https://ria.ru/20230717/samolet-1884756777.html

В Польше самолет упал на ангар с людьми, есть погибшие

В Польше самолет упал на ангар с людьми, есть погибшие - РИА Новости, 17.07.2023

В Польше самолет упал на ангар с людьми, есть погибшие

Самолет Cessna упал на ангар с людьми в Польше, пятеро погибли, сообщила журналистам представитель государственной пожарной службы Моника Новаковская-Брында. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T22:47

2023-07-17T22:47

2023-07-17T23:57

польша

в мире

мазовецкое воеводство

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ВАРШАВА, 17 июл – РИА Новости. Самолет Cessna упал на ангар с людьми в Польше, пятеро погибли, сообщила журналистам представитель государственной пожарной службы Моника Новаковская-Брында."В районе Хрцинно возле Нового Двора Мазовецкого (Мазовецкое воеводство) самолет Cessna при посадке в плохих метеоусловиях врезался в ангар, в котором укрылись 10 человек", - сказала представитель спасательного ведомства."На данный момент известно, что в авиакатастрофе участвовали 14 человек, пять человек погибли, пятеро получили травмы и четыре человека не пострадали", - уточнила она.Самолет, который потерпел катастрофу, обычно используется для высадки парашютистов. Пока неясно, сколько человек было на борту.Пресс-секретарь авиационного медицинского отряда Юстина Сочацкая сообщила, что в спасательной акции участвуют четыре вертолета из Варшавы, Плоцка, Ольштына и Соколова-Подляского.В настоящее время на месте продолжаются спасательные работы, в которых задействовано большое количество сотрудников Государственной пожарной службы и специальная техника.О причинах аварии пока не сообщается.

https://ria.ru/20230623/polsha-1880040668.html

польша

мазовецкое воеводство

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польша, в мире, мазовецкое воеводство