, Россельхозбанк, Антониу Гуттереш, В мире
Евросовет выступил за продление зерновой сделки под эгидой ООН

Глава Евросовета Мишель выступил за продление зерновой сделки под эгидой ООН

© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна в порту Измаил
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что надеется, что генсек ООН добьется продолжения черноморской зерновой инициативы.
Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Россия незамедлительно вернется к его реализации, как только российская часть соглашения будет выполнена.
Уборка пшеницы на полях АО Агрокомплекс в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Зерновая сделка
17 мая, 17:10
"Черноморская зерновая сделка, которая была достигнута при посредничестве генсека ООН Антониу Гуттереша, очень важна, особенно для самых незащищенных государств. Вместе с маршрутами солидарности Евросоюза, эта сделка помогает обеспечивать зерном, удобрениями самые нуждающиеся государства… Поэтому мы поддерживаем все усилия Гуттереша, чтобы обеспечить продолжение действия этого соглашения", - сказал Мишель в Брюсселе.
Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполняется.
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Зерновая сделка: сегодня решится все
08:00
 
РоссияБрюссельЮАРШарль МишельВладимир ПутинЕвросоветООНЗерновая сделкаРоссельхозбанкАнтониу ГуттерешВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала