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"Аэрофлот" ввел дополнительный рейс из Москвы в Минеральные Воды

"Аэрофлот" ввел дополнительный рейс из Москвы в Минеральные Воды - РИА Новости, 17.07.2023

"Аэрофлот" ввел дополнительный рейс из Москвы в Минеральные Воды

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" вводит дополнительный ежедневный рейс из Москвы в Минеральные Воды, сообщается в релизе перевозчика. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T16:58

2023-07-17T16:58

2023-07-17T17:27

туризм

москва

минеральные воды

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

новости - туризм

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" вводит дополнительный ежедневный рейс из Москвы в Минеральные Воды, сообщается в релизе перевозчика. "Аэрофлот" вводит новый дополнительный ежедневный рейс SU1028/SU1029 из аэропорта "Шереметьево" в Минеральные Воды. Таким образом, в пиковый период летних отпусков и школьных каникул количество рейсов "Аэрофлота" из Москвы в регион Кавказских Минеральных Вод достигнет семи в сутки", - говорится в сообщении. Кроме того, отмечает компания, ежедневные полеты в Минеральные Воды из Москвы выполняют компании группы "Аэрофлот" - "Россия" (один рейс в сутки) и "Победа" (четыре рейса в сутки). "Увеличенная частота позволит удовлетворить существенно возросший пассажирский спрос и перевезти к местам отдыха максимальное количество желающих", - добавляет "Аэрофлот".

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, минеральные воды, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), новости - туризм