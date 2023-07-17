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США не планируют смягчать санкции против России из-за зерновой сделки - РИА Новости, 17.07.2023
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22:54 17.07.2023 (обновлено: 22:59 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/sanktsii-1884756993.html
США не планируют смягчать санкции против России из-за зерновой сделки
США не планируют смягчать санкции против России из-за зерновой сделки - РИА Новости, 17.07.2023
США не планируют смягчать санкции против России из-за зерновой сделки
Администрация США не рассматривает вариант смягчения санкций в отношении РФ, чтобы способствовать ее возвращению в зерновую сделку, заявил в понедельник... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T22:54
2023-07-17T22:59
экономика
сша
россия
зерновая сделка
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Администрация США не рассматривает вариант смягчения санкций в отношении РФ, чтобы способствовать ее возвращению в зерновую сделку, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби."У нас нет причин изменять свою позицию (по данному вопросу - ред.)", - сказал Кирби в ходе брифинга, отвечая на вопрос о возможности снятия или смягчения санкций или экспортных ограничений против РФ для возобновления зерновой сделки.Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Там восстанавливается режим временно опасного для судоходства района. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля.
https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html
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экономика, сша, россия, зерновая сделка
Экономика, США, Россия, Зерновая сделка
США не планируют смягчать санкции против России из-за зерновой сделки

США не планируют смягчать санкции против России из-за непродления зерновой сделки

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Администрация США не рассматривает вариант смягчения санкций в отношении РФ, чтобы способствовать ее возвращению в зерновую сделку, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
"У нас нет причин изменять свою позицию (по данному вопросу - ред.)", - сказал Кирби в ходе брифинга, отвечая на вопрос о возможности снятия или смягчения санкций или экспортных ограничений против РФ для возобновления зерновой сделки.
Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Там восстанавливается режим временно опасного для судоходства района. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля.
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17 июня, 21:12
 
ЭкономикаСШАРоссияЗерновая сделка
 
 
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