https://ria.ru/20230717/sdelka-1884656817.html

МИД России заявил о прекращении зерновой сделки

МИД России заявил о прекращении зерновой сделки - РИА Новости, 17.07.2023

МИД России заявил о прекращении зерновой сделки

Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля, заявил российский МИД. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T14:28

2023-07-17T14:28

2023-07-17T18:46

россия

черное море

украина

владимир путин

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swift

в мире

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля, заявил российский МИД. В ведомстве отметили, что уведомили Турцию, Украину и ООН о возражениях против дальнейшего продления зерновой сделки. Там напомнили также, что за год, прошедший с момента подписания соглашения, оно так и не заработало в части, касающейся разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений."В этих условиях откровенного саботажа в реализации Стамбульских соглашений продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения Черноморской инициативы теряет смысл", — подчеркнули в МИД.Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора и восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря, пояснили дипломаты. Кроме того, будет расформирован Совместный координационный центр в Стамбуле. "Без участия России Черноморская инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля", — говорится в заявлении.Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года представителями России, Украины, Турции и ООН. Она определяла алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, а в российской части предусматривала такие меры, как переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей и восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. Однако в Москве не раз отмечали, что в отношении России сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки.Президент Владимир Путин назвал это соглашение игрой в одни ворота, поскольку для России ничего не было сделано. Но, как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Россия готова незамедлительно вернуться к реализации сделки, как только будет выполнена ее российская часть.

https://ria.ru/20230717/zerno-1884657566.html

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

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черное море

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