https://ria.ru/20230717/samolet-1884677414.html
Су-25 упал в море в Краснодарском крае
Су-25 упал в море в Краснодарском крае - РИА Новости, 17.07.2023
Су-25 упал в море в Краснодарском крае
Штурмовик Су-25 упал в Азовское море в районе Ейска, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:39
2023-07-17T15:39
2023-07-17T16:29
происшествия
краснодарский край
ейск
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Штурмовик Су-25 упал в Азовское море в районе Ейска, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале."Около 15:00 поступила информация, что неподалеку от берега потерпел крушение самолет Су-25", — говорится в публикации.Разрушений нет, на месте работают специалисты Минобороны и спецслужб.Как заявили в пресс-службе Южного военного округа, штурмовик выполнял учебно-тренировочный полет. Предварительная причина аварии — отказ двигателя.
https://ria.ru/20230223/su25-1853993542.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, ейск
Происшествия, Краснодарский край, Ейск
Су-25 упал в море в Краснодарском крае
Самолет Су-25 упал в море в районе Ейска Краснодарского края
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости.
Штурмовик Су-25 упал в Азовское море в районе Ейска, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале
.
"Около 15:00 поступила информация, что неподалеку от берега потерпел крушение самолет Су-25", — говорится в публикации.
Разрушений нет, на месте работают специалисты Минобороны и спецслужб.
Как заявили в пресс-службе Южного военного округа, штурмовик выполнял учебно-тренировочный полет. Предварительная причина аварии — отказ двигателя.