https://ria.ru/20230717/sdelka-1884612668.html

Берлин призывал Москву продлить зерновую сделку на длительный срок

Берлин призывал Москву продлить зерновую сделку на длительный срок - РИА Новости, 17.07.2023

Берлин призывал Москву продлить зерновую сделку на длительный срок

Германия приняла к сведению решение Москвы и призывает российскую сторону продлить зерновую сделку на более длительный срок, сообщила в понедельник официальный... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T13:01

2023-07-17T13:01

2023-07-17T13:21

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БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. Германия приняла к сведению решение Москвы и призывает российскую сторону продлить зерновую сделку на более длительный срок, сообщила в понедельник официальный представитель кабинета министров страны Кристиане Хоффманн."Мы приняли к сведению высказывание Кремля и продолжаем призывать к очередному продлению зерновой сделки", - сказала она журналистам.Хоффманн также выразила просьбу продлить сделку на более длительный срок, нежели чем это случалось ранее.Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договорённости по зерновой сделке фактически прекращены, она остановлена, РФ незамедлительно вернётся к ее реализации после того, как российская часть условий будет выполнена.Президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки , а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230717/sdelka-1884606875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, экономика, россия, в мире