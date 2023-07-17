Уже дал поручения. Путин пригрозил Киеву ответом после теракта в Крыму

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Россия обязательно ответит на организованный киевским режимом теракт на Крымском мосту, Минобороны уже готовит предложения, заявил на совещании президент Владимир Путин."Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица. <...> Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения", — подчеркнул он.Глава государства поручил ФСБ и Следственному комитету детально разобраться в произошедшем."С учетом того что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта", — заявил российский лидер.Кроме того, Путин поручил помочь ребенку, чьи родители погибли в результате ЧП."Я прошу и руководство этого региона, и по линии федеральных властей оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке, ее родственникам и взять этот вопрос на особый контроль", — заявил российский лидер.Он также призвал оказать поддержку людям, которые из-за перекрытия моста оказались в трудном положении, уточнив, что это касается и пассажиров задержанных поездов, и автомобилистов на трассе.Состояние Крымского мостаВ свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин оценил ущерб, нанесенный Крымскому мосту при атаке украинских беспилотников:По словам чиновника, подходы плавучими кранами к поврежденной части сооружения невозможны, поэтому для проведения работ придется построить временный мост."Предварительно, придется 250 метров погонных построить временный мост, подходы плавучими кранами невозможны, так как опора находится между автомобильной и железнодорожной частью", — пояснил он.По словам Хуснуллина, если не произойдет непредвиденных обстоятельств, сегодня ночью по одной полосе в реверсивном режиме начнут пропускать легковые машины."Планируем сегодня завершить укрепление целой поврежденной опоры, установить ограждение, частично организуем освещение. <...> Если все пройдет нормально, запускаем сначала легковые машины три тонны — тестовые, потом запускаем машины пять тонн. К часу ночи у нас будет полная картина", — уточнил вице-премьер.Он также обратил внимание, что двигаться по альтернативному маршруту в Крым можно круглосуточно, все необходимые для этого меры приняты.
https://ria.ru/20230717/most-1884707249.html
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Влада Икрамова
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
"Это преступление бессмысленное" — Путин о теракте на Крымском мосту
"Это преступление бессмысленное" — Путин о теракте на Крымском мосту
происшествия, владимир путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, сергей аксенов (политик), марат хуснуллин
Происшествия, Владимир Путин, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту, Сергей Аксенов (политик), Марат Хуснуллин
Уже дал поручения. Путин пригрозил Киеву ответом после теракта в Крыму
Владимир Путин пообещал ответ России на организованный Киевом теракт на Крымском мосту
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Россия обязательно ответит на организованный киевским режимом теракт на Крымском мосту, Минобороны уже готовит предложения, заявил на совещании президент Владимир Путин.
"Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица. <...> Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения", — подчеркнул он.
В понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на мосту через Керченский пролив. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы. НАК возложил ответственность за произошедшее на украинских боевиков, совершивших атаку с помощью двух надводных беспилотников. СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
Глава государства поручил ФСБ и Следственному комитету детально разобраться в произошедшем.
"С учетом того что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта", — заявил российский лидер.
Кроме того, Путин поручил помочь ребенку, чьи родители погибли в результате ЧП.
"Я прошу и руководство этого региона, и по линии федеральных властей оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке, ее родственникам и взять этот вопрос на особый контроль", — заявил российский лидер.
Он также призвал оказать поддержку людям, которые из-за перекрытия моста оказались в трудном положении, уточнив, что это касается и пассажиров задержанных поездов, и автомобилистов на трассе.
"Этот вариант исключать нельзя". Что известно о подрыве Крымского моста
Вчера, 17:45
Состояние Крымского моста
В свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин оценил ущерб, нанесенный Крымскому мосту при атаке украинских беспилотников:
один железнодорожный путь имеет незначительные повреждения, не влияющие на движение поездов;
одно пролетное строение автодорожной части по направлению в Тамань разрушено полностью и не подлежит восстановлению;
другой пролет по направлению в Керчь поврежден, но находится на опоре;
одна часть пролета в сторону Керчи полностью разрушена, ее придется демонтировать;
опоры моста не повреждены, они в нормальном состоянии.
По словам чиновника, подходы плавучими кранами к поврежденной части сооружения невозможны, поэтому для проведения работ придется построить временный мост.
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"Предварительно, придется 250 метров погонных построить временный мост, подходы плавучими кранами невозможны, так как опора находится между автомобильной и железнодорожной частью", — пояснил он.
По словам Хуснуллина, если не произойдет непредвиденных обстоятельств, сегодня ночью по одной полосе в реверсивном режиме начнут пропускать легковые машины.
"Планируем сегодня завершить укрепление целой поврежденной опоры, установить ограждение, частично организуем освещение. <...> Если все пройдет нормально, запускаем сначала легковые машины три тонны — тестовые, потом запускаем машины пять тонн. К часу ночи у нас будет полная картина", — уточнил вице-премьер.
Он также обратил внимание, что двигаться по альтернативному маршруту в Крым можно круглосуточно, все необходимые для этого меры приняты.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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