https://ria.ru/20230717/rassledovanie-1884524050.html
Прокуратура следит за расследованием ЧП на Крымском мосту
Прокуратура следит за расследованием ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
Прокуратура следит за расследованием ЧП на Крымском мосту
Ход расследования обстоятельств ЧП на Крымском мосту взят на особый контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T07:12
2023-07-17T07:12
2023-07-17T07:57
происшествия
краснодарский край
республика крым
сергей аксенов (политик)
олег камшилов
крымский мост
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Ход расследования обстоятельств ЧП на Крымском мосту взят на особый контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "Прокуратура Республики Крым взяла на особый контроль ход установления обстоятельств происшествия на Крымском мосту", - говорится в сообщении. На место в целях координации действий правоохранительных органов выехал прокурор республики Олег Камшилов.
https://ria.ru/20230717/most-1884523584.html
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краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, республика крым, сергей аксенов (политик), олег камшилов, крымский мост, чп на крымском мосту
Происшествия, Краснодарский край, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Олег Камшилов, Крымский мост, ЧП на Крымском мосту
Прокуратура следит за расследованием ЧП на Крымском мосту
Прокуратура Крыма: ход расследования ЧП на Крымском мосту взят на особый контроль