https://ria.ru/20230717/putin-1884555126.html

"Пять пунктов". В США рассказали о тайной стратегии Путина по Украине

"Пять пунктов". В США рассказали о тайной стратегии Путина по Украине - РИА Новости, 17.07.2023

"Пять пунктов". В США рассказали о тайной стратегии Путина по Украине

Стратегия президента России Владимира Путина против Украины и Запада позволила добиться важных результатов, написал в Twitter ветеран американской армии Ноктис... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T10:45

2023-07-17T10:45

2023-07-17T11:40

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Стратегия президента России Владимира Путина против Украины и Запада позволила добиться важных результатов, написал в Twitter ветеран американской армии Ноктис Дрейвен."Путин — гений. Многие критикуют его за то, что он слишком долго возится с Украиной, но тем самым он, во-первых, исчерпал боевые возможности ВСУ, во-вторых, позволил миру увидеть Зеленского таким, какой он есть, и разоблачил ложь Запада", — считает военный. Кроме того, по его словам, за время конфликта истощились огромные арсеналы НАТО. В-четвертых, Путин нанес серьезный удар по западной экономике и сплотил многие страны вокруг России и Китая, добавил автор. Помимо этого, аккуратные действия российского лидера представили его в более выгодном свете на мировой арене, пишет он. В заключение Дрейвен приходит к выводу, что Путин играет в пятимерные шахматы, а Запад просто не видит этого.

https://ria.ru/20230717/putin-1884537676.html

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в мире, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины