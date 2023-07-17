https://ria.ru/20230717/sdelka-1884481342.html

Зерновая сделка: сегодня решится все

Зерновая сделка: сегодня решится все - РИА Новости, 17.07.2023

Зерновая сделка: сегодня решится все

Двадцать второго июля прошлого года под эгидой ООН и при посредничестве Турции Россия согласовала вывоз украинского зерна из четырех портов, включая Одессу... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T08:00

2023-07-17T08:00

2023-07-17T14:51

аналитика

россия

мартин гриффитс

оон

зерновая сделка

владимир путин

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Двадцать второго июля прошлого года под эгидой ООН и при посредничестве Турции Россия согласовала вывоз украинского зерна из четырех портов, включая Одессу. Это, так сказать, первая часть международного соглашения. О ней знают все. А вот о второй части — точнее, меморандуме, который Москва подписала с ООН, — предпочитают и не знать, и не говорить. А он как раз для нас важнее.Дело в том, что Россия увязала свое согласие на продовольственную поддержку нуждающихся стран с выполнением ряда условий. Речь шла о разблокировке отечественного продовольственного экспорта и минеральных удобрений, переподключение к системе SWIFT нашего Россельхозбанка, который проводил платежи, возобновление поставок сельхозтехники и работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" (тогда его еще не подорванного диверсантами). Не требуется быть Эйнштейном, чтобы догадаться: ни одно из этих условий, изложенных черным по белому на бумаге и скрепленных подписями договаривающихся сторон, выполнено не было. Вопрос "почему" имеет очень простой ответ. Потому что изначально никто российские условия выполнять не собирался. А хоровой плач по голодным деткам из Йемена и других бедных стран, которые ждут не дождутся украинского зерна, был фальшивым. Зерно в количестве почти 33 миллионов тонн тихонько утекло в некие 28 стран, а из этого количества "голодным деткам из Йемена и Афганистана, а также Африки" досталось чуть больше трех процентов.Тем временем, пока все эти тридцать с лишним миллионов тонн шли в "28 стран", европейские фермеры чесали репу, находясь в полном недоумении: украинское зерно текло широкими потоками в Евросоюз, который всегда, как считалось, полностью был суверенен в том, что касается обеспечения зерном и продуктами его переработки. Цены, притом что спрос не вырос, а предложение стало колоссальным, пошли вниз. Фермерам это категорически не понравилось. Не понравилось до такой степени, что они сумели надавить на собственное лобби в Евоокомиссии, а оно — на саму фон дер Ляйен, и надавить так, что фрау председатель была вынуждена подписать указ о запрете импорта украинской сельхозпродукции. Запрет, судя по новостям из Брюсселя, будет пролонгирован до середины сентября. Во всяком случае, на этом настаивают (в числе прочих стран) Польша, Румыния и Словакия. И вот в этот момент на авансцену выходят уже не люди в замазанных землей рабочих робах, а политики в отглаженных костюмах. Ни с Румынией, где сейчас базируется контингент быстрого реагирования НАТО, ни с Польшей, где по полной программе те же французские военные инструкторы тренируют солдатов ВСУ для "нового контрнаступления", ни со Словакией, руководство которой выпрыгивает из платьев и брюк, чтобы поставить Киеву побольше вооружений, ссориться евроатлантисты не могут.И, соответственно, протесты фермеров, людей от сохи, пролили свет на вопрос, на который глобалистская элита так не хотела отвечать. Зерно было нужно вывезти не для того, чтобы накормить голодающих, а чтобы спекулянты (а зерном, как и нефтью, тоже торгуют на бирже) набили себе карманы. Речь шла о сотнях миллионов евро.Вы хотели сделку? Вы ее и получили. У вас — товар, у нас — купец. Просто, как мычание. А голодающих пусть кормит тот, кто их, собственно, всегда кормил. То есть Россия. Аккуратно отгружая зерно и сельхозпродукцию, ориентируясь не только на спрос, но и предвидя возможные перебои с поставками для третьих стран. Поэтому экспорт нашего зерна — страны Африки в частности — за год вырос более чем на 35 процентов.За истекший год Россия от сделки не получила ровным счетом ничего: ни подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, ей также было отказано в ослаблении санкций на экспорт удобрений.То есть ситуация выглядит сегодня точно так же, как с расширением НАТО: вроде обо всем договорились и все всем пообещали, а на деле — пшик. Обман. Ложь. Соврамши оказались персонажи высшего ранга ооновской бюрократии вроде главы ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) Ребеки Гринспан и ее зама по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса. Конечно, они "глубоко вовлечены в максимальные усилия по полной имплементации Черноморской инициативы и меморандума", но результаты такие, какие есть. Уж извините. А если "глубокая вовлеченность" и провалится с треском, то виноватый уже давно найден. Осталось только назвать его.Тем временем, видимо, как продолжение "максимальных усилий" можно расценить и нападение украинских БПЛА на Севастополь — ровно за сутки до истечения срока продления "сделки", и террористическую атаку на Крымский мост сегодня ночью. А можно это расценить и как провокацию. А можно еще — как операцию прикрытия. Двухходовочка для бедных. Россия возмутится и решит отказаться от пролонгации. И весь Запад закричит: "Ааа! Что мы говорили? Вот кто главный злодей! Мы хотели накормить голодающих, а Москва нам препятствует!"Какой вывод и выход из этого зернового блефа? Тот, что предлагает Кремль, — прямое сотрудничество с теми, кто нуждается в нашей помощи (интенсивные очные переговоры на этой неделе с лидером Эритреи и телефонная беседа с южноафриканским президентом, которые провел Владимир Путин, — лишь верхушка айсберга, ведь трудится и МИД, и другие профильные ведомства). Одним из итогов нашей действительно максимальной (без кавычек) вовлеченности станет и экономический форум: Россия будет принимать своих африканских друзей и коллег в Питере.Ну а решившаяся судьба самой зерновой сделки в данный момент обсуждается на первых полосах всех мировых СМИ — она остановлена.

https://ria.ru/20230711/sdelka-1883426973.html

https://ria.ru/20230715/ukraina-1884250085.html

https://ria.ru/20230716/sdelka-1884426901.html

https://ria.ru/20230716/sdelka-1884462674.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, россия, мартин гриффитс, оон, зерновая сделка, владимир путин