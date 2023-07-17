https://ria.ru/20230717/sanktsii-1884756993.html
США не планируют смягчать санкции против России из-за зерновой сделки
США не планируют смягчать санкции против России из-за зерновой сделки - РИА Новости, 17.07.2023
США не планируют смягчать санкции против России из-за зерновой сделки
Администрация США не рассматривает вариант смягчения санкций в отношении РФ, чтобы способствовать ее возвращению в зерновую сделку, заявил в понедельник... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T22:54
2023-07-17T22:54
2023-07-17T22:59
экономика
сша
россия
зерновая сделка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_172:518:2888:2046_1920x0_80_0_0_678a8fdafb90e0619928d775ee106e27.jpg
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Администрация США не рассматривает вариант смягчения санкций в отношении РФ, чтобы способствовать ее возвращению в зерновую сделку, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби."У нас нет причин изменять свою позицию (по данному вопросу - ред.)", - сказал Кирби в ходе брифинга, отвечая на вопрос о возможности снятия или смягчения санкций или экспортных ограничений против РФ для возобновления зерновой сделки.Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Там восстанавливается режим временно опасного для судоходства района. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля.
https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_7427d090b96dbf3bd4a2038755dc8535.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, зерновая сделка
Экономика, США, Россия, Зерновая сделка
США не планируют смягчать санкции против России из-за зерновой сделки
США не планируют смягчать санкции против России из-за непродления зерновой сделки