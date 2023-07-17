https://ria.ru/20230717/sdelka-1884606614.html

МИД Австрии призвал Россию срочно продлить зерновую сделку

МИД Австрии призвал Россию срочно продлить зерновую сделку - РИА Новости, 17.07.2023

МИД Австрии призвал Россию срочно продлить зерновую сделку

Министерство иностранных дел Австрии призвало в понедельник Россию срочно продлить Черноморскую зерновую инициативу. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T12:47

2023-07-17T12:47

2023-07-17T12:47

экономика

россия

австрия

мид австрии

зерновая сделка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/10/1884468026_0:112:3071:1839_1920x0_80_0_0_b43247d596b6d01398b1536b848921c4.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Австрии призвало в понедельник Россию срочно продлить Черноморскую зерновую инициативу. "Мы срочно призываем Россию согласиться на продление Черноморской зерновой инициативы. Она имеет решающее значение для глобальной продовольственной безопасности и приносит миллионы тонн зерна и семян нуждающимся", - написало министерство иностранных дел Австрии в Twitter. Действие зерновой сделки прекращается 17 июля, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230717/sdelka-1884583016.html

https://ria.ru/20230717/sdelka-1884481342.html

россия

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, австрия, мид австрии, зерновая сделка