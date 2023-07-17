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Великобритания ввела санкции против журналистов Сергейцева и Красовского - РИА Новости, 17.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 17.07.2023 (обновлено: 15:06 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/sanktsii-1884666499.html
Великобритания ввела санкции против журналистов Сергейцева и Красовского
Великобритания ввела санкции против журналистов Сергейцева и Красовского - РИА Новости, 17.07.2023
Великобритания ввела санкции против журналистов Сергейцева и Красовского
Великобритания ввела санкции против российских журналистов - Антона Красовского и политолога Тимофея Сергейцева, который также является внештатным автором сайта РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:05
2023-07-17T15:06
специальная военная операция на украине
россия
украина
антон красовский
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против российских журналистов - Антона Красовского и политолога Тимофея Сергейцева, который также является внештатным автором сайта РИА Новости, говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства. В документе оба названы "заинтересованными лицами" в соответствии с положением 2019 года о санкциях против России. Красовский обвиняется в "поддержке и содействии военным действиям России в Украине, призывам к насилию в отношении украинцев и поддержке политики российского правительства по уничтожению украинской идентичности". В свою очередь Сергейцев обвиняется британским правительством в "поддержке и содействии военным действиям России в Украине и объявленной российским правительством политики "денацификации Украины". Сергейцев уже попадал под санкции за журналистскую деятельность – вместе с двумя колумнистами РИА Новости – Петром Акоповым и Викторией Никифровой в июне этого года он был включен в санкционный список ЕС в рамках шестого пакета антироссийских санкций. Журналист Антон Красовский, ранее работавший в RT, был включен в санкционный список ЕС в феврале 2022 года. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
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россия, украина, антон красовский, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Антон Красовский, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России
Великобритания ввела санкции против журналистов Сергейцева и Красовского

Лондон ввел санкции против внештатного автора РИА Новости Сергейцева и Красовского

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против российских журналистов - Антона Красовского и политолога Тимофея Сергейцева, который также является внештатным автором сайта РИА Новости, говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства.
В документе оба названы "заинтересованными лицами" в соответствии с положением 2019 года о санкциях против России.
Красовский обвиняется в "поддержке и содействии военным действиям России в Украине, призывам к насилию в отношении украинцев и поддержке политики российского правительства по уничтожению украинской идентичности". В свою очередь Сергейцев обвиняется британским правительством в "поддержке и содействии военным действиям России в Украине и объявленной российским правительством политики "денацификации Украины".
Сергейцев уже попадал под санкции за журналистскую деятельность – вместе с двумя колумнистами РИА Новости – Петром Акоповым и Викторией Никифровой в июне этого года он был включен в санкционный список ЕС в рамках шестого пакета антироссийских санкций.
Журналист Антон Красовский, ранее работавший в RT, был включен в санкционный список ЕС в феврале 2022 года.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Символика Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
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5 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаАнтон КрасовскийЕвросоюзСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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