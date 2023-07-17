https://ria.ru/20230717/reys-1884700398.html
"Аэрофлот" ввел дополнительный рейс из Москвы в Минеральные Воды
"Аэрофлот" ввел дополнительный рейс из Москвы в Минеральные Воды - РИА Новости, 17.07.2023
"Аэрофлот" ввел дополнительный рейс из Москвы в Минеральные Воды
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" вводит дополнительный ежедневный рейс из Москвы в Минеральные Воды, сообщается в релизе перевозчика. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T16:58
2023-07-17T16:58
2023-07-17T17:27
туризм
москва
минеральные воды
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881525808_0:0:3340:1879_1920x0_80_0_0_9cf190a985973eaf11108637708c369e.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" вводит дополнительный ежедневный рейс из Москвы в Минеральные Воды, сообщается в релизе перевозчика. "Аэрофлот" вводит новый дополнительный ежедневный рейс SU1028/SU1029 из аэропорта "Шереметьево" в Минеральные Воды. Таким образом, в пиковый период летних отпусков и школьных каникул количество рейсов "Аэрофлота" из Москвы в регион Кавказских Минеральных Вод достигнет семи в сутки", - говорится в сообщении. Кроме того, отмечает компания, ежедневные полеты в Минеральные Воды из Москвы выполняют компании группы "Аэрофлот" - "Россия" (один рейс в сутки) и "Победа" (четыре рейса в сутки). "Увеличенная частота позволит удовлетворить существенно возросший пассажирский спрос и перевезти к местам отдыха максимальное количество желающих", - добавляет "Аэрофлот".
москва
минеральные воды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881525808_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_14034300223dee0710d48a262eac09ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, минеральные воды, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), новости - туризм
Туризм, Москва, Минеральные Воды, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Новости - Туризм
"Аэрофлот" ввел дополнительный рейс из Москвы в Минеральные Воды
"Аэрофлот" вводит дополнительный, седьмой в сутки рейс из Москвы в Минеральные Воды
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" вводит дополнительный ежедневный рейс из Москвы в Минеральные Воды, сообщается в релизе перевозчика.
«
"Аэрофлот" вводит новый дополнительный ежедневный рейс SU1028/SU1029 из аэропорта "Шереметьево" в Минеральные Воды. Таким образом, в пиковый период летних отпусков и школьных каникул количество рейсов "Аэрофлота" из Москвы в регион Кавказских Минеральных Вод достигнет семи в сутки", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечает компания, ежедневные полеты в Минеральные Воды из Москвы выполняют компании группы "Аэрофлот" - "Россия" (один рейс в сутки) и "Победа" (четыре рейса в сутки).
"Увеличенная частота позволит удовлетворить существенно возросший пассажирский спрос и перевезти к местам отдыха максимальное количество желающих", - добавляет "Аэрофлот".