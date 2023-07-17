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МИД Австрии призвал Россию срочно продлить зерновую сделку - РИА Новости, 17.07.2023
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12:47 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884606614.html
МИД Австрии призвал Россию срочно продлить зерновую сделку
МИД Австрии призвал Россию срочно продлить зерновую сделку - РИА Новости, 17.07.2023
МИД Австрии призвал Россию срочно продлить зерновую сделку
Министерство иностранных дел Австрии призвало в понедельник Россию срочно продлить Черноморскую зерновую инициативу. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T12:47
2023-07-17T12:47
экономика
россия
австрия
мид австрии
зерновая сделка
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Австрии призвало в понедельник Россию срочно продлить Черноморскую зерновую инициативу. "Мы срочно призываем Россию согласиться на продление Черноморской зерновой инициативы. Она имеет решающее значение для глобальной продовольственной безопасности и приносит миллионы тонн зерна и семян нуждающимся", - написало министерство иностранных дел Австрии в Twitter. Действие зерновой сделки прекращается 17 июля, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884583016.html
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экономика, россия, австрия, мид австрии, зерновая сделка
Экономика, Россия, Австрия, МИД Австрии, Зерновая сделка
МИД Австрии призвал Россию срочно продлить зерновую сделку

МИД Австрии призвал Россию срочно согласиться на продление Черноморской инициативы

© AP Photo / Kostiantyn LiberovЗернохранилище на территории одесского порта
Зернохранилище на территории одесского порта - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Зернохранилище на территории одесского порта. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Австрии призвало в понедельник Россию срочно продлить Черноморскую зерновую инициативу.
"Мы срочно призываем Россию согласиться на продление Черноморской зерновой инициативы. Она имеет решающее значение для глобальной продовольственной безопасности и приносит миллионы тонн зерна и семян нуждающимся", - написало министерство иностранных дел Австрии в Twitter.
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Источник: Турция с сожалением восприняла решение России по зерновой сделке
12:06
Действие зерновой сделки прекращается 17 июля, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки.
Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Зерновая сделка: сегодня решится все
08:00
 
ЭкономикаРоссияАвстрияМИД АвстрииЗерновая сделка
 
 
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