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Полиция Москвы заинтересовалась видео с избиением несовершеннолетних - РИА Новости, 17.07.2023
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23:55 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/proverka-1884761385.html
Полиция Москвы заинтересовалась видео с избиением несовершеннолетних
Полиция Москвы заинтересовалась видео с избиением несовершеннолетних - РИА Новости, 17.07.2023
Полиция Москвы заинтересовалась видео с избиением несовершеннолетних
Московская полиция начала проверку после публикации видео с жестоким избиением несовершеннолетних, причастных устанавливают, сообщили журналистам в пресс-службе РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T23:55
2023-07-17T23:55
происшествия
москва
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Московская полиция начала проверку после публикации видео с жестоким избиением несовершеннолетних, причастных устанавливают, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МВД. Ранее в понедельник телеграм-канал "Многонационал" опубликовал видеозаписи, на которых видно, как неизвестные жестоко избивают мужчин - причем в обоих случаях их избивали ногами по голове. Происходило все, предположительно, на территории новой Москвы, отметили в канале. В полиции Москвы, в свою очередь, сообщили, что в одном из телеграм-каналов разместили публикацию и видео, где указывается, что, предположительно, "неизвестные лица избивают несовершеннолетних". "По факту публикации проводится проверка. Устанавливаются лица, причастные к совершению противоправных действий, которые при установлении будут привлечены к ответственности в соответствии с законом", - сообщили в полиции.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Полиция Москвы заинтересовалась видео с избиением несовершеннолетних

Полиция Москвы начала проверку после публикации видео с избиением несовершеннолетних

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Московская полиция начала проверку после публикации видео с жестоким избиением несовершеннолетних, причастных устанавливают, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее в понедельник телеграм-канал "Многонационал" опубликовал видеозаписи, на которых видно, как неизвестные жестоко избивают мужчин - причем в обоих случаях их избивали ногами по голове. Происходило все, предположительно, на территории новой Москвы, отметили в канале.
В полиции Москвы, в свою очередь, сообщили, что в одном из телеграм-каналов разместили публикацию и видео, где указывается, что, предположительно, "неизвестные лица избивают несовершеннолетних".
"По факту публикации проводится проверка. Устанавливаются лица, причастные к совершению противоправных действий, которые при установлении будут привлечены к ответственности в соответствии с законом", - сообщили в полиции.
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