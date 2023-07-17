https://ria.ru/20230717/sdelka-1884581973.html

Песков ответил на вопрос о влиянии ЧП на Крымском мосту на зерновую сделку

Песков ответил на вопрос о влиянии ЧП на Крымском мосту на зерновую сделку - РИА Новости, 17.07.2023

Песков ответил на вопрос о влиянии ЧП на Крымском мосту на зерновую сделку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, способен ли теракт на Крымском мосту повлиять на зерновую сделку. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T12:01

2023-07-17T12:01

2023-07-17T12:26

чп на крымском мосту

россия

дмитрий песков

экономика

в мире

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, способен ли теракт на Крымском мосту повлиять на зерновую сделку."Нет. Нет. Это не связанные абсолютно события. Вы знаете, что еще до этой террористической атаки собственно позиция была заявлена президентом Путиным", - сказал он журналистам на вопрос, может ли теракт на Крымском мосту стать аргументом для РФ не продлевать зерновую сделку, даже если часть договоренностей, касающаяся РФ, будет выполнена."Как только будет выполнена согласованная и касающаяся России часть черноморских договоренностей, Россия незамедлительно вернется к реализации этой сделки", - заверил Песков.

https://ria.ru/20230717/sdelka-1884481342.html

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чп на крымском мосту, россия, дмитрий песков, экономика, в мире