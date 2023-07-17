https://ria.ru/20230717/rassledovanie-1884524050.html

Прокуратура следит за расследованием ЧП на Крымском мосту

Прокуратура следит за расследованием ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023

Прокуратура следит за расследованием ЧП на Крымском мосту

Ход расследования обстоятельств ЧП на Крымском мосту взят на особый контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T07:12

2023-07-17T07:12

2023-07-17T07:57

происшествия

краснодарский край

республика крым

сергей аксенов (политик)

олег камшилов

крымский мост

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Ход расследования обстоятельств ЧП на Крымском мосту взят на особый контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "Прокуратура Республики Крым взяла на особый контроль ход установления обстоятельств происшествия на Крымском мосту", - говорится в сообщении. На место в целях координации действий правоохранительных органов выехал прокурор республики Олег Камшилов.

https://ria.ru/20230717/most-1884523584.html

https://ria.ru/20230717/most-1884522601.html

краснодарский край

республика крым

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происшествия, краснодарский край, республика крым, сергей аксенов (политик), олег камшилов, крымский мост, чп на крымском мосту