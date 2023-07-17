https://ria.ru/20230717/proverka-1884761385.html

Полиция Москвы заинтересовалась видео с избиением несовершеннолетних

Полиция Москвы заинтересовалась видео с избиением несовершеннолетних - РИА Новости, 17.07.2023

Полиция Москвы заинтересовалась видео с избиением несовершеннолетних

Московская полиция начала проверку после публикации видео с жестоким избиением несовершеннолетних, причастных устанавливают, сообщили журналистам в пресс-службе РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T23:55

2023-07-17T23:55

2023-07-17T23:55

происшествия

москва

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Московская полиция начала проверку после публикации видео с жестоким избиением несовершеннолетних, причастных устанавливают, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МВД. Ранее в понедельник телеграм-канал "Многонационал" опубликовал видеозаписи, на которых видно, как неизвестные жестоко избивают мужчин - причем в обоих случаях их избивали ногами по голове. Происходило все, предположительно, на территории новой Москвы, отметили в канале. В полиции Москвы, в свою очередь, сообщили, что в одном из телеграм-каналов разместили публикацию и видео, где указывается, что, предположительно, "неизвестные лица избивают несовершеннолетних". "По факту публикации проводится проверка. Устанавливаются лица, причастные к совершению противоправных действий, которые при установлении будут привлечены к ответственности в соответствии с законом", - сообщили в полиции.

https://ria.ru/20230717/proverka-1884756219.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва