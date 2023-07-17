https://ria.ru/20230717/putin-1884737237.html

Уже дал поручения. Путин пригрозил Киеву ответом после теракта в Крыму

Уже дал поручения. Путин пригрозил Киеву ответом после теракта в Крыму - РИА Новости, 17.07.2023

Уже дал поручения. Путин пригрозил Киеву ответом после теракта в Крыму

Россия обязательно ответит на организованный киевским режимом теракт на Крымском мосту, Минобороны уже готовит предложения, заявил на совещании президент... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T20:01

2023-07-17T20:01

2023-07-17T23:12

происшествия

владимир путин

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

сергей аксенов (политик)

марат хуснуллин

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Россия обязательно ответит на организованный киевским режимом теракт на Крымском мосту, Минобороны уже готовит предложения, заявил на совещании президент Владимир Путин."Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица. <...> Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения", — подчеркнул он.Глава государства поручил ФСБ и Следственному комитету детально разобраться в произошедшем."С учетом того что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта", — заявил российский лидер.Кроме того, Путин поручил помочь ребенку, чьи родители погибли в результате ЧП."Я прошу и руководство этого региона, и по линии федеральных властей оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке, ее родственникам и взять этот вопрос на особый контроль", — заявил российский лидер.Он также призвал оказать поддержку людям, которые из-за перекрытия моста оказались в трудном положении, уточнив, что это касается и пассажиров задержанных поездов, и автомобилистов на трассе.Состояние Крымского мостаВ свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин оценил ущерб, нанесенный Крымскому мосту при атаке украинских беспилотников:По словам чиновника, подходы плавучими кранами к поврежденной части сооружения невозможны, поэтому для проведения работ придется построить временный мост."Предварительно, придется 250 метров погонных построить временный мост, подходы плавучими кранами невозможны, так как опора находится между автомобильной и железнодорожной частью", — пояснил он.По словам Хуснуллина, если не произойдет непредвиденных обстоятельств, сегодня ночью по одной полосе в реверсивном режиме начнут пропускать легковые машины."Планируем сегодня завершить укрепление целой поврежденной опоры, установить ограждение, частично организуем освещение. <...> Если все пройдет нормально, запускаем сначала легковые машины три тонны — тестовые, потом запускаем машины пять тонн. К часу ночи у нас будет полная картина", — уточнил вице-премьер.Он также обратил внимание, что двигаться по альтернативному маршруту в Крым можно круглосуточно, все необходимые для этого меры приняты.

https://ria.ru/20230717/most-1884707249.html

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россия

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"Это преступление бессмысленное" — Путин о теракте на Крымском мосту "Это преступление бессмысленное" — Путин о теракте на Крымском мосту 2023-07-17T20:01 true PT0M25S

Путин о повышении безопасности на Крымском мосту Путин о повышении безопасности на Крымском мосту 2023-07-17T20:01 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

происшествия, владимир путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, сергей аксенов (политик), марат хуснуллин