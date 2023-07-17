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МИД предложил Западу скинуться на ремонт аммиакопровода Тольятти — Одесса - РИА Новости, 17.07.2023
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22:12 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/remont-1884754574.html
МИД предложил Западу скинуться на ремонт аммиакопровода Тольятти — Одесса
МИД предложил Западу скинуться на ремонт аммиакопровода Тольятти — Одесса - РИА Новости, 17.07.2023
МИД предложил Западу скинуться на ремонт аммиакопровода Тольятти — Одесса
Если для стран Запада так важно сохранение черноморской зерновой инициативы, они могли бы скинуться на восстановление аммиакопровода "Тольятти - Одесса" на... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T22:12
2023-07-17T22:12
россия
одесса
турция
владимир путин
россельхозбанк
оон
мария захарова
swift
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Если для стран Запада так важно сохранение черноморской зерновой инициативы, они могли бы скинуться на восстановление аммиакопровода "Тольятти - Одесса" на украинской территории для выполнения российских условий, заявила в интервью официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Захарову в эфире "Соловьев Live" спросили, как участники стамбульских договоренностей могут выполнить условия меморандума с Россией, если аммиакопровод "Тольятти - Одесса" разрушен. "Если Запад говорит о том, что для них это (сохранение черноморской инициативы - ред.) вопрос принципиально важный, они могут скинуться и восстановить аммиакопровод", - ответила она. Захарова подчеркнула, что западные страны вполне могут выделить деньги на его восстановление из тех колоссальных сумм, которые они тратят на поставки Киеву вооружения. Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://ria.ru/20230607/ammiakoprovod-1876775398.html
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россия, одесса, турция, владимир путин, россельхозбанк, оон, мария захарова, swift, в мире
Россия, Одесса, Турция, Владимир Путин, Россельхозбанк, ООН, Мария Захарова, SWIFT, В мире
МИД предложил Западу скинуться на ремонт аммиакопровода Тольятти — Одесса

Захарова предложила Западу скинуться на ремонт аммиакопровода Тольятти — Одесса

На месте подрыва аммиакопровода "Тольятти-Одесса" в Харьковской области. Кадр видео
На месте подрыва аммиакопровода Тольятти-Одесса в Харьковской области. Кадр видео
На месте подрыва аммиакопровода "Тольятти-Одесса" в Харьковской области. Кадр видео
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Если для стран Запада так важно сохранение черноморской зерновой инициативы, они могли бы скинуться на восстановление аммиакопровода "Тольятти - Одесса" на украинской территории для выполнения российских условий, заявила в интервью официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарову в эфире "Соловьев Live" спросили, как участники стамбульских договоренностей могут выполнить условия меморандума с Россией, если аммиакопровод "Тольятти - Одесса" разрушен.
Насосная станция амиакопровода Тольятти-Одесса - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Аммиакопровод "Тольятти – Одесса"
7 июня, 17:25
"Если Запад говорит о том, что для них это (сохранение черноморской инициативы - ред.) вопрос принципиально важный, они могут скинуться и восстановить аммиакопровод", - ответила она.
Захарова подчеркнула, что западные страны вполне могут выделить деньги на его восстановление из тех колоссальных сумм, которые они тратят на поставки Киеву вооружения.
Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
В Кремле прокомментировали подрыв аммиакопровода "Тольятти — Одесса"
8 июня, 13:16
 
РоссияОдессаТурцияВладимир ПутинРоссельхозбанкООНМария ЗахароваSWIFTВ мире
 
 
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