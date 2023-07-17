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Он готовится. В Китае увидели тревожную для ВСУ деталь в словах Путина - РИА Новости, 17.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:14 17.07.2023 (обновлено: 15:28 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/putin-1884537676.html
Он готовится. В Китае увидели тревожную для ВСУ деталь в словах Путина
Он готовится. В Китае увидели тревожную для ВСУ деталь в словах Путина - РИА Новости, 17.07.2023
Он готовится. В Китае увидели тревожную для ВСУ деталь в словах Путина
Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали ответ президента России Владимира Путина на решение США о поставках на Украину кассетных боеприпасов. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T09:14
2023-07-17T15:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
владимир путин
нато
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали ответ президента России Владимира Путина на решение США о поставках на Украину кассетных боеприпасов. &quot;Он готовится. Теперь Украине будет еще труднее&quot;, — написал один из комментаторов."Преступные вещи Америка делает очень часто. Это мир, который очень снисходителен к грабителям. Путин бросил им вызов", — поддержал другой. "Запад не смог оказать сопротивления, а та бронетехника, которую они поставили Украине, натыкалась на русские мины", — отметил третий. "Путин правильно себя ведет в отношении США, мир будет радоваться, если он развалит НАТО", — поделился мнением еще один пользователь. "США плевать хотели на свои же моральные правила, лицемеры", — заключили читатели. Накануне Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что Москва оставляет за собой право зеркального ответа в случае применения против нее кассетных бомб. По его мнению, США решились на эти поставки не от хорошей жизни: они сами испытывают дефицит боеприпасов различных видов.
https://ria.ru/20230717/zelenskiy-1884478737.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Владимир Путин, НАТО
Он готовится. В Китае увидели тревожную для ВСУ деталь в словах Путина

Читатели Гуаньча похвалили Путина за ответ на поставку США кассетных бомб Украине

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали ответ президента России Владимира Путина на решение США о поставках на Украину кассетных боеприпасов.
«

"Он готовится. Теперь Украине будет еще труднее", — написал один из комментаторов.

"Преступные вещи Америка делает очень часто. Это мир, который очень снисходителен к грабителям. Путин бросил им вызов", — поддержал другой.
"Запад не смог оказать сопротивления, а та бронетехника, которую они поставили Украине, натыкалась на русские мины", — отметил третий.
"Путин правильно себя ведет в отношении США, мир будет радоваться, если он развалит НАТО", — поделился мнением еще один пользователь.
"США плевать хотели на свои же моральные правила, лицемеры", — заключили читатели.
Накануне Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что Москва оставляет за собой право зеркального ответа в случае применения против нее кассетных бомб. По его мнению, США решились на эти поставки не от хорошей жизни: они сами испытывают дефицит боеприпасов различных видов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияВладимир ПутинНАТО
 
 
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