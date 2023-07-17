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Минобороны раскрыло детали падения самолета Су-25 в Азовское море
Минобороны раскрыло детали падения самолета Су-25 в Азовское море - РИА Новости, 17.07.2023
Минобороны раскрыло детали падения самолета Су-25 в Азовское море
Штурмовик Су-25 потерпел аварию над Азовским морем в Краснодарском крае, предварительно, из-за отказа двигателя, сообщили в понедельник в Южном военном округе... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:55
2023-07-17T15:55
2023-07-17T16:06
азовское море
краснодарский край
россия
су-25
происшествия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Штурмовик Су-25 потерпел аварию над Азовским морем в Краснодарском крае, предварительно, из-за отказа двигателя, сообщили в понедельник в Южном военном округе (ЮВО)."17 июля сего года при выполнении учебно-тренировочного полета в Краснодарском крае над акваторией Азовского моря потерпел аварию штурмовик Су-25. Предварительная причина аварии - отказ двигателя", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230223/su25-1853993542.html
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азовское море, краснодарский край, россия, су-25, происшествия
Азовское море, Краснодарский край, Россия, Су-25, Происшествия
Минобороны раскрыло детали падения самолета Су-25 в Азовское море
ЮВО: штурмовик Су-25 попал в аварию над Азовским морем во время учебного полета