https://ria.ru/20230717/sanktsii-1884756993.html

США не планируют смягчать санкции против России из-за зерновой сделки

США не планируют смягчать санкции против России из-за зерновой сделки - РИА Новости, 17.07.2023

США не планируют смягчать санкции против России из-за зерновой сделки

Администрация США не рассматривает вариант смягчения санкций в отношении РФ, чтобы способствовать ее возвращению в зерновую сделку, заявил в понедельник... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T22:54

2023-07-17T22:54

2023-07-17T22:59

экономика

сша

россия

зерновая сделка

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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Администрация США не рассматривает вариант смягчения санкций в отношении РФ, чтобы способствовать ее возвращению в зерновую сделку, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби."У нас нет причин изменять свою позицию (по данному вопросу - ред.)", - сказал Кирби в ходе брифинга, отвечая на вопрос о возможности снятия или смягчения санкций или экспортных ограничений против РФ для возобновления зерновой сделки.Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Там восстанавливается режим временно опасного для судоходства района. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля.

https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html

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экономика, сша, россия, зерновая сделка