https://ria.ru/20230717/samolety-1884523058.html
Самолеты в Сочи на фоне ЧП на Крымском мосту летают по расписанию
Самолеты в Сочи на фоне ЧП на Крымском мосту летают по расписанию - РИА Новости, 17.07.2023
Самолеты в Сочи на фоне ЧП на Крымском мосту летают по расписанию
Самолёты в Сочи на фоне ЧП на Крымском мосту летают по расписанию, следует из онлайн-табло аэропорта. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T06:56
2023-07-17T06:56
2023-07-17T07:57
сочи
краснодарский край
сергей аксенов (политик)
крымский мост
происшествия
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Самолёты в Сочи на фоне ЧП на Крымском мосту летают по расписанию, следует из онлайн-табло аэропорта. Судя по данным табло, отмен и задержек рейсов в аэропорт нет. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
https://ria.ru/20230717/poezda-1884521791.html
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сочи, краснодарский край, сергей аксенов (политик), крымский мост, происшествия, чп на крымском мосту
Сочи, Краснодарский край, Сергей Аксенов (политик), Крымский мост, Происшествия, ЧП на Крымском мосту
Самолеты в Сочи на фоне ЧП на Крымском мосту летают по расписанию
Самолеты в Сочи на фоне ЧП на Крымском мосту летают по расписанию, отмен и задержек нет