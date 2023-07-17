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Великобритания ввела санкции против главы администрации Харьковской области - РИА Новости, 17.07.2023
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13:57 17.07.2023 (обновлено: 14:24 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/sanktsii-1884646888.html
Великобритания ввела санкции против главы администрации Харьковской области
Великобритания ввела санкции против главы администрации Харьковской области - РИА Новости, 17.07.2023
Великобритания ввела санкции против главы администрации Харьковской области
Великобритания включила в обновленный санкционный список главу администрации Харьковской области Виталия Ганчева, следует из документа, опубликованного в... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:57
2023-07-17T14:24
харьковская область
великобритания
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Великобритания включила в обновленный санкционный список главу администрации Харьковской области Виталия Ганчева, следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте правительства Великобритании. ""Добавления (к санкциям - ред.). Лица: Ганчев Виталий Константинович", - говорится в документе.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230717/morozova-1884643522.html
харьковская область
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харьковская область, великобритания, санкции в отношении россии, в мире
Харьковская область, Великобритания, Санкции в отношении России, В мире
Великобритания ввела санкции против главы администрации Харьковской области

Великобритания ввела санкции против главы администрации Харьковской области Ганчева

CC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / WestminsterЗдание парламента Великобритании в Лондоне
Здание парламента Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
CC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / Westminster
Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Великобритания включила в обновленный санкционный список главу администрации Харьковской области Виталия Ганчева, следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте правительства Великобритании.
""Добавления (к санкциям - ред.). Лица: Ганчев Виталий Константинович", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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Харьковская областьВеликобританияСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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