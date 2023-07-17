https://ria.ru/20230717/punkty-1884558745.html

Источник: все пункты пропуска из Херсонской области в Крым работают штатно

Источник: все пункты пропуска из Херсонской области в Крым работают штатно - РИА Новости, 17.07.2023

Источник: все пункты пропуска из Херсонской области в Крым работают штатно

Приняты меры по упрощению порядка выезда из Крыма на территорию Херсонской области, очередей с полуострова, в том числе на КПП "Джанкой", нет, ожидание на... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T11:01

2023-07-17T11:01

2023-07-17T11:15

херсонская область

туризм

республика крым

происшествия

чп на крымском мосту

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 17 июля – РИА Новости. Приняты меры по упрощению порядка выезда из Крыма на территорию Херсонской области, очередей с полуострова, в том числе на КПП "Джанкой", нет, ожидание на въезде в Крым сейчас составляет 20-25 минут, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах в Херсонской области."Приняты меры по упрощению порядка выезда на территорию Херсонской области. В настоящее время очереди на выезд из Крыма, в том числе на КПП "Джанкой", как основного пути альтернативного, сухопутного маршрута для возвращения с отдыха, отсутствуют. На въезд в Крым наблюдается незначительное скопление автомобилей. Срывов в работе пунктов пропуска не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.При этом пропуск в направлении Крыма, по его словам, осуществляется в установленном ранее порядке. "Время ожидания в очереди на въезд в Крым в данный момент составляет 20-25 минут. И будет варьироваться в зависимости от наплыва отдыхающих, выбравших так называемый сухопутный коридор для посещения Крыма", - отметил представитель российских силовых структур.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.

https://ria.ru/20230717/zapad-1884560069.html

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херсонская область , республика крым, происшествия, чп на крымском мосту