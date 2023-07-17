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Уже дал поручения. Путин пригрозил Киеву ответом после теракта в Крыму - РИА Новости, 17.07.2023
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20:01 17.07.2023 (обновлено: 23:12 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/putin-1884737237.html
Уже дал поручения. Путин пригрозил Киеву ответом после теракта в Крыму
Уже дал поручения. Путин пригрозил Киеву ответом после теракта в Крыму - РИА Новости, 17.07.2023
Уже дал поручения. Путин пригрозил Киеву ответом после теракта в Крыму
Россия обязательно ответит на организованный киевским режимом теракт на Крымском мосту, Минобороны уже готовит предложения, заявил на совещании президент... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T20:01
2023-07-17T23:12
происшествия
владимир путин
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
сергей аксенов (политик)
марат хуснуллин
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Россия обязательно ответит на организованный киевским режимом теракт на Крымском мосту, Минобороны уже готовит предложения, заявил на совещании президент Владимир Путин."Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица. &lt;...&gt; Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения", — подчеркнул он.Глава государства поручил ФСБ и Следственному комитету детально разобраться в произошедшем."С учетом того что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта", — заявил российский лидер.Кроме того, Путин поручил помочь ребенку, чьи родители погибли в результате ЧП."Я прошу и руководство этого региона, и по линии федеральных властей оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке, ее родственникам и взять этот вопрос на особый контроль", — заявил российский лидер.Он также призвал оказать поддержку людям, которые из-за перекрытия моста оказались в трудном положении, уточнив, что это касается и пассажиров задержанных поездов, и автомобилистов на трассе.Состояние Крымского мостаВ свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин оценил ущерб, нанесенный Крымскому мосту при атаке украинских беспилотников:По словам чиновника, подходы плавучими кранами к поврежденной части сооружения невозможны, поэтому для проведения работ придется построить временный мост."Предварительно, придется 250 метров погонных построить временный мост, подходы плавучими кранами невозможны, так как опора находится между автомобильной и железнодорожной частью", — пояснил он.По словам Хуснуллина, если не произойдет непредвиденных обстоятельств, сегодня ночью по одной полосе в реверсивном режиме начнут пропускать легковые машины."Планируем сегодня завершить укрепление целой поврежденной опоры, установить ограждение, частично организуем освещение. &lt;...&gt; Если все пройдет нормально, запускаем сначала легковые машины три тонны — тестовые, потом запускаем машины пять тонн. К часу ночи у нас будет полная картина", — уточнил вице-премьер.Он также обратил внимание, что двигаться по альтернативному маршруту в Крым можно круглосуточно, все необходимые для этого меры приняты.
https://ria.ru/20230717/most-1884707249.html
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"Это преступление бессмысленное" — Путин о теракте на Крымском мосту
"Это преступление бессмысленное" — Путин о теракте на Крымском мосту
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Путин о повышении безопасности на Крымском мосту
Путин о повышении безопасности на Крымском мосту
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происшествия, владимир путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, сергей аксенов (политик), марат хуснуллин
Происшествия, Владимир Путин, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту, Сергей Аксенов (политик), Марат Хуснуллин
Уже дал поручения. Путин пригрозил Киеву ответом после теракта в Крыму

Владимир Путин пообещал ответ России на организованный Киевом теракт на Крымском мосту

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Россия обязательно ответит на организованный киевским режимом теракт на Крымском мосту, Минобороны уже готовит предложения, заявил на совещании президент Владимир Путин.
"Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица. <...> Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения", — подчеркнул он.

В понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на мосту через Керченский пролив. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы. НАК возложил ответственность за произошедшее на украинских боевиков, совершивших атаку с помощью двух надводных беспилотников. СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

Глава государства поручил ФСБ и Следственному комитету детально разобраться в произошедшем.
"С учетом того что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта", — заявил российский лидер.
Кроме того, Путин поручил помочь ребенку, чьи родители погибли в результате ЧП.
"Я прошу и руководство этого региона, и по линии федеральных властей оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке, ее родственникам и взять этот вопрос на особый контроль", — заявил российский лидер.
Он также призвал оказать поддержку людям, которые из-за перекрытия моста оказались в трудном положении, уточнив, что это касается и пассажиров задержанных поездов, и автомобилистов на трассе.
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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Состояние Крымского моста

В свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин оценил ущерб, нанесенный Крымскому мосту при атаке украинских беспилотников:
  • один железнодорожный путь имеет незначительные повреждения, не влияющие на движение поездов;
  • одно пролетное строение автодорожной части по направлению в Тамань разрушено полностью и не подлежит восстановлению;
  • другой пролет по направлению в Керчь поврежден, но находится на опоре;
  • одна часть пролета в сторону Керчи полностью разрушена, ее придется демонтировать;
  • опоры моста не повреждены, они в нормальном состоянии.
По словам чиновника, подходы плавучими кранами к поврежденной части сооружения невозможны, поэтому для проведения работ придется построить временный мост.
Спутниковый снимок Крымского моста, сделанный спутником WorldView-2 компании Maxar
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"Предварительно, придется 250 метров погонных построить временный мост, подходы плавучими кранами невозможны, так как опора находится между автомобильной и железнодорожной частью", — пояснил он.
По словам Хуснуллина, если не произойдет непредвиденных обстоятельств, сегодня ночью по одной полосе в реверсивном режиме начнут пропускать легковые машины.
"Планируем сегодня завершить укрепление целой поврежденной опоры, установить ограждение, частично организуем освещение. <...> Если все пройдет нормально, запускаем сначала легковые машины три тонны — тестовые, потом запускаем машины пять тонн. К часу ночи у нас будет полная картина", — уточнил вице-премьер.
Он также обратил внимание, что двигаться по альтернативному маршруту в Крым можно круглосуточно, все необходимые для этого меры приняты.
ЧП на Крымском мосту
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.

Поврежденная часть Крымского моста

Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.

Инсталляция - символы Z и V на фоне Крымского моста

Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 12
© Национальный антитеррористический комитет

На месте происшествия работают экстренные службы.

Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео

На месте происшествия работают экстренные службы.

© Национальный антитеррористический комитет
3 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.

Пассажирский поезд на Крымском мосту

В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

Паромы на Керченской переправе

Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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5 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Работает Керченская паромная переправа.

Люди у паромной переправы

Работает Керченская паромная переправа.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Следователи устанавливают причастных к организации атаки.

Информационное табло на шоссе о закрытии движения по Крымскому мосту

Следователи устанавливают причастных к организации атаки.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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7 из 12
© Национальный антитеррористический комитет

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

© Национальный антитеррористический комитет
8 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Большой десантный корабль ВМФ РФ у Крымского моста

Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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9 из 12
© Национальный антитеррористический комитет

Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.

Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео

Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.

© Национальный антитеррористический комитет
10 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.

Перекрытие движения на Крымском мосту

Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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11 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Керченская паромная переправа

Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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12 из 12

Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 12

Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 12

На месте происшествия работают экстренные службы.

© Национальный антитеррористический комитет
3 из 12

В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 12

Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 12

Работает Керченская паромная переправа.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 12

Следователи устанавливают причастных к организации атаки.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
7 из 12

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

© Национальный антитеррористический комитет
8 из 12

Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
9 из 12

Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.

© Национальный антитеррористический комитет
10 из 12

Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
11 из 12

Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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12 из 12
 
ПроисшествияВладимир ПутинРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)ЧП на Крымском мостуСергей Аксенов (политик)Марат Хуснуллин
 
 
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