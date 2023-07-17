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Источник: все пункты пропуска из Херсонской области в Крым работают штатно - РИА Новости, 17.07.2023
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Туризм
 
11:01 17.07.2023 (обновлено: 11:15 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/punkty-1884558745.html
Источник: все пункты пропуска из Херсонской области в Крым работают штатно
Источник: все пункты пропуска из Херсонской области в Крым работают штатно - РИА Новости, 17.07.2023
Источник: все пункты пропуска из Херсонской области в Крым работают штатно
Приняты меры по упрощению порядка выезда из Крыма на территорию Херсонской области, очередей с полуострова, в том числе на КПП "Джанкой", нет, ожидание на... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T11:01
2023-07-17T11:15
херсонская область
туризм
республика крым
происшествия
чп на крымском мосту
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 17 июля – РИА Новости. Приняты меры по упрощению порядка выезда из Крыма на территорию Херсонской области, очередей с полуострова, в том числе на КПП "Джанкой", нет, ожидание на въезде в Крым сейчас составляет 20-25 минут, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах в Херсонской области."Приняты меры по упрощению порядка выезда на территорию Херсонской области. В настоящее время очереди на выезд из Крыма, в том числе на КПП "Джанкой", как основного пути альтернативного, сухопутного маршрута для возвращения с отдыха, отсутствуют. На въезд в Крым наблюдается незначительное скопление автомобилей. Срывов в работе пунктов пропуска не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.При этом пропуск в направлении Крыма, по его словам, осуществляется в установленном ранее порядке. "Время ожидания в очереди на въезд в Крым в данный момент составляет 20-25 минут. И будет варьироваться в зависимости от наплыва отдыхающих, выбравших так называемый сухопутный коридор для посещения Крыма", - отметил представитель российских силовых структур.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
https://ria.ru/20230717/zapad-1884560069.html
херсонская область
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херсонская область , республика крым, происшествия, чп на крымском мосту
Херсонская область , Туризм, Республика Крым, Происшествия, ЧП на Крымском мосту
Источник: все пункты пропуска из Херсонской области в Крым работают штатно

Все пункты пропуска из Херсонской области в Крым работают в штатном режиме

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье в Крыму
Вид на Черноморское побережье в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вид на Черноморское побережье в Крыму. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 17 июля – РИА Новости. Приняты меры по упрощению порядка выезда из Крыма на территорию Херсонской области, очередей с полуострова, в том числе на КПП "Джанкой", нет, ожидание на въезде в Крым сейчас составляет 20-25 минут, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах в Херсонской области.
«
"Приняты меры по упрощению порядка выезда на территорию Херсонской области. В настоящее время очереди на выезд из Крыма, в том числе на КПП "Джанкой", как основного пути альтернативного, сухопутного маршрута для возвращения с отдыха, отсутствуют. На въезд в Крым наблюдается незначительное скопление автомобилей. Срывов в работе пунктов пропуска не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
При этом пропуск в направлении Крыма, по его словам, осуществляется в установленном ранее порядке. "Время ожидания в очереди на въезд в Крым в данный момент составляет 20-25 минут. И будет варьироваться в зависимости от наплыва отдыхающих, выбравших так называемый сухопутный коридор для посещения Крыма", - отметил представитель российских силовых структур.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
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ТуризмХерсонская областьРеспублика КрымПроисшествияЧП на Крымском мосту
 
 
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