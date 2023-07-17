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Песков ответил на вопрос о влиянии ЧП на Крымском мосту на зерновую сделку - РИА Новости, 17.07.2023
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12:01 17.07.2023 (обновлено: 12:26 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884581973.html
Песков ответил на вопрос о влиянии ЧП на Крымском мосту на зерновую сделку
Песков ответил на вопрос о влиянии ЧП на Крымском мосту на зерновую сделку - РИА Новости, 17.07.2023
Песков ответил на вопрос о влиянии ЧП на Крымском мосту на зерновую сделку
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, способен ли теракт на Крымском мосту повлиять на зерновую сделку. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T12:01
2023-07-17T12:26
чп на крымском мосту
россия
дмитрий песков
экономика
в мире
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, способен ли теракт на Крымском мосту повлиять на зерновую сделку."Нет. Нет. Это не связанные абсолютно события. Вы знаете, что еще до этой террористической атаки собственно позиция была заявлена президентом Путиным", - сказал он журналистам на вопрос, может ли теракт на Крымском мосту стать аргументом для РФ не продлевать зерновую сделку, даже если часть договоренностей, касающаяся РФ, будет выполнена."Как только будет выполнена согласованная и касающаяся России часть черноморских договоренностей, Россия незамедлительно вернется к реализации этой сделки", - заверил Песков.
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чп на крымском мосту, россия, дмитрий песков, экономика, в мире
ЧП на Крымском мосту, Россия, Дмитрий Песков, Экономика, В мире
Песков ответил на вопрос о влиянии ЧП на Крымском мосту на зерновую сделку

Песков отрицательно ответил на вопрос о влиянии ЧП на Крымском мосту на зерновую сделку

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, способен ли теракт на Крымском мосту повлиять на зерновую сделку.
«
"Нет. Нет. Это не связанные абсолютно события. Вы знаете, что еще до этой террористической атаки собственно позиция была заявлена президентом Путиным", - сказал он журналистам на вопрос, может ли теракт на Крымском мосту стать аргументом для РФ не продлевать зерновую сделку, даже если часть договоренностей, касающаяся РФ, будет выполнена.
"Как только будет выполнена согласованная и касающаяся России часть черноморских договоренностей, Россия незамедлительно вернется к реализации этой сделки", - заверил Песков.
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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ЧП на Крымском мостуРоссияДмитрий ПесковЭкономикаВ мире
 
 
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