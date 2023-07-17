Великобритания ввела санкции против журналистов Сергейцева и Красовского
Лондон ввел санкции против внештатного автора РИА Новости Сергейцева и Красовского
Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против российских журналистов - Антона Красовского и политолога Тимофея Сергейцева, который также является внештатным автором сайта РИА Новости, говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства.
В документе оба названы "заинтересованными лицами" в соответствии с положением 2019 года о санкциях против России.
Красовский обвиняется в "поддержке и содействии военным действиям России в Украине, призывам к насилию в отношении украинцев и поддержке политики российского правительства по уничтожению украинской идентичности". В свою очередь Сергейцев обвиняется британским правительством в "поддержке и содействии военным действиям России в Украине и объявленной российским правительством политики "денацификации Украины".
Сергейцев уже попадал под санкции за журналистскую деятельность – вместе с двумя колумнистами РИА Новости – Петром Акоповым и Викторией Никифровой в июне этого года он был включен в санкционный список ЕС в рамках шестого пакета антироссийских санкций.
Журналист Антон Красовский, ранее работавший в RT, был включен в санкционный список ЕС в феврале 2022 года.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.