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"Пять пунктов". В США рассказали о тайной стратегии Путина по Украине - РИА Новости, 17.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:45 17.07.2023 (обновлено: 11:40 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/putin-1884555126.html
"Пять пунктов". В США рассказали о тайной стратегии Путина по Украине
"Пять пунктов". В США рассказали о тайной стратегии Путина по Украине - РИА Новости, 17.07.2023
"Пять пунктов". В США рассказали о тайной стратегии Путина по Украине
Стратегия президента России Владимира Путина против Украины и Запада позволила добиться важных результатов, написал в Twitter ветеран американской армии Ноктис... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T10:45
2023-07-17T11:40
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Стратегия президента России Владимира Путина против Украины и Запада позволила добиться важных результатов, написал в Twitter ветеран американской армии Ноктис Дрейвен."Путин — гений. Многие критикуют его за то, что он слишком долго возится с Украиной, но тем самым он, во-первых, исчерпал боевые возможности ВСУ, во-вторых, позволил миру увидеть Зеленского таким, какой он есть, и разоблачил ложь Запада", — считает военный. Кроме того, по его словам, за время конфликта истощились огромные арсеналы НАТО. В-четвертых, Путин нанес серьезный удар по западной экономике и сплотил многие страны вокруг России и Китая, добавил автор. Помимо этого, аккуратные действия российского лидера представили его в более выгодном свете на мировой арене, пишет он. В заключение Дрейвен приходит к выводу, что Путин играет в пятимерные шахматы, а Запад просто не видит этого.
https://ria.ru/20230717/putin-1884537676.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Пять пунктов". В США рассказали о тайной стратегии Путина по Украине

Ветеран ВС США Дрейвен: тактика Путина нанесла сильный удар по позициям Зеленского в мире

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Стратегия президента России Владимира Путина против Украины и Запада позволила добиться важных результатов, написал в Twitter ветеран американской армии Ноктис Дрейвен.

"Путин — гений. Многие критикуют его за то, что он слишком долго возится с Украиной, но тем самым он, во-первых, исчерпал боевые возможности ВСУ, во-вторых, позволил миру увидеть Зеленского таким, какой он есть, и разоблачил ложь Запада", — считает военный.
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Кроме того, по его словам, за время конфликта истощились огромные арсеналы НАТО.
В-четвертых, Путин нанес серьезный удар по западной экономике и сплотил многие страны вокруг России и Китая, добавил автор.
Помимо этого, аккуратные действия российского лидера представили его в более выгодном свете на мировой арене, пишет он.
В заключение Дрейвен приходит к выводу, что Путин играет в пятимерные шахматы, а Запад просто не видит этого.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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