https://ria.ru/20230717/sdelka-1884569997.html

Китай выразил надежду на продление зерновой сделки

Китай выразил надежду на продление зерновой сделки - РИА Новости, 17.07.2023

Китай выразил надежду на продление зерновой сделки

Китай надеется, что пакетное соглашение о транспортировке зерна по Черному морю будет и далее осуществляться сбалансированным, всеобъемлющим образом, заявила на РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T11:33

2023-07-17T11:33

2023-07-17T11:33

китай

зерновая сделка

украина

в мире

экономика

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ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. Китай надеется, что пакетное соглашение о транспортировке зерна по Черному морю будет и далее осуществляться сбалансированным, всеобъемлющим образом, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Китай надеется, что пакетное соглашение о транспортировке зерна по Черному морю будет и далее осуществляться сбалансированным, всеобъемлющим и эффективным образом", - сказала Мао Нин. Она также отметила, что Китай ранее выдвигал инициативы в области международного сотрудничества в сфере продовольственной безопасности. "Мы готовы укреплять сотрудничество со всеми сторонами в этой сфере, способствовать формированию большего международного консенсуса, вносить позитивный вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности", - подчеркнула дипломат. Ранее источник, знакомый с переговорами вокруг черноморской зерновой инициативы, заявил РИА Новости, что Анкара рассчитывает на обнародование в понедельник решения России по срокам действия зерновой сделки, на данный момент участники механизма находятся в процессе ожидания. Срок действия зерновой сделки оканчивается в понедельник. Турция прилагает все усилия для продления сроков действия инициативы после 17 июля. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Ранее научный сотрудник Академии международной торговли и экономического сотрудничества министерства коммерции КНР Мэй Синьюй заявил РИА Новости, что будет ли продлена зерновая сделка или нет для Китая особой роли не сыграет, ведь и так после вступления сделки в силу Украина экспортировала зерно в основном в европейские страны.

https://ria.ru/20230716/sdelka-1884462674.html

https://ria.ru/20230717/sdelka-1884481342.html

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китай, зерновая сделка, украина, в мире, экономика