https://ria.ru/20230717/sanktsii-1884666499.html

Великобритания ввела санкции против журналистов Сергейцева и Красовского

Великобритания ввела санкции против журналистов Сергейцева и Красовского - РИА Новости, 17.07.2023

Великобритания ввела санкции против журналистов Сергейцева и Красовского

Великобритания ввела санкции против российских журналистов - Антона Красовского и политолога Тимофея Сергейцева, который также является внештатным автором сайта РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T15:05

2023-07-17T15:05

2023-07-17T15:06

специальная военная операция на украине

россия

украина

антон красовский

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152849/27/1528492769_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_e45dc43a8693e245e41f9eb273abaee9.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против российских журналистов - Антона Красовского и политолога Тимофея Сергейцева, который также является внештатным автором сайта РИА Новости, говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства. В документе оба названы "заинтересованными лицами" в соответствии с положением 2019 года о санкциях против России. Красовский обвиняется в "поддержке и содействии военным действиям России в Украине, призывам к насилию в отношении украинцев и поддержке политики российского правительства по уничтожению украинской идентичности". В свою очередь Сергейцев обвиняется британским правительством в "поддержке и содействии военным действиям России в Украине и объявленной российским правительством политики "денацификации Украины". Сергейцев уже попадал под санкции за журналистскую деятельность – вместе с двумя колумнистами РИА Новости – Петром Акоповым и Викторией Никифровой в июне этого года он был включен в санкционный список ЕС в рамках шестого пакета антироссийских санкций. Журналист Антон Красовский, ранее работавший в RT, был включен в санкционный список ЕС в феврале 2022 года. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, антон красовский, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии