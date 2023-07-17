https://ria.ru/20230717/samolet-1884756777.html
В Польше самолет упал на ангар с людьми, есть погибшие
В Польше самолет упал на ангар с людьми, есть погибшие - РИА Новости, 17.07.2023
В Польше самолет упал на ангар с людьми, есть погибшие
Самолет Cessna упал на ангар с людьми в Польше, пятеро погибли, сообщила журналистам представитель государственной пожарной службы Моника Новаковская-Брында. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T22:47
2023-07-17T22:47
2023-07-17T23:57
польша
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мазовецкое воеводство
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ВАРШАВА, 17 июл – РИА Новости. Самолет Cessna упал на ангар с людьми в Польше, пятеро погибли, сообщила журналистам представитель государственной пожарной службы Моника Новаковская-Брында."В районе Хрцинно возле Нового Двора Мазовецкого (Мазовецкое воеводство) самолет Cessna при посадке в плохих метеоусловиях врезался в ангар, в котором укрылись 10 человек", - сказала представитель спасательного ведомства."На данный момент известно, что в авиакатастрофе участвовали 14 человек, пять человек погибли, пятеро получили травмы и четыре человека не пострадали", - уточнила она.Самолет, который потерпел катастрофу, обычно используется для высадки парашютистов. Пока неясно, сколько человек было на борту.Пресс-секретарь авиационного медицинского отряда Юстина Сочацкая сообщила, что в спасательной акции участвуют четыре вертолета из Варшавы, Плоцка, Ольштына и Соколова-Подляского.В настоящее время на месте продолжаются спасательные работы, в которых задействовано большое количество сотрудников Государственной пожарной службы и специальная техника.О причинах аварии пока не сообщается.
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польша, в мире, мазовецкое воеводство
Польша, В мире, Мазовецкое воеводство
В Польше самолет упал на ангар с людьми, есть погибшие
В Польше самолет Cessna упал на ангар с людьми, погибли пять человек
ВАРШАВА, 17 июл – РИА Новости. Самолет Cessna упал на ангар с людьми в Польше, пятеро погибли, сообщила журналистам представитель государственной пожарной службы Моника Новаковская-Брында.
"В районе Хрцинно возле Нового Двора Мазовецкого (Мазовецкое воеводство
) самолет Cessna при посадке в плохих метеоусловиях врезался в ангар, в котором укрылись 10 человек", - сказала представитель спасательного ведомства.
"На данный момент известно, что в авиакатастрофе участвовали 14 человек, пять человек погибли, пятеро получили травмы и четыре человека не пострадали", - уточнила она.
Самолет, который потерпел катастрофу, обычно используется для высадки парашютистов. Пока неясно, сколько человек было на борту.
Пресс-секретарь авиационного медицинского отряда Юстина Сочацкая сообщила, что в спасательной акции участвуют четыре вертолета из Варшавы
, Плоцка, Ольштына и Соколова-Подляского.
В настоящее время на месте продолжаются спасательные работы, в которых задействовано большое количество сотрудников Государственной пожарной службы и специальная техника.
О причинах аварии пока не сообщается.
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