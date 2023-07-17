https://ria.ru/20230717/putin-1884537676.html

Он готовится. В Китае увидели тревожную для ВСУ деталь в словах Путина

Он готовится. В Китае увидели тревожную для ВСУ деталь в словах Путина - РИА Новости, 17.07.2023

Он готовится. В Китае увидели тревожную для ВСУ деталь в словах Путина

Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали ответ президента России Владимира Путина на решение США о поставках на Украину кассетных боеприпасов. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T09:14

2023-07-17T09:14

2023-07-17T15:28

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали ответ президента России Владимира Путина на решение США о поставках на Украину кассетных боеприпасов. "Он готовится. Теперь Украине будет еще труднее", — написал один из комментаторов."Преступные вещи Америка делает очень часто. Это мир, который очень снисходителен к грабителям. Путин бросил им вызов", — поддержал другой. "Запад не смог оказать сопротивления, а та бронетехника, которую они поставили Украине, натыкалась на русские мины", — отметил третий. "Путин правильно себя ведет в отношении США, мир будет радоваться, если он развалит НАТО", — поделился мнением еще один пользователь. "США плевать хотели на свои же моральные правила, лицемеры", — заключили читатели. Накануне Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что Москва оставляет за собой право зеркального ответа в случае применения против нее кассетных бомб. По его мнению, США решились на эти поставки не от хорошей жизни: они сами испытывают дефицит боеприпасов различных видов.

https://ria.ru/20230717/zelenskiy-1884478737.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир путин, нато