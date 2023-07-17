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Су-25 упал в море в Краснодарском крае - РИА Новости, 17.07.2023
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15:39 17.07.2023 (обновлено: 16:29 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/samolet-1884677414.html
Су-25 упал в море в Краснодарском крае
Су-25 упал в море в Краснодарском крае - РИА Новости, 17.07.2023
Су-25 упал в море в Краснодарском крае
Штурмовик Су-25 упал в Азовское море в районе Ейска, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:39
2023-07-17T16:29
происшествия
краснодарский край
ейск
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Штурмовик Су-25 упал в Азовское море в районе Ейска, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале."Около 15:00 поступила информация, что неподалеку от берега потерпел крушение самолет Су-25", — говорится в публикации.Разрушений нет, на месте работают специалисты Минобороны и спецслужб.Как заявили в пресс-службе Южного военного округа, штурмовик выполнял учебно-тренировочный полет. Предварительная причина аварии — отказ двигателя.
https://ria.ru/20230223/su25-1853993542.html
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происшествия, краснодарский край, ейск
Происшествия, Краснодарский край, Ейск
Су-25 упал в море в Краснодарском крае

Самолет Су-25 упал в море в районе Ейска Краснодарского края

© Кадр видео очевидцаМомент падения СУ-25 в море близ Ейска
Момент падения СУ-25 в море близ Ейска
© Кадр видео очевидца
Момент падения СУ-25 в море близ Ейска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Штурмовик Су-25 упал в Азовское море в районе Ейска, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.
"Около 15:00 поступила информация, что неподалеку от берега потерпел крушение самолет Су-25", — говорится в публикации.
Разрушений нет, на месте работают специалисты Минобороны и спецслужб.
Как заявили в пресс-службе Южного военного округа, штурмовик выполнял учебно-тренировочный полет. Предварительная причина аварии — отказ двигателя.
Штурмовики Су-25 ВКС России - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Штурмовик Су-25
23 февраля, 15:37
 
ПроисшествияКраснодарский крайЕйск
 
 
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