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Россия уведомила стороны о возражении против продления зерновой сделки - РИА Новости, 17.07.2023
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12:12 17.07.2023 (обновлено: 12:14 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884584065.html
Россия уведомила стороны о возражении против продления зерновой сделки
Россия уведомила стороны о возражении против продления зерновой сделки - РИА Новости, 17.07.2023
Россия уведомила стороны о возражении против продления зерновой сделки
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T12:12
2023-07-17T12:14
украина
оон
россия
зерновая сделка
мария захарова
турция
в мире
экономика
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки."Россия сегодня официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также секретариат ООН о возражении против продления сделки. В ближайшее время будет опубликовано заявление МИД с детальными разъяснениями российской позиции", - заявила она.
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украина, оон, россия, зерновая сделка, мария захарова, турция, в мире, экономика
Украина, ООН, Россия, Зерновая сделка, Мария Захарова, Турция, В мире, Экономика
Россия уведомила стороны о возражении против продления зерновой сделки

Захарова: Россия уведомила стороны о возражении против продления зерновой сделки

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна
Погрузка зерна - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки.
"Россия сегодня официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также секретариат ООН о возражении против продления сделки. В ближайшее время будет опубликовано заявление МИД с детальными разъяснениями российской позиции", - заявила она.
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