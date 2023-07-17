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Посольство России прокомментировало решение Лондона о новых санкциях - РИА Новости, 17.07.2023
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15:22 17.07.2023 (обновлено: 16:27 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/sanktsii-1884671111.html
Посольство России прокомментировало решение Лондона о новых санкциях
Посольство России прокомментировало решение Лондона о новых санкциях - РИА Новости, 17.07.2023
Посольство России прокомментировало решение Лондона о новых санкциях
Сегодняшнее решение Великобритании внести в санкционный список ряд россиян является категорически неприемлемым и юридически ничтожным, говорится в сообщении... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:22
2023-07-17T16:27
лондон
россия
великобритания
санкции
санкции в отношении россии
экономика
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сегодняшнее решение Великобритании внести в санкционный список ряд россиян является категорически неприемлемым и юридически ничтожным, говорится в сообщении посольства РФ, поступившем в РИА Новости."Решение британского правительства от 17 июля... подвергнуть очередную группу российских граждан и организаций неправомерным односторонним ограничениям рассматриваем как категорически неприемлемое и юридически ничтожное", - сказано в сообщении.В посольстве отмечают, что особое негодование вызывает использованный в этих целях циничный предлог защиты детей."Особый цинизм заключается в том, что эту выходку британский официоз позволил себе буквально спустя несколько часов после осуществленной киевским режимом террористической атаки против Крымского моста, в результате которой была ранена и осталась сиротой 14-летняя девочка", - говорится в сообщении.Как заявляют в посольстве, эта "неуклюжая" попытка оказать давление на российскую сторону перед обсуждением ситуации вокруг Украины на заседании Совета Безопасности ООН своей цели не достигнет.Ранее на сайте правительства Великобритании был опубликован обновленный санкционный список, в который в том числе попали уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова и глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230717/most-1884545175.html
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
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лондон, россия, великобритания, санкции, санкции в отношении россии, экономика, чп на крымском мосту
Лондон, Россия, Великобритания, Санкции, Санкции в отношении России, Экономика, ЧП на Крымском мосту
Посольство России прокомментировало решение Лондона о новых санкциях

Посольство России назвало решение Лондона ввести новые санкции юридически ничтожным

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании
Главное здание посольства России в Великобритании - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Главное здание посольства России в Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сегодняшнее решение Великобритании внести в санкционный список ряд россиян является категорически неприемлемым и юридически ничтожным, говорится в сообщении посольства РФ, поступившем в РИА Новости.
«
"Решение британского правительства от 17 июля... подвергнуть очередную группу российских граждан и организаций неправомерным односторонним ограничениям рассматриваем как категорически неприемлемое и юридически ничтожное", - сказано в сообщении.
В посольстве отмечают, что особое негодование вызывает использованный в этих целях циничный предлог защиты детей.
"Особый цинизм заключается в том, что эту выходку британский официоз позволил себе буквально спустя несколько часов после осуществленной киевским режимом террористической атаки против Крымского моста, в результате которой была ранена и осталась сиротой 14-летняя девочка", - говорится в сообщении.
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Как заявляют в посольстве, эта "неуклюжая" попытка оказать давление на российскую сторону перед обсуждением ситуации вокруг Украины на заседании Совета Безопасности ООН своей цели не достигнет.
Ранее на сайте правительства Великобритании был опубликован обновленный санкционный список, в который в том числе попали уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова и глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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ЛондонРоссияВеликобританияСанкцииСанкции в отношении РоссииЭкономикаЧП на Крымском мосту
 
 
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