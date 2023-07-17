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В Херсонской области по сухопутному коридору в Крым усилят силы ПВО - РИА Новости, 17.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:57 17.07.2023 (обновлено: 15:11 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/pvo-1884664477.html
В Херсонской области по сухопутному коридору в Крым усилят силы ПВО
В Херсонской области по сухопутному коридору в Крым усилят силы ПВО - РИА Новости, 17.07.2023
В Херсонской области по сухопутному коридору в Крым усилят силы ПВО
По сухопутному коридору в Крым на территории Херсонской области будет увеличено количество средств ПВО и предусмотрены другие меры безопасности, сообщил в эфире РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:57
2023-07-17T15:11
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
россия
киев
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. По сухопутному коридору в Крым на территории Херсонской области будет увеличено количество средств ПВО и предусмотрены другие меры безопасности, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы региона Владимир Сальдо."Безопасность обеспечивается Вооруженными силами РФ. Будет увеличено количество средств ПВО и все то, что нужно в случае какой-то очередной глупости со стороны киевского режима, и проезд практически (будет) обеспечен всеми средствами безопасности", - сказал Сальдо.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник ночью совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
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херсонская область
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херсонская область , владимир сальдо, россия, киев, чп на крымском мосту
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Киев, ЧП на Крымском мосту
В Херсонской области по сухопутному коридору в Крым усилят силы ПВО

Сальдо: в Херсонской области по сухопутному коридору в Крым увеличат число средств ПВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. По сухопутному коридору в Крым на территории Херсонской области будет увеличено количество средств ПВО и предусмотрены другие меры безопасности, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы региона Владимир Сальдо.
"Безопасность обеспечивается Вооруженными силами РФ. Будет увеличено количество средств ПВО и все то, что нужно в случае какой-то очередной глупости со стороны киевского режима, и проезд практически (будет) обеспечен всеми средствами безопасности", - сказал Сальдо.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник ночью совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоРоссияКиевЧП на Крымском мосту
 
 
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