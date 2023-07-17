https://ria.ru/20230717/sanktsii-1884646888.html

Великобритания ввела санкции против главы администрации Харьковской области

Великобритания ввела санкции против главы администрации Харьковской области - РИА Новости, 17.07.2023

Великобритания ввела санкции против главы администрации Харьковской области

Великобритания включила в обновленный санкционный список главу администрации Харьковской области Виталия Ганчева, следует из документа, опубликованного в... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T13:57

2023-07-17T13:57

2023-07-17T14:24

харьковская область

великобритания

санкции в отношении россии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149575/97/1495759791_0:22:2048:1174_1920x0_80_0_0_240e81b08b6d8bfd9c9bde7d8293be3f.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Великобритания включила в обновленный санкционный список главу администрации Харьковской области Виталия Ганчева, следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте правительства Великобритании. ""Добавления (к санкциям - ред.). Лица: Ганчев Виталий Константинович", - говорится в документе.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230717/morozova-1884643522.html

харьковская область

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, великобритания, санкции в отношении россии, в мире