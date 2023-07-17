https://ria.ru/20230717/rets-1884665621.html

РЭЦ: количество компаний из России на мировом рынке выросло на 57% за 6 лет

РЭЦ: количество компаний из России на мировом рынке выросло на 57% за 6 лет - РИА Новости, 17.07.2023

РЭЦ: количество компаний из России на мировом рынке выросло на 57% за 6 лет

Количество российских компаний, вовлеченных в мировую торговлю, выросло на 57% за 6 лет в результате поддержки несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ)... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T15:00

2023-07-17T15:00

2023-07-17T15:00

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

китай

индия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Количество российских компаний, вовлеченных в мировую торговлю, выросло на 57% за 6 лет в результате поддержки несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) государством, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина, выступая на круглом столе "Поддержка экспорта МСП в новых условиях" в Госдуме."В результате поддержки несырьевого неэнергетического экспорта количество российских компаний, вовлеченных в мировую торговлю, выросло на 57% за 6 лет, что обеспечило существенный вклад в инвестиционную активность бизнеса и экономику Российской Федерации и отельных регионов. В 2016 году предприятий-экспортеров ННЭ было 45,5 тысячи, а в прошлом году из число выросло до 71,5 тысячи", - сказала Никишина.По ее словам, МСП от выхода на экспорт получают, во-первых, рост прибыли, который не ограничен масштабами российского рынка и позволяет дотянуться до покупателей, например в Китае и Индии, где потребителей намного больше. Во-вторых, для компаний это возможность получить валютную выручку, а значит, и диверсификация финансовых потоков. И третье - конкурентоспособность."Если компания сегодня не выходит на внешний рынок и не конкурирует с зарубежными аналогами на их территории, то завтра зарубежные компании, производящие аналогичную продукцию, могут забрать у нее долю российского рынка", - отметила Никишина.

https://ria.ru/20230717/rets-1884562587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, китай, индия