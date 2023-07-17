https://ria.ru/20230717/sdelka-1884581973.html
Песков ответил на вопрос о влиянии ЧП на Крымском мосту на зерновую сделку
Песков ответил на вопрос о влиянии ЧП на Крымском мосту на зерновую сделку - РИА Новости, 17.07.2023
Песков ответил на вопрос о влиянии ЧП на Крымском мосту на зерновую сделку
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, способен ли теракт на Крымском мосту повлиять на зерновую сделку. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T12:01
2023-07-17T12:01
2023-07-17T12:26
чп на крымском мосту
россия
дмитрий песков
экономика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_9c5ea895d71a82d16ed81a03f0cf79ca.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, способен ли теракт на Крымском мосту повлиять на зерновую сделку."Нет. Нет. Это не связанные абсолютно события. Вы знаете, что еще до этой террористической атаки собственно позиция была заявлена президентом Путиным", - сказал он журналистам на вопрос, может ли теракт на Крымском мосту стать аргументом для РФ не продлевать зерновую сделку, даже если часть договоренностей, касающаяся РФ, будет выполнена."Как только будет выполнена согласованная и касающаяся России часть черноморских договоренностей, Россия незамедлительно вернется к реализации этой сделки", - заверил Песков.
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884481342.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_50e7b5affc036ce5b0d9539c751d6282.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чп на крымском мосту, россия, дмитрий песков, экономика, в мире
ЧП на Крымском мосту, Россия, Дмитрий Песков, Экономика, В мире
Песков ответил на вопрос о влиянии ЧП на Крымском мосту на зерновую сделку
Песков отрицательно ответил на вопрос о влиянии ЧП на Крымском мосту на зерновую сделку