https://ria.ru/20230717/sanktsii-1884646888.html
Великобритания ввела санкции против главы администрации Харьковской области
Великобритания ввела санкции против главы администрации Харьковской области - РИА Новости, 17.07.2023
Великобритания ввела санкции против главы администрации Харьковской области
Великобритания включила в обновленный санкционный список главу администрации Харьковской области Виталия Ганчева, следует из документа, опубликованного в... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:57
2023-07-17T13:57
2023-07-17T14:24
харьковская область
великобритания
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Великобритания включила в обновленный санкционный список главу администрации Харьковской области Виталия Ганчева, следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте правительства Великобритании. ""Добавления (к санкциям - ред.). Лица: Ганчев Виталий Константинович", - говорится в документе.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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харьковская область, великобритания, санкции в отношении россии, в мире
Харьковская область, Великобритания, Санкции в отношении России, В мире
Великобритания ввела санкции против главы администрации Харьковской области
Великобритания ввела санкции против главы администрации Харьковской области Ганчева