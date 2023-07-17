https://ria.ru/20230717/sdelka-1884509079.html

Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля

Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля - РИА Новости, 17.07.2023

Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля

Срок, на который была продлена зерновая сделка, истекает 17 июля. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T00:25

2023-07-17T00:25

2023-07-17T06:04

россия

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Срок, на который была продлена зерновая сделка, истекает 17 июля.Черноморскую инициативу подписали представители России, Турции, Украины и ООН 22 июля 2022 года. С 18 марта 2023 года Москва продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, а затем — до 17 июля.Черноморская инициатива входит в состав стамбульской пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года. Он предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.Учитывая пакетный характер стамбульской договоренности, Москва высказывала недовольство, что полностью реализуется только ее украинская часть, а ограничения на экспорт российских удобрений и продовольствия так и не сняты.За несколько дней до истечения сделки, 13 июля, президент Владимир Путин заявил, что в рамках зерновой сделки для России не было сделано ничего, это была игра в одни ворота. Но Москва по доброй воле многократно продлевала этот документ.Он предупредил, что Россия рассматривает вариант приостановки участия в зерновой сделке и возвращения в нее, когда будут выполнены обещанные условия в отношении Москвы.Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в таких условиях предпосылок для продления зерновой сделки нет.Военные провокацииПомимо нерешенных системных проблем в рамках меморандума Россия — ООН, проблемой стало использование Киевом гуманитарного коридора для атак на Севастополь. Киевский режим 29 октября 2022 года провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в городе.А в середине апреля и марта 2023 года Киев, по заявлению российского Минобороны, в нарушение гарантий о неиспользовании гуманитарного коридора для боевых действий атаковал пункты базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма. Обман Африки Москва не раз напоминала, что цель стамбульских договоренностей заключалась в недопущении глобального кризиса с продовольствием. При этом большая часть украинского зерна, которое вывозится из портов Украины, идет не в беднейшие страны Африки и Азии, а в государства Европы. По последним данным ООН, с момента заключения сделки с территории Украины вывезли 32,8 миллиона тонн продовольствия. При этом только 2,5 процента этого зерна досталось странам с низким доходом, к которым по классификации Всемирного банка относятся страны Африки, Афганистан и Йемен. На Восточном экономическом форуме в сентябре 2022 года Путин отметил, что Запад думает только о своих интересах в ситуации с зерном.

https://ria.ru/20230716/sdelka-1884462674.html

https://ria.ru/20230716/sdelka-1884426901.html

https://ria.ru/20230714/zernovayasdelka-1884281579.html

https://ria.ru/20230716/zerno-1884444675.html

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