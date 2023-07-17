Рейтинг@Mail.ru
Самолеты в Сочи на фоне ЧП на Крымском мосту летают по расписанию - РИА Новости, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:56 17.07.2023 (обновлено: 07:57 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/samolety-1884523058.html
Самолеты в Сочи на фоне ЧП на Крымском мосту летают по расписанию
Самолеты в Сочи на фоне ЧП на Крымском мосту летают по расписанию - РИА Новости, 17.07.2023
Самолеты в Сочи на фоне ЧП на Крымском мосту летают по расписанию
Самолёты в Сочи на фоне ЧП на Крымском мосту летают по расписанию, следует из онлайн-табло аэропорта. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T06:56
2023-07-17T07:57
сочи
краснодарский край
сергей аксенов (политик)
крымский мост
происшествия
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151355/15/1513551596_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_4793a62682419e032cd855b28c84af17.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Самолёты в Сочи на фоне ЧП на Крымском мосту летают по расписанию, следует из онлайн-табло аэропорта. Судя по данным табло, отмен и задержек рейсов в аэропорт нет. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
https://ria.ru/20230717/poezda-1884521791.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151355/15/1513551596_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_c06c40f84456b63e2014df15bc7f9e45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, краснодарский край, сергей аксенов (политик), крымский мост, происшествия, чп на крымском мосту
Сочи, Краснодарский край, Сергей Аксенов (политик), Крымский мост, Происшествия, ЧП на Крымском мосту
Самолеты в Сочи на фоне ЧП на Крымском мосту летают по расписанию

Самолеты в Сочи на фоне ЧП на Крымском мосту летают по расписанию, отмен и задержек нет

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСамолеты в Международном аэропорту "Сочи" в Адлере
Самолеты в Международном аэропорту Сочи в Адлере - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Самолеты в Международном аэропорту "Сочи" в Адлере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Самолёты в Сочи на фоне ЧП на Крымском мосту летают по расписанию, следует из онлайн-табло аэропорта.
Судя по данным табло, отмен и задержек рейсов в аэропорт нет.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
В "ГрандСервисЭкспресс" заявили о возможных изменениях в движении поездов
06:33
 
СочиКраснодарский крайСергей Аксенов (политик)Крымский мостПроисшествияЧП на Крымском мосту
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала