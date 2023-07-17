https://ria.ru/20230717/sdelka-1884656817.html
МИД России заявил о прекращении зерновой сделки
МИД России заявил о прекращении зерновой сделки - РИА Новости, 17.07.2023
МИД России заявил о прекращении зерновой сделки
Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля, заявил российский МИД. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:28
2023-07-17T14:28
2023-07-17T18:46
россия
черное море
украина
владимир путин
оон
россельхозбанк
swift
в мире
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля, заявил российский МИД. В ведомстве отметили, что уведомили Турцию, Украину и ООН о возражениях против дальнейшего продления зерновой сделки. Там напомнили также, что за год, прошедший с момента подписания соглашения, оно так и не заработало в части, касающейся разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений."В этих условиях откровенного саботажа в реализации Стамбульских соглашений продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения Черноморской инициативы теряет смысл", — подчеркнули в МИД.Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора и восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря, пояснили дипломаты. Кроме того, будет расформирован Совместный координационный центр в Стамбуле. "Без участия России Черноморская инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля", — говорится в заявлении.Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года представителями России, Украины, Турции и ООН. Она определяла алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, а в российской части предусматривала такие меры, как переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей и восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. Однако в Москве не раз отмечали, что в отношении России сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки.Президент Владимир Путин назвал это соглашение игрой в одни ворота, поскольку для России ничего не было сделано. Но, как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Россия готова незамедлительно вернуться к реализации сделки, как только будет выполнена ее российская часть.
https://ria.ru/20230717/zerno-1884657566.html
https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черное море, украина, владимир путин, оон, россельхозбанк, swift, в мире, зерновая сделка
Россия, Черное море, Украина, Владимир Путин, ООН, Россельхозбанк, SWIFT, В мире, Зерновая сделка
МИД России заявил о прекращении зерновой сделки
МИД России заявил о сворачивании морского гумкоридора после завершения зерновой сделки
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости.
Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля, заявил российский МИД
.
В ведомстве отметили, что уведомили Турцию, Украину и ООН о возражениях против дальнейшего продления зерновой сделки. Там напомнили также, что за год, прошедший с момента подписания соглашения, оно так и не заработало в части, касающейся разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений.
Пшеница взлетела в цене после остановки зерновой сделки
"В этих условиях откровенного саботажа в реализации Стамбульских соглашений продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения Черноморской инициативы теряет смысл", — подчеркнули в МИД.
Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора и восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря, пояснили дипломаты. Кроме того, будет расформирован Совместный координационный центр в Стамбуле
.
"Без участия России Черноморская инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля", — говорится в заявлении.
Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года представителями России, Украины, Турции и ООН. Она определяла алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, а в российской части предусматривала такие меры, как переподключение Россельхозбанка
к SWIFT
, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей и восстановление работы аммиакопровода Тольятти
— Одесса
. Однако в Москве
не раз отмечали, что в отношении России сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу
, а не в нуждающиеся страны Африки
.
Президент Владимир Путин назвал это соглашение игрой в одни ворота, поскольку для России ничего не было сделано. Но, как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Россия готова незамедлительно вернуться к реализации сделки, как только будет выполнена ее российская часть.