МИД предложил Западу скинуться на ремонт аммиакопровода Тольятти — Одесса
Захарова предложила Западу скинуться на ремонт аммиакопровода Тольятти — Одесса
На месте подрыва аммиакопровода "Тольятти-Одесса" в Харьковской области. Кадр видео
На месте подрыва аммиакопровода "Тольятти-Одесса" в Харьковской области. Кадр видео
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Если для стран Запада так важно сохранение черноморской зерновой инициативы, они могли бы скинуться на восстановление аммиакопровода "Тольятти - Одесса" на украинской территории для выполнения российских условий, заявила в интервью официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарову в эфире "Соловьев Live" спросили, как участники стамбульских договоренностей могут выполнить условия меморандума с Россией, если аммиакопровод "Тольятти - Одесса" разрушен.
"Если Запад говорит о том, что для них это (сохранение черноморской инициативы - ред.) вопрос принципиально важный, они могут скинуться и восстановить аммиакопровод", - ответила она.
Захарова подчеркнула, что западные страны вполне могут выделить деньги на его восстановление из тех колоссальных сумм, которые они тратят на поставки Киеву вооружения.
Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.