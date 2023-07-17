Берлин призывал Москву продлить зерновую сделку на длительный срок
Правительство Германии призывало Россию продлить зерновую сделку на длительный срок
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. Германия приняла к сведению решение Москвы и призывает российскую сторону продлить зерновую сделку на более длительный срок, сообщила в понедельник официальный представитель кабинета министров страны Кристиане Хоффманн.
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"Мы приняли к сведению высказывание Кремля и продолжаем призывать к очередному продлению зерновой сделки", - сказала она журналистам.
Хоффманн также выразила просьбу продлить сделку на более длительный срок, нежели чем это случалось ранее.
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договорённости по зерновой сделке фактически прекращены, она остановлена, РФ незамедлительно вернётся к ее реализации после того, как российская часть условий будет выполнена.
Президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки , а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.