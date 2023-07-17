Рейтинг@Mail.ru
Берлин призывал Москву продлить зерновую сделку на длительный срок - РИА Новости, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 17.07.2023 (обновлено: 13:21 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884612668.html
Берлин призывал Москву продлить зерновую сделку на длительный срок
Берлин призывал Москву продлить зерновую сделку на длительный срок - РИА Новости, 17.07.2023
Берлин призывал Москву продлить зерновую сделку на длительный срок
Германия приняла к сведению решение Москвы и призывает российскую сторону продлить зерновую сделку на более длительный срок, сообщила в понедельник официальный... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:01
2023-07-17T13:21
германия
экономика
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. Германия приняла к сведению решение Москвы и призывает российскую сторону продлить зерновую сделку на более длительный срок, сообщила в понедельник официальный представитель кабинета министров страны Кристиане Хоффманн."Мы приняли к сведению высказывание Кремля и продолжаем призывать к очередному продлению зерновой сделки", - сказала она журналистам.Хоффманн также выразила просьбу продлить сделку на более длительный срок, нежели чем это случалось ранее.Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договорённости по зерновой сделке фактически прекращены, она остановлена, РФ незамедлительно вернётся к ее реализации после того, как российская часть условий будет выполнена.Президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки , а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884606875.html
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884481342.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, экономика, россия, в мире
Германия, Экономика, Россия, В мире
Берлин призывал Москву продлить зерновую сделку на длительный срок

Правительство Германии призывало Россию продлить зерновую сделку на длительный срок

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. Германия приняла к сведению решение Москвы и призывает российскую сторону продлить зерновую сделку на более длительный срок, сообщила в понедельник официальный представитель кабинета министров страны Кристиане Хоффманн.
«
"Мы приняли к сведению высказывание Кремля и продолжаем призывать к очередному продлению зерновой сделки", - сказала она журналистам.
Хоффманн также выразила просьбу продлить сделку на более длительный срок, нежели чем это случалось ранее.
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договорённости по зерновой сделке фактически прекращены, она остановлена, РФ незамедлительно вернётся к ее реализации после того, как российская часть условий будет выполнена.
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
В Совете Федерации прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой
12:47
Президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки , а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Зерновая сделка: сегодня решится все
08:00
 
ГерманияЭкономикаРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала