https://ria.ru/20230717/rossiya-1884541553.html

СМИ: в России резко возросла стоимость грузоперевозок

СМИ: в России резко возросла стоимость грузоперевозок - РИА Новости, 17.07.2023

СМИ: в России резко возросла стоимость грузоперевозок

Стоимость грузовых автоперевозок в России увеличилась на 38 процентов, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T09:37

2023-07-17T09:37

2023-07-17T10:28

экономика

россия

китай

турция

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Стоимость грузовых автоперевозок в России увеличилась на 38 процентов, пишет "Коммерсантъ"."Перевозчики говорят о спросе, в том числе на отправки в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, для удовлетворения которого не хватает водителей и техники. Кроме того, ослабление рубля и повышение утилизационного сбора привели к удорожанию импортных магистральных тягачей на 55 процентов по сравнению с осенью 2022 года", — говорится в публикации издания.Основатель биржи ATI.SU Святослав Вильде сказал "Ъ", что спрос вырос на 61 процент, что связано с процессом импортозамещения.На международных направлениях транспортировки он подскочил почти на треть, в то время как заявки на перевозки из европейских стран упали на 60-80 процентов, уточняется в материале."Стоимость транспортировки из Турции сократилась на 15-20 процентов по сравнению с началом года, возможно, на фоне сезонных колебаний. В Китае ставки снизились на 30-40 процентов, что связано с улучшением ситуации с очередями на границах и падением ставок морского фрахта",— заявил глава направления международных автоперевозок Noytech Supply Chain Solutions Иван Головко.Внутрироссийские перевозки подорожали на 15-20 процентов, добавил коммерческий директор SOTA Logistic Кирилл Латинский. Причиной, по его мнению, стал дефицит водителей категории Е и техники.По количеству перевозок в Россию лидируют Белоруссия (показатель увеличился на 106 процентов), Монголия (139 процентов) и Китай (85 процентов). Больше всего Россия экспортирует в Китай, Турцию, Узбекистан и Казахстан.

https://ria.ru/20230401/gruzoperevozki-1862299488.html

https://ria.ru/20230323/avia-1859981937.html

россия

китай

турция

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экономика, россия, китай, турция