https://ria.ru/20230717/samolety-1884523058.html

Самолеты в Сочи на фоне ЧП на Крымском мосту летают по расписанию

Самолеты в Сочи на фоне ЧП на Крымском мосту летают по расписанию - РИА Новости, 17.07.2023

Самолеты в Сочи на фоне ЧП на Крымском мосту летают по расписанию

Самолёты в Сочи на фоне ЧП на Крымском мосту летают по расписанию, следует из онлайн-табло аэропорта. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T06:56

2023-07-17T06:56

2023-07-17T07:57

сочи

краснодарский край

сергей аксенов (политик)

крымский мост

происшествия

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Самолёты в Сочи на фоне ЧП на Крымском мосту летают по расписанию, следует из онлайн-табло аэропорта. Судя по данным табло, отмен и задержек рейсов в аэропорт нет. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

https://ria.ru/20230717/poezda-1884521791.html

сочи

краснодарский край

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сочи, краснодарский край, сергей аксенов (политик), крымский мост, происшествия, чп на крымском мосту