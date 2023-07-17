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"Аэрофлот" ввел дополнительный рейс из Москвы в Минеральные Воды - РИА Новости, 17.07.2023
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Туризм
 
16:58 17.07.2023 (обновлено: 17:27 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/reys-1884700398.html
"Аэрофлот" ввел дополнительный рейс из Москвы в Минеральные Воды
"Аэрофлот" ввел дополнительный рейс из Москвы в Минеральные Воды - РИА Новости, 17.07.2023
"Аэрофлот" ввел дополнительный рейс из Москвы в Минеральные Воды
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" вводит дополнительный ежедневный рейс из Москвы в Минеральные Воды, сообщается в релизе перевозчика. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T16:58
2023-07-17T17:27
туризм
москва
минеральные воды
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
новости - туризм
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" вводит дополнительный ежедневный рейс из Москвы в Минеральные Воды, сообщается в релизе перевозчика. "Аэрофлот" вводит новый дополнительный ежедневный рейс SU1028/SU1029 из аэропорта "Шереметьево" в Минеральные Воды. Таким образом, в пиковый период летних отпусков и школьных каникул количество рейсов "Аэрофлота" из Москвы в регион Кавказских Минеральных Вод достигнет семи в сутки", - говорится в сообщении. Кроме того, отмечает компания, ежедневные полеты в Минеральные Воды из Москвы выполняют компании группы "Аэрофлот" - "Россия" (один рейс в сутки) и "Победа" (четыре рейса в сутки). "Увеличенная частота позволит удовлетворить существенно возросший пассажирский спрос и перевезти к местам отдыха максимальное количество желающих", - добавляет "Аэрофлот".
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москва, минеральные воды, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), новости - туризм
Туризм, Москва, Минеральные Воды, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Новости - Туризм
"Аэрофлот" ввел дополнительный рейс из Москвы в Минеральные Воды

"Аэрофлот" вводит дополнительный, седьмой в сутки рейс из Москвы в Минеральные Воды

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот" в небе
Самолет авиакомпании Аэрофлот в небе - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот" в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" вводит дополнительный ежедневный рейс из Москвы в Минеральные Воды, сообщается в релизе перевозчика.
«
"Аэрофлот" вводит новый дополнительный ежедневный рейс SU1028/SU1029 из аэропорта "Шереметьево" в Минеральные Воды. Таким образом, в пиковый период летних отпусков и школьных каникул количество рейсов "Аэрофлота" из Москвы в регион Кавказских Минеральных Вод достигнет семи в сутки", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечает компания, ежедневные полеты в Минеральные Воды из Москвы выполняют компании группы "Аэрофлот" - "Россия" (один рейс в сутки) и "Победа" (четыре рейса в сутки).
"Увеличенная частота позволит удовлетворить существенно возросший пассажирский спрос и перевезти к местам отдыха максимальное количество желающих", - добавляет "Аэрофлот".
 
ТуризмМоскваМинеральные ВодыАэрофлотШереметьево (аэропорт)Новости - Туризм
 
 
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