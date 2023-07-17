https://ria.ru/20230717/samolet-1884677414.html

Су-25 упал в море в Краснодарском крае

Су-25 упал в море в Краснодарском крае - РИА Новости, 17.07.2023

Су-25 упал в море в Краснодарском крае

Штурмовик Су-25 упал в Азовское море в районе Ейска, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T15:39

2023-07-17T15:39

2023-07-17T16:29

происшествия

краснодарский край

ейск

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Штурмовик Су-25 упал в Азовское море в районе Ейска, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале."Около 15:00 поступила информация, что неподалеку от берега потерпел крушение самолет Су-25", — говорится в публикации.Разрушений нет, на месте работают специалисты Минобороны и спецслужб.Как заявили в пресс-службе Южного военного округа, штурмовик выполнял учебно-тренировочный полет. Предварительная причина аварии — отказ двигателя.

https://ria.ru/20230223/su25-1853993542.html

краснодарский край

ейск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодарский край, ейск