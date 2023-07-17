https://ria.ru/20230717/samolet-1884682937.html

Минобороны раскрыло детали падения самолета Су-25 в Азовское море

Минобороны раскрыло детали падения самолета Су-25 в Азовское море - РИА Новости, 17.07.2023

Минобороны раскрыло детали падения самолета Су-25 в Азовское море

Штурмовик Су-25 потерпел аварию над Азовским морем в Краснодарском крае, предварительно, из-за отказа двигателя, сообщили в понедельник в Южном военном округе... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T15:55

2023-07-17T15:55

2023-07-17T16:06

азовское море

краснодарский край

россия

су-25

происшествия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Штурмовик Су-25 потерпел аварию над Азовским морем в Краснодарском крае, предварительно, из-за отказа двигателя, сообщили в понедельник в Южном военном округе (ЮВО)."17 июля сего года при выполнении учебно-тренировочного полета в Краснодарском крае над акваторией Азовского моря потерпел аварию штурмовик Су-25. Предварительная причина аварии - отказ двигателя", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230223/su25-1853993542.html

азовское море

краснодарский край

россия

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азовское море, краснодарский край, россия, су-25, происшествия